«Facebook OS» en cours de développement pour remplacer Android

Ce n'est un secret pour personne que Facebook cherche à se développer davantage dans l'espace matériel, comme il l'a déjà fait avec son écran intelligent Portal et sa série de casques Oculus VR. Cependant, ces produits fonctionnent tous sur des versions modifiées d'Android, et Facebook veut le remplacer par quelque chose qui ressemble à «Facebook OS».

Bien que ce ne soit pas le nom définitif du système d'exploitation, L'information rapporte que Facebook travaille sur un système d'exploitation interne pour éliminer son besoin de s'appuyer sur Android. L'un des chefs de file de ce projet n'est autre que Mark Lucovsky, un ancien employé de Microsoft qui est co-auteur du système d'exploitation Windows NT.

Ficus Kirkpatrick, l'un des responsables AR et VR de Facebook, s'est entretenu avec Le bord à propos de la rumeur selon Facebook OS. Bien que Kirkpatrick ne soit pas sorti et admette que Facebook travaille sur le projet, il a dit que c'était possible et que Facebook gagnerait à ne pas avoir besoin de s'appuyer sur Android.

Le rapport de L'information donne l'impression que Facebook cherche à adopter l'approche «jardin clos» d'Apple pour son matériel actuel et futur. Par cela, nous voulons dire que Facebook souhaite un contrôle total sur l'écosystème, de la conception du matériel lui-même aux processeurs qui alimentent ce matériel, et plus loin au système d'exploitation qui gère tout cela.

En relation: Toutes les applications Facebook, où les trouver et ce qu'elles font

Cependant, Facebook a la réputation de ne pas être une marque de confiance, il semble donc un peu étrange qu'il serait difficile de demander aux gens de s'engager pleinement sur Facebook et le soi-disant système d'exploitation Facebook avec tous ses achats de matériel. Bien qu'une personne puisse accepter l'achat d'un appareil Facebook comme un casque Oculus, le fait qu'elle soit «alimentée par Facebook OS» les rendrait probablement plus réticents à l'acheter, et non l'inverse.

Quoi qu'il en soit, Facebook semble être très sérieux au sujet de ses ambitions matérielles. Avec Portal et Oculus, la société travaillerait sur un ensemble de lunettes AR que les utilisateurs contrôlent avec leurs pensées ainsi qu'un assistant vocal pour les futurs haut-parleurs et écrans intelligents.