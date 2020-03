Facebook Messenger enfin déployé pour Mac

Facebook a enfin commencé le déploiement de son application Facebook Messenger pour macOS.

Tel que rapporté par MacGeneration:

Le Mac App Store distribue enfin Facebook Messenger (du moins en France, son déploiement ne semble pas encore général). Le réseau social avait annoncé la préparation de cette application complète au printemps dernier, lors de sa conférence des développeurs.

Comme le note le rapport, la version macOS de l’application a été créée en utilisant Electron, pas Catalyst, ce qui signifie que l’application sera disponible sur les versions précédentes de macOS, plutôt que seulement Catalina. L’application propose les mêmes fonctions de messagerie que la version iOS, ainsi que des notifications intégrées et un mode sombre. Pour l’instant, l’activation automatique du mode sombre ne semble pas fonctionner.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Comme plusieurs utilisateurs de Twitter l’ont signalé, l’application est également apparue dans les magasins d’applications macOS en Pologne, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les App Stores du Royaume-Uni et des États-Unis ne le montrent pas actuellement, ce qui suggère un déploiement progressif.

La nouvelle application #Facebook #Messenger pour #macOS est disponible dans les pays suivants:

🇦🇺 Australie

🇫🇷 France

🇲🇽 Mexique

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

🇵🇱 Pologne

– Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 5 mars 2020

Facebook a annoncé des applications Messenger pour macOS et Windows en avril 2019 au F8, déclarant:

Les gens veulent envoyer des messages en toute transparence depuis n’importe quel appareil, et parfois ils veulent juste un peu plus d’espace pour partager et se connecter avec les personnes qui leur sont chères. Vous pouvez télécharger Messenger Desktop – et profiter des mêmes fonctionnalités que l’application sur votre téléphone – comme les appels vidéo de groupe, collaborer sur des projets ou effectuer plusieurs tâches tout en discutant dans Messenger. Nous testons cela maintenant et le déploierons à l’échelle mondiale plus tard cette année.

Comme vous l’aurez deviné, Facebook n’a pas respecté le délai “plus tard cette année”, mais mieux vaut tard que jamais.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.