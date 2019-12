Facebook veut affronter Google en créant sa propre alternative Android

Facebook cherche peut-être à relancer les guerres du système d'exploitation de manière considérable: en créant son propre système d'exploitation pour affronter Google. L'information rapporte que les ambitions de l'entreprise vont bien au-delà de la simple création d'un nouvel écran intelligent ou de la publication d'une plate-forme de paiement pour ses applications. Si sa volonté de contrôler l'avenir des monnaies (si les choses se passent comme prévu) et de nous transporter de cette réalité à une virtuelle n'était pas suffisante pour indiquer les grandes ambitions de Mark Zuckerberg, L'information dit que la société cherche à créer son propre système d'exploitation, et peut-être à l'avenir poursuivre un modèle Apple-esque pour le matériel de première partie.

Le système d'exploitation est actuellement développé par Mark Lucovsky, un ancien employé de Microsoft impliqué dans la création de Windows NT. Bien que Facebook n'ait pas confirmé le rapport, Ficus Kirkpatrick, l'un des leaders des plateformes AR et VR de Facebook, a déclaré Le bord qu'il est "possible" que le futur matériel Facebook ne dépende pas du logiciel de Google.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Au-delà de cela, Facebook travaille également sur de nouvelles lunettes AR qui devraient arriver d'ici 2023 et un nouvel assistant vocal pour ses produits Portal et Oculus – sans doute, il fonctionnera également sur les lunettes AR, actuellement connues sous le nom d'Orion. Encore plus ambitieux? Les recherches de l'entreprise sur une interface de contrôle du cerveau qui pourrait vous permettre de contrôler le casque avec vos seules pensées. Si tout se passe bien, Facebook pourrait bientôt devenir bien plus que «la société de médias sociaux».

Facebook était l'application la plus téléchargée de la décennie