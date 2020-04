Facebook investit 5,7 milliards de dollars dans Jio, en Inde, pour transformer WhatsApp en une plateforme de commerce électronique

Facebook vient de jouer un rôle majeur dans le secteur des télécommunications en investissant 5,7 milliards de dollars pour acquérir une participation de 9,99% dans Jio Platforms, en Inde, filiale à 100% de Reliance Jio. Jio a fondamentalement modifié l’industrie des télécommunications en Inde au cours des quatre dernières années, et avec 388 millions d’abonnés, il est désormais le premier réseau cellulaire du pays.

À première vue, il n’est pas très logique que Facebook investisse dans Reliance, mais le géant des réseaux sociaux a une stratégie claire ici: Facebook veut apporter JioMart – la plateforme pour petites entreprises de Jio – à WhatsApp, permettant aux utilisateurs de se connecter avec les entreprises . Avec plus de 400 millions d’utilisateurs, l’Inde est le plus grand marché de WhatsApp par une certaine marge, et Facebook cherche maintenant à utiliser cette échelle pour faire de la plate-forme une destination de commerce électronique.

Facebook n’a pas encore trouvé de plan de monétisation pour WhatsApp, mais une pièce de commerce électronique a beaucoup de sens compte tenu de l’omniprésence de l’utilisation de WhatsApp dans le pays. En s’associant à JioMart, Facebook pourra facilement amener des millions de petits commerçants sur sa plateforme de messagerie.

Le communiqué de presse de Reliance Jio l’indique, la société notant que les utilisateurs de WhatsApp pourront accéder aux magasins locaux et acheter des produits directement sur la plateforme:

WhatsApp joue déjà un rôle important en aidant les personnes et les entreprises à se connecter en Inde. La plate-forme New Commerce de Reliance Retail, JioMart, est en cours de construction en partenariat avec des millions de petits commerçants et de kirana pour leur permettre de mieux répondre aux besoins des consommateurs indiens. Les entreprises travailleront en étroite collaboration pour garantir que les consommateurs puissent accéder aux kiranas les plus proches qui peuvent fournir des produits et services à leur domicile en effectuant des transactions en toute transparence avec JioMart à l’aide de WhatsApp.

Le communiqué de presse de Facebook fait également allusion à une démarche similaire:

L’Inde est au cœur d’une des transformations sociales et économiques les plus dynamiques que le monde ait jamais connues, entraînée par l’adoption rapide des technologies numériques. Au cours des cinq dernières années seulement, plus de 560 millions de personnes en Inde ont eu accès à Internet.

Notre objectif est de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises de toutes tailles, mais surtout pour plus de 60 millions de petites entreprises à travers l’Inde. Ils représentent la majorité des emplois dans le pays et forment le cœur et l’âme des communautés rurales et urbaines. Face au coronavirus, il est important que nous combattions à la fois cette pandémie mondiale et préparons le terrain pour aider les particuliers et les entreprises dans les années à venir.

L’un des axes de notre collaboration avec Jio sera de créer de nouvelles façons pour les particuliers et les entreprises de fonctionner plus efficacement dans l’économie numérique en pleine croissance. Par exemple, en réunissant JioMart, l’initiative des petites entreprises de Jio, avec la puissance de WhatsApp, nous pouvons permettre aux gens de se connecter avec les entreprises, de magasiner et, finalement, d’acheter des produits dans une expérience mobile transparente.