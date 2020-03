Faites passer votre Mac de super lent à extra

Vous connaissez le sentiment – vous devez faire quelque chose sur votre Mac, mais ça avance si vite! Que pouvez-vous faire?

Vous vous souvenez de ces jours où votre Mac était frais et fonctionnait aussi vite qu’Usain Bolt? Eh bien, il peut le faire à nouveau avec CleanMyMac X. La raison pour laquelle il est bloqué au ralenti est probablement parce qu’il a besoin d’un nettoyage en profondeur sérieux et d’une certaine optimisation.

Voici juste un peu de ce que CleanMyMac X peut faire pour votre machine (et votre raison!)

Analyse Intelligente

Comme son nom l’indique, c’est une façon intelligente de scanner votre Mac pour un nettoyage et une protection rapides. Le Smart Scan combine 7 modules essentiels pour nettoyer, protéger et optimiser la vitesse.

C’est un excellent outil pour trouver et supprimer rapidement les données inutiles générées automatiquement de votre système et de vos applications, et il analysera également votre Mac pour les virus, les logiciels malveillants, les logiciels espions et les mineurs.

Vous pouvez également utiliser l’onglet Suppression de logiciels malveillants dans CleanMyMac X pour l’utiliser comme une application autonome si vous préférez.

Désinstallateur

Comment désinstaller des applications sur Mac? Eh bien, comme la plupart d’entre nous, vous faites probablement glisser l’application vers la corbeille. Cela ne supprime pas tous les autres éléments liés à l’application qui flottent toujours autour de votre système.

Le programme de désinstallation de CleanMyMac X simplifie ces désinstallations délicates et vous montre comment supprimer des applications sur Mac en toute sécurité. Il supprime l’ensemble de l’application et les fichiers qui lui sont associés et s’assure qu’ils sont supprimés correctement.

Le logiciel de désinstallation identifie également les applications cassées et obsolètes, ce qui permet de garder votre Mac à jour.

Système indésirable

Le module System Junk trouve et nettoie tous les déchets de votre Mac. Il sait quoi nettoyer et quoi laisser tranquille, vous n’avez donc pas à vous soucier de retirer la mauvaise chose!

System Junk vous montrera comment supprimer des fichiers sur Mac en recherchant les packs de fichiers linguistiques, les fichiers journaux, les fichiers indésirables de développement, les caches, les éléments de connexion cassés, les fichiers binaires universels, les préférences cassées, le cache de photos iOS et les fichiers indésirables XCode qui ralentissent votre Mac. avec le poids supplémentaire.

Poubelles

Lorsque vous utilisez le module Corbeilles, il videra TOUTES les corbeilles sur votre Mac – pas seulement la corbeille principale. Saviez-vous que certaines applications comme Aperture ont également leurs propres poubelles? CleanMyMac X videra également ces poubelles secondaires, libérant ainsi de l’espace supplémentaire que vous ne saviez pas avoir!

Conclusion

CleanMyMac X possède de nombreux modules formidables pour que votre Mac fonctionne rapidement et en douceur. Si vous l’utilisez régulièrement, vous augmenterez sérieusement le temps de réponse de votre Mac, ce qui signifie que vous serez beaucoup moins stressé et aurez du temps libre pour faire les choses!

Super lent à extra

CleanMyMac X

Voyez combien votre Mac fonctionnera plus rapidement

CleanMyMac X est un moyen rapide et facile de supprimer les fichiers indésirables du système, de vous protéger contre les logiciels malveillants, d’optimiser votre Mac pour libérer de l’espace de stockage et d’accélérer votre système.