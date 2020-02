Faites bouger vos jeunes!

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de trackers de fitness? Dans le style de vie moderne et connecté d’aujourd’hui, il est assez facile de se laisser emporter par la télévision, les jeux vidéo et d’autres formes de divertissement moins actives, mais il est important de continuer à bouger pour rester en bonne santé et en forme. Ceci est tout aussi important pour les jeunes dont le corps grandit et se développe encore. Pour certains enfants, rester actif devient facile. Pour d’autres, c’est un peu plus un défi. C’est là que les trackers de fitness pour enfants sont utiles, et aujourd’hui nous avons rassemblé certains des meilleurs trackers de fitness pour enfants que vous pouvez acheter.

Qu’est-ce qui fait un tracker de fitness de qualité pour les enfants?

Les bons trackers de fitness pour enfants gamifient essentiellement le fitness, donnant aux enfants des objectifs qu’ils peuvent atteindre afin de passer au niveau supérieur, d’atteindre un accomplissement, etc. Les parents peuvent également créer des défis entre tous les enfants et les adultes pour voir qui peut franchir le plus de pas ou trouver d’autres moyens créatifs d’inspirer les jeunes enfants à se lever et à bouger. Il convient également de noter que de nombreux trackers de fitness pour enfants ont des extras comme la possibilité de fixer des objectifs de corvée, encore une fois comme un jeu.

Les meilleurs trackers de fitness pour les enfants:

1. Fitbit Ace 2

Fitbit est l’une des marques de vêtements portables les plus connues et les plus fiables du marché. Le Fitbit Ace 2 est son deuxième tracker de fitness pour les enfants et cette fois il a un design beaucoup plus adapté aux enfants. Recommandé pour les enfants de six ans et plus, il a une bande en silicone et un corps robuste qui peut supporter des coups. Contrairement à son prédécesseur, il est également entièrement étanche à la nage (indice 5ATM). L’affichage a également changé – l’Ace 2 a un écran plus grand, mais c’est un écran tactile en niveaux de gris OLED par rapport à l’écran couleur du Fitbit Ace d’origine.

En termes de fonctionnalités, cependant, les deux sont presque identiques. La deuxième génération offre un suivi des étapes, de l’activité et du sommeil pour aider vos enfants à rester actifs. Ils peuvent gagner des badges virtuels lorsqu’ils atteignent leurs objectifs ou vous pouvez leur donner un petit coup de pouce pour bouger davantage via un rappel envoyé via l’application parentale. Les enfants peuvent également faire équipe avec des amis et les inviter à participer à des compétitions. Même si leurs amis n’ont pas de Fitbit, ils peuvent toujours utiliser la minuterie et le chronomètre intégrés pour les défier aux courses, par exemple.

Le Fitbit Ace 2 a également une autonomie solide pouvant aller jusqu’à cinq jours, de sorte que les enfants n’auront pas à chercher le chargeur trop souvent. Le tracker de fitness est disponible dans un certain nombre de couleurs vives et amusantes et propose même des cadrans d’horloge animés, que les enfants adoreront à coup sûr. Toutes ces fonctionnalités combinées font du Fitbit Ace 2 l’un des meilleurs trackers de fitness pour enfants que vous puissiez acheter.

2. Garmin Vivofit Jr. 2

Successeur du plus ancien tracker de fitness Garmin Vivofit Jr., ce nouvel appareil dispose de deux grosses améliorations. Alors que l’original avait un écran noir et blanc, le Vivofit Jr. 2 obtient un écran couleur pour la première fois. L’autre changement majeur pour ce tracker de fitness est que vous pouvez obtenir des groupes avec des illustrations de marque, dont plusieurs de la famille Disney de personnages comme Marvel et Star Wars.

Chacun de ces groupes sous licence pour le Vivofit Jr. 2 est également livré avec sa propre application mobile. Les enfants pourront participer à des missions avec le tracker de fitness et l’application afin d’atteindre l’objectif d’obtenir 60 minutes d’activité chaque jour. Les parents peuvent utiliser l’application pour suivre les activités de leurs enfants et définir des tâches à accomplir pour leurs enfants.

Comme avec l’original, le Garmin Vivofit Jr. 2 est résistant à l’eau, et les enfants peuvent même nager avec lui dans une piscine. Le tracker est également livré avec une pile bouton qui est censée durer au moins un an avant de devoir être remplacée. Les enfants plus jeunes peuvent prendre le tracker avec une bande extensible pour les petits poignets, tandis que les enfants plus âgés peuvent en obtenir un avec une bande réglable.

3. Fitbit Ace

Annoncé aux côtés de la Fitbit Versa, le Fitbit Ace est le tout premier tracker de fitness pour enfants de la société. L’Ace propose un ensemble de fonctionnalités spécialement conçu pour les enfants de huit ans et plus. Cet appareil peut suivre les pas de vos enfants, les minutes actives et les statistiques de sommeil, et vous pouvez même personnaliser les objectifs quotidiens de pas et de minutes actives. L’Ace propose des rappels de mouvement pour les aider à se rappeler de bouger s’ils sont assis trop longtemps. Les enfants recevront des messages de célébration et des badges à collectionner s’ils atteignent leurs objectifs. Le Fitbit Ace introduit également de nouvelles compétitions dans l’application Fitbit qui permettent aux membres de la famille de s’affronter pour atteindre certains objectifs de pas.

