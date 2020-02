Facebook Messenger utilise l’API de récupération automatique des SMS

La fonction d’authentification à double facteur existe depuis un certain temps et le système d’exploitation Android prend déjà en charge cette fonction qui garantit une sécurité maximale aux utilisateurs.

Comment cette fonction est que dans le système d’exploitation Android, l’API SMS retriever détecte automatiquement les SMS envoyés au téléphone à des fins de déverrouillage ou même d’enregistrement, et il copie ledit code et le remplit automatiquement dans le champ requis. De cette façon, l’utilisateur n’a pas besoin de saisir manuellement le SMS envoyé à son smartphone.

Google avait annoncé que cette fonction ne se limiterait pas aux applications SMS, et bientôt d’autres applications pourront l’utiliser. Ce n’est que récemment que cette fonction d’authentification à deux facteurs a commencé à fonctionner dans des applications tierces.

Pour être précis, Facebook Messenger est l’application tierce qui utilise l’API pour détecter automatiquement le code. Cependant, il n’est limité qu’aux applications et ne fonctionne pas pour le navigateur Web Chrome.

La fonction de remplissage automatique des codes en est encore à ses premiers stades de développement, et cela a encore un long chemin à parcourir. Sa fonction pourrait bientôt couvrir un large éventail d’applications et peut-être même des navigateurs Web à l’avenir. Mais pour l’instant, comme il en est encore aux phases initiales, il y a quelques ajustements sur lesquels les développeurs doivent travailler pour le réparer et le rendre pleinement fonctionnel. À ce stade, la fonction n’est pas très intelligente et ne copie que les anciens codes.

De plus, il n’y a aucun moyen d’activer cette fonction manuellement, et comme signalé par la police Android, elle est activée soudainement. Cette fonctionnalité est disponible via Play Services version 20.04.12 et Google Messages version 5.5.096.

Aucune autre information n’est disponible sur le moment où elle sera disponible sur une large gamme d’applications dans le monde. Cependant, cette fonction devrait arriver bientôt.