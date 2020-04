Facebook publie les premières cartes COVID-19

Lundi, Facebook et les institutions avec lesquelles il travaille ont publié les premiers rapports et cartes construits à partir de données sur COVID-19. Les données ont été collectées par des enquêtes partagées sur le réseau social. Les organisations partenaires comprennent Carnegie Mellon, l’Université de New York et l’institut de recherche Mila.

Facebook agrège les données pour lutter contre COVID-19

Dans le Washington Post, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’équipe de Carnegie Mellon «recevait environ 1 million de réponses par semaine aux États-Unis», aux enquêtes de suivi COVID-19. “Les résultats sont prometteurs”, a-t-il ajouté. “Ils sont en corrélation avec les données publiquement disponibles sur les cas confirmés, ce qui suggère que ces données peuvent aider à prédire où la maladie se propagera.” M. Zuckerberg a souligné que les données «peuvent également être utilisées pour construire des informations détaillées comté par comté».

Facebook produit ses propres cartes, basées sur les données agrégées de Carnegie Mellon, qui seront mises à jour quotidiennement. «Facebook peut uniquement aider les chercheurs et les autorités sanitaires à obtenir les informations dont ils ont besoin pour répondre à l’épidémie et commencer à planifier le rétablissement», a déclaré M. Zuckerberg. Il a également abordé les problèmes de confidentialité, soulignant que les données sont collectées uniquement pour répondre à COVID-19. Il est “essentiel que cela soit fait de manière à protéger la vie privée des personnes et à respecter les droits de l’homme”, a écrit M. Zuckerberg.