Parallèlement au Fitbit Ace, la société a introduit un nouveau compte familial Fitbit. Cela permettra aux parents de surveiller de plus près l’activité, les progrès et les demandes d’amis de leurs enfants dans l’application Fitbit. Il existe également un nouveau paramètre d’affichage enfant, qui limite les données que votre enfant voit dans l’application. Si vous ne souhaitez pas qu’ils voient leurs demandes d’amis, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

4. Unicef ​​Kid Power Band

Amener vos enfants à faire de l’exercice est une grande tâche en soi, mais qu’en est-il d’aider les moins fortunés? Avec l’Unicef ​​Kid Power Band, vous pouvez tuer deux oiseaux avec une pierre. Au fur et à mesure que les enfants progressent, un paquet de nourriture thérapeutique sera envoyé à un enfant dans le besoin. Plus ils collectent d’étapes, plus ils enverront de nourriture. Le groupe a également un ensemble de missions qui, une fois terminées, déverrouillent des vidéos que votre enfant peut regarder pour en savoir plus sur les cultures qu’il aide.

Il n’offre pas assez d’incitation pour les enfants eux-mêmes, mais aider les autres dans leur activité est une alternative ingénieuse. Le groupe est également livré avec une application compagnon que vous pouvez utiliser pour suivre les missions et suivre vos pas.

5. Nabi Compete

Si vous avez plusieurs enfants dans la maison, le Nabi Compete est le groupe à avoir. L’appareil vous encourage à rivaliser ou à travailler avec un ami / frère pour atteindre certains objectifs et est facilement le tracker de fitness le plus abordable pour les enfants de la liste.

Alors, quel genre d’objectifs exactement? Le premier est un objectif de distance. Les enfants seront mis au défi de parcourir la distance d’un point de repère, comme le pont de Brooklyn, pour gagner des pièces. Le second est un objectif calorique. Les enfants seront chargés de brûler la quantité moyenne de calories de tout aliment qu’ils choisissent, comme un cheeseburger. Lorsque les enfants gagnent des pièces, ils peuvent être dépensés pour acquérir un animal de compagnie virtuel qu’ils peuvent élever et prendre soin d’eux. Ces animaux ne sont pas seulement pour le spectacle, cependant. Ils donnent en fait un petit coup de pouce aux enfants lorsqu’ils sont au milieu d’un défi, comme ajouter des étapes à votre nombre total pour vous donner ce léger avantage lorsque vous vous affrontez. Gardez à l’esprit que l’application compagnon est nécessaire pour accéder à toutes ces fonctionnalités.

6. Leapfrog Leapband

Avec toutes ces bandes nécessitant une application compagnon, Leapfrog a adopté une approche différente. Le Leapfrog Leapband, contrairement à la plupart des trackers de fitness pour enfants, porte un petit écran avec des boutons tout en bas. Tout dans ce groupe, des objectifs quotidiens aux récompenses virtuelles, est accessible via l’appareil lui-même (au moins, ils ne demanderont pas d’utiliser votre téléphone tout le temps). En tant que tel, l’appareil est un peu maladroit dans la conception, mais offre encore beaucoup pour garder les enfants en mouvement.

Les parents peuvent définir des défis amusants à base d’animaux pour les enfants à surmonter chaque jour, comme «bondir comme un lion», afin qu’ils reçoivent de la monnaie virtuelle. Cette monnaie peut ensuite être dépensée sur un animal de compagnie virtuel accessible sur le groupe lui-même. La meilleure façon de prendre soin de ces animaux et de les garder en bonne santé est de faire de l’exercice et d’ajouter plus d’étapes à votre nombre total. De plus, le Leapband est facile à porter et a une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à quatre jours par charge.

7. Coolpad Dyno 2

De nombreux nouveaux accessoires portables ont été annoncés au CES 2020, mais la meilleure offre pour les enfants que nous avons trouvée est la Coolpad Dyno 2. Cette montre intelligente pour enfants est conçue pour donner aux parents la tranquillité d’esprit. Comme son nom l’indique, elle succède à la première montre connectée de la marque – la Coolpad Dyno – mais avec des améliorations majeures. Il est toujours livré avec un certain nombre de sangles aux couleurs ludiques, mais sa conception globale est de meilleure qualité et plus adulte. Cela le rend idéal pour les préadolescents et les adolescents.

Le Coolpad Dyno 2 est une smartwatch 4G LTE comme son prédécesseur. Cependant, la prise en charge des bandes et la couverture du réseau se sont considérablement améliorées. La montre est également dotée de nombreuses fonctionnalités et contrôles parentaux qui ont rendu le Coolpad Dyno original si populaire, ainsi que de nouveaux. Les parents peuvent installer des clôtures numériques, transformer les tâches ménagères en quêtes, restreindre l’utilisation et les applications et, surtout, appeler leurs enfants. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités de fitness à bord, mais le Coolpad Dyno 2 offre toujours le suivi des pas.

La montre est également assez durable, avec des bracelets en silicone confortables. Nous ne savons toujours pas si le Coolpad Dyno 2 sera étanche, mais nous nous attendons à ce qu’il ait le même indice IP65 que l’original. La Coolpad Dyno 2 n’est peut-être pas la meilleure montre axée sur le fitness pour les enfants, mais c’est un portable qui couvre toutes les bases. Il arrivera sur le marché en avril avec un prix de 190 $.

Voilà, ce sont les meilleurs trackers de fitness pour les enfants, bien qu’il existe quelques autres bonnes options. Nous mettrons à jour cette liste avec de nouveaux modèles une fois qu’ils seront sur le marché.

