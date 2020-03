Faites le plein de rasoirs Gillette et de recharges de lames avec la vente d’un jour d’Amazon – .

Les rasoirs Gillette, les recharges de lames et la mousse à raser sont tous mis à disposition à des prix avantageux sur Amazon pour une seule journée.

La grande vente d’Amazon offre jusqu’à 30% de réduction sur des prix déjà réduits, avec neuf offres différentes disponibles, y compris certains des rasoirs les plus populaires de Gillette.

La vente arrive au moment idéal, alors que les gens à travers le pays commencent à s’approvisionner en produits essentiels à la lumière de la pandémie de coronavirus COVID-19 qui devrait continuer de se propager dans les mois à venir.

Amazon propose jeudi une formidable vente d’un jour qui n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Les Américains sont dans une frénésie en ce moment alors qu’ils essaient de s’approvisionner en produits essentiels à la lumière de l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui se propage à travers le pays. De nombreux types de produits ménagers sont déjà vendus dans les magasins locaux, et certains articles essentiels devraient être en nombre insuffisant pendant des semaines et des mois à venir. Heureusement pour vous, les rasoirs et les recharges de lames ne feront pas partie des éléments essentiels que vous manquerez dans les mois à venir.

Il y a une grande vente de Gold Box en ce moment sur Amazon qui réduit jusqu’à 30% les produits Gillette déjà réduits. Certains des rasoirs et des recharges de lames les plus populaires de la société sont inclus dans la vente, et vous pouvez également acheter un pack de 12 de mousse à raser Gillette Foamy Regular pour seulement 16,99 $.

Du côté des femmes, il y a un tas d’offres que vous ne voudrez certainement pas manquer. Les recharges de lame de rasoir pour femme Gillette Venus ComfortGlide White Tea les moins chères sont à 14,98 $ au lieu de 22,49 $, et les recharges de lame pour rasoir Gillette Venus ComfortGlide plus Olay Coconut pour femme sont à 19,99 $ au lieu de 32 $. Vous pouvez vous procurer un rasoir Gillette Venus Platinum Extra Smooth Metal Handle + 4 recharges pour 16,99 $, contre 23 $, et le rasoir Gillette Venus Smooth Sensitive Women qui coûte normalement 17 $ est en vente pour 11,99 $.

Si vous recherchez des rasoirs et des recharges de lames pour hommes, vous trouverez les 12 recharges de lames de rasoir pour hommes Gillette5 les plus vendues en vente pour seulement 16,10 $ et les lames de rasoir pour hommes Gillette AltraPlus avec Lubrastrip à 18 $ sont en baisse à 14,99 $. Vous pouvez également acheter jusqu’à 30 rasoirs jetables Gillette Sensor2 Plus pour hommes pour 16,99 $ et 8 paquets de recharges de lame de rasoir Gillette Sensor3 pour hommes en vente pour seulement 19,99 $.

