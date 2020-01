Faites vos impôts tôt et économisez de l’argent avec la grande vente TurboTax Premier 2019 d’Amazon – .

Vous voulez faire vos impôts au début de cette année? Vous voulez économiser de l’argent dans le processus? Tout le monde sait que TurboTax Premier 2019 Tax Software est le meilleur moyen de s’assurer que vos impôts sont effectués rapidement et avec précision, et maintenant vous pouvez économiser de l’argent lorsque vous l’achetez. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez les versions téléchargeables pour Windows et pour Mac disponibles pour seulement 54,99 $ au lieu de 90 $. C’est une affaire de tueur, et cela comprend à la fois le fédéral et l’État!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

ImpôtRapide Premier + State est recommandé si vous avez vendu des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou des options pour un plan d’achat d’actions des employés, possédez un bien locatif ou si vous êtes le bénéficiaire d’une succession ou d’une fiducie (reçu un formulaire K 1)

Avec Premier, l’aide fiscale à la retraite et l’outil