Facebook Messenger sur iOS est désormais plus petit, plus rapide et plus facile à utiliser – .

Facebook Messenger est toujours l’une des applications les plus populaires sur l’App Store, mais même avec des mises à jour régulières, il commençait à montrer son âge. Bien qu’il soit l’une des plus grandes applications mobiles tierces, Messenger était devenu un peu peu maniable, mais lundi, Facebook a annoncé qu’il avait fini de reconstruire l’application à partir de zéro et déployait un “Messenger plus rapide, plus petit et plus simple”. à partir d’aujourd’hui.

L’application Messenger reconstruite, qui sera déployée sur tous les appareils iOS dans les semaines à venir, se chargera deux fois plus vite que l’application actuelle et ne prendra qu’un quart de l’espace sur votre téléphone ou tablette.

Voici les trois améliorations sur lesquelles Facebook s’est concentré lors du lancement de Project LightSpeed, qui est le nom interne de la mission de simplification de l’un des services les plus importants de l’entreprise:

Plus rapide: Une heure de démarrage plus rapide peut ne pas avoir autant d’importance si vous n’ouvrez une application qu’une ou deux fois par jour pour jouer à un jeu ou regarder un film, mais cela fait une énorme différence lorsque vous ouvrez une application plusieurs fois par jour pour répondre aux messages du les gens qui comptent le plus.

Plus petite: Une application plus petite signifie que Messenger démarre, télécharge et met à jour plus rapidement pour tout le monde, y compris les personnes qui utilisent l’application sur des appareils plus anciens ou dans des zones avec une connectivité inférieure où chaque kilo-octet compte.

Plus simple: Nous avons rationalisé l’application tout en la gardant riche en fonctionnalités et en permettant à nos ingénieurs de créer de meilleures expériences plus facilement. Par exemple, nous avons réduit la liste de contacts de 40 versions à une qui fonctionne de manière cohérente dans l’application. Cela contribue non seulement à la charge cognitive des personnes, mais cela signifie également que les ingénieurs n’ont pas besoin de créer de nouvelles expériences à partir de zéro.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, il y a un long article de blog sur le site d’ingénierie de Facebook qui est encore plus détaillé. Par exemple, le code principal de Messenger a été réduit de 84% (de plus de 1,7 million de lignes de code à environ 360 000). Il y aura quelques fonctionnalités manquantes au lancement, mais Facebook dit qu’elles seront rajoutées «bientôt». En attendant, regardez la vidéo d’annonce de Facebook:

Source de l’image: Facebook

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

