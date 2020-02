Facebook paiera les utilisateurs pour l’accès à leurs enregistrements audio – .

Il y a quelques mois, Facebook et un certain nombre d’autres sociétés – dont Amazon et Apple – se sont retrouvés impliqués dans une petite controverse concernant la révision des enregistrements audio. Plus précisément, Facebook a employé des évaluateurs humains pour transcrire les enregistrements audio des utilisateurs afin d’améliorer la qualité globale de son logiciel. Bien que cela semble correct à première vue, de nombreux utilisateurs de Facebook ignoraient complètement que leurs enregistrements audio étaient écoutés en premier lieu.

En fin de compte, Facebook a freiné son processus de révision audio. Soit dit en passant, Apple et d’autres géants de la technologie ont fait de même.

À la lumière de tout cela, Facebook est maintenant prêt à payer à certains de ses utilisateurs l’accès à leurs enregistrements vocaux via un nouveau programme qu’il appelle «Pronounciations», qui fait partie de son application Viewpoints.

The Verge rapporte:

Facebook ne paiera cependant pas beaucoup pour vos enregistrements. Si vous effectuez un ensemble d’enregistrements, vous obtenez 200 points dans l’application Viewpoints – et vous ne pouvez pas retirer d’argent dans l’application Viewpoints avant d’avoir gagné au moins 1 000 points. Cela se traduit uniquement par une récompense de 5 $ via PayPal. Cependant, Facebook dit que les utilisateurs peuvent se voir offrir la possibilité de réaliser jusqu’à cinq séries d’enregistrements, il est donc possible d’atteindre cet objectif de 1000 points et d’être payé.

Tout compte fait, personne ne s’enrichira en participant au programme, mais si vous cherchez des dépenses supplémentaires en espèces, vous voudrez peut-être garder cela à l’esprit. Le rapport ajoute que le nouveau programme de Facebook sera déployé régulièrement et ne sera disponible que pour les utilisateurs basés aux États-Unis.

Source de l’image: Photo par Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

