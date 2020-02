Faites des retouches d’image élites avec Photomatix Pro Plus

L’un des outils les plus importants que les photographes professionnels utilisent pour obtenir leur éclairage parfait est Dynamique élevée Gamme (HDR). Vous l’avez peut-être vu dans Adobe Lightroom, ou même sur certaines des caméras de smartphones les plus chaudes.

Vous pouvez plongez au cœur des capacités de HDR et de montage avec Photomatix Pro Plus. C’est une alternative abordable à la famille Adobe, et c’est encore plus vrai avec cette offre Tech Deals.

Six styles HDR différents pour vous offrir flexibilité et puissance.

Vous avez peut-être déjà Lightroom et pensez que son effet HDR est suffisant. C’est possible, mais Lightroom n’a qu’une seule option. Photomatix a six styles HDR différents pour vous donner flexibilité et puissance. Que vous ayez besoin d’un aspect naturel avec Exposure Fusion ou si vous souhaitez une automatisation avec un traitement par lots, vous constaterez que Photomatix répond à vos besoins.

Ce pack comprend bien plus que le programme de base. En plus de Photomatix Pro, vous obtenez également le version Essentials simplifiée et le Plugin Tone Mapping pour Photoshop. Le plugin vous aide à obtenir un look HDR avec une seule photo.

Vous pouvez également utiliser des optimiseurs de détails et de contraste pour améliorer encore vos photos. La version complète de Photomatix Pro comprend également un plugin pour mettre Lightroom sous tension.

Photomatix Pro Plus en un coup d’œil:

Alignez automatiquement les photos à main levée pour des images composites nettes.Utilisez les fonctionnalités avancées de suppression des fantômes pour nettoyer les détails.Choisissez parmi six modes HDR et 40 préréglages pour optimiser pour n’importe quel éclairage.Automatisez et gagnez du temps avec le traitement par lots.Ajoutez de la puissance à Photoshop et Lightroom avec des plugins.

Le pack Photomatix Pro Plus a un total valeur au détail de près de 260 $, mais vous pouvez économiser 84% lors de cette vente. Vous pouvez acheter Pro, Essentials et le plugin pour seulement 39 $ sur TechDeals. Vous obtenez essentiellement trois programmes puissants pour moins que le prix d’un.

Cet accord ne durera pas longtemps. Vérifiez-le via le widget ci-dessous.

