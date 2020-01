Facebook interdit les deepfakes, mais pas les fausses vidéos comme Pelosi One

Dans un geste conçu pour contrer la désinformation lors de la campagne présidentielle de 2020, Facebook interdit les deepfakes: de fausses vidéos extrêmement convaincantes créées à l’aide de techniques d’IA.

Les Deepfakes utilisent l’apprentissage automatique pour analyser la façon dont le visage de quelqu’un bouge lorsqu’il prononce des sons différents. L’IA peut ensuite créer de fausses vidéos qui imitent les mouvements nécessaires pour n’importe quel mot. Cela peut ensuite être combiné avec des clips sonores hachés de la vraie personne, ou un impressionniste, pour créer des faux discours entiers qui sont difficiles à distinguer à partir de séquences vidéo réelles…

L’Université de Washington a utilisé cette technologie dès l’été 2017 pour créer un faux discours d’Obama (ci-dessous).

Facebook dit qu’il interdit désormais les deepfakes.

Les gens partagent des millions de photos et de vidéos sur Facebook chaque jour, créant certains des visuels les plus convaincants et créatifs de notre plateforme. Une partie de ce contenu est manipulée, souvent pour des raisons bénignes, comme rendre une vidéo plus nette ou audio plus claire. Mais il y a des gens qui se livrent à la manipulation des médias pour tromper.

Les manipulations peuvent être effectuées grâce à une technologie simple comme Photoshop ou à des outils sophistiqués qui utilisent l’intelligence artificielle ou des techniques d ‘«apprentissage en profondeur» pour créer des vidéos qui déforment la réalité – généralement appelées «deepfakes». Bien que ces vidéos soient encore rares sur Internet, elles présentent une importante défi pour notre industrie et notre société à mesure que leur utilisation augmente […]

Nous renforçons notre politique concernant les vidéos manipulées trompeuses qui ont été identifiées comme des deepfakes. À l’avenir, nous supprimerons les supports manipulés trompeurs s’ils répondent aux critères suivants:

Il a été édité ou synthétisé – au-delà des ajustements pour la clarté ou la qualité – d’une manière qui n’est pas apparente pour une personne moyenne et qui induirait probablement quelqu’un en erreur en pensant qu’un sujet de la vidéo a dit des mots qu’il n’a pas réellement dit. Et:

C’est le produit de l’intelligence artificielle ou de l’apprentissage automatique qui fusionne, remplace ou superpose le contenu sur une vidéo, ce qui donne l’impression qu’elle est authentique.

Cependant, ce critère d’IA signifie que les vidéos trompeuses ne seront pas interdites si elles sont créées à l’aide d’outils d’édition conventionnels. Comme le note le Washington Post, cela signifie que des clips comme celui viral de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ne seraient pas interdits.

En mai dernier, quelqu’un a créé une vidéo de Pelosi qui la faisait paraître intoxiquée. Cela a été réalisé en ralentissant la séquence vidéo à 75% de la vitesse normale, puis en ajustant la hauteur de sa voix pour compenser. Le résultat a été des images convaincantes de Pelosi semblant brouiller ses mots et nécessitant beaucoup de temps pour formuler ses pensées. Comme le souligne le Post, cette vidéo serait toujours autorisée en vertu de la nouvelle politique.

Facebook dit que ce n’est pas la seule étape à franchir.

Les vidéos qui ne satisfont pas à ces normes de suppression peuvent toujours être examinées par l’un de nos vérificateurs de faits tiers indépendants, qui comprennent plus de 50 partenaires dans le monde entier qui vérifient les faits dans plus de 40 langues. Si une photo ou une vidéo est jugée fausse ou partiellement fausse par un vérificateur des faits, nous réduisons considérablement sa distribution dans le fil d’actualités et la rejetons si elle est diffusée en tant qu’annonce. Et de manière critique, les personnes qui le voient, essaient de le partager, ou l’ont déjà partagé, verront des avertissements les avertissant que c’est faux.

Le réseau social fait valoir que cette approche est meilleure que de simplement les supprimer.

Si nous supprimions simplement toutes les vidéos manipulées signalées comme fausses par les vérificateurs des faits, les vidéos seraient toujours disponibles ailleurs sur Internet ou l’écosystème des médias sociaux. En les laissant de côté et en les qualifiant de faux, nous fournissons aux gens des informations et un contexte importants.

Il est cependant difficile de voir pourquoi Facebook interdit les deepfakes mais pas les fausses vidéos créées sans l’utilisation de l’IA. Pourquoi ne pas interdire toutes les fausses vidéos ou tout autoriser mais les étiqueter comme fausses? La méthode utilisée pour créer le faux semble un critère étrange pour déterminer comment il est traité.

Vous pouvez voir un exemple de vidéo deepfake ci-dessous.

