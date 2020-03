Facebook Messenger iOS Update Ditches Découvrir l’onglet et promouvoir les histoires

L’application Messenger de Facebook pour iOS a été mise à jour avec une refonte qui vise à simplifier l’application en mettant l’accent sur les histoires et les amis, tout en reléguant les robots de discussion et les jeux.

Dans le but de rendre l’application Messenger plus petite et plus rapide, la dernière mise à jour supprime l’onglet Découvrir, qui hébergeait des robots de discussion, des entreprises et des jeux. Ces fonctionnalités ont été masquées plutôt que supprimées et sont toujours accessibles via la barre de recherche de Messenger si les utilisateurs les recherchent.

Pendant ce temps, Facebook continue de pousser Stories (la fonctionnalité de médias sociaux issue de Snapchat) en divisant l’onglet People en écrans et en ouvrant par défaut dans un nouveau sous-onglet Stories d’amis. Par conséquent, vous devez maintenant appuyer sur le sous-onglet Actif pour voir quels amis sont en ligne.

Ailleurs, les options de jeux instantanés et de transport sont passées de la barre de composition du chat. Ce dernier a permis aux utilisateurs de saluer les trajets Uber et Lyft depuis l’application.

Selon TechCrunch, les changements sont le résultat du fait que Facebook a inversé sa stratégie pour placer les robots de chat au centre de l’application Messenger. Désormais, il veut que les utilisateurs passent du temps à discuter avec des amis et à consommer du contenu plutôt que de jouer à des jeux et d’explorer des robots de discussion pour le shopping et les entreprises.

Dans l’ensemble, avec sa réorientation autour du chat chiffré de bout en bout plutôt que de la promotion des robots de discussion et des entreprises, les changements rapprochent Messenger de l’expérience WhatsApp. Facebook indique que la mise à jour est en cours de déploiement et devrait être entièrement déployée d’ici la fin de la semaine.

