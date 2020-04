Facebook lance un sondage pour aider les chercheurs en santé à prévoir le COVID-19

Facebook lance une enquête pour aider les chercheurs en santé à prévoir la propagation de COVID-19. L’enquête est menée par le Centre de recherche Delphi de l’Université Carnegie Mellon.

Sondage «hors Facebook» pour aider à suivre les symptômes autodéclarés

L’enquête est décrite comme étant «hors Facebook» dans un article de blog de KX Jin, responsable de la santé, et Laura McGorman, Data for Good. Les données acquises seront utilisées, entre autres, pour créer des cartes thermiques des symptômes autodéclarés. Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il s’attaquait aux problèmes de confidentialité en attribuant un numéro d’identification aléatoire à ceux qui remplissent le sondage et qui sera partagé avec les chercheurs. De plus, une valeur de poids est attribuée à chaque utilisateur et partagée avec les chercheurs. Ceci permet de corriger le biais de l’échantillon.

[Apple Tweaks Maps to Prominently Feature Hospitals, Food Delivery, More]

Facebook a également annoncé le déploiement de trois nouveaux types de cartes de prévention des maladies. Ils sont destinés à aider à la prévision des maladies et aux mesures de protection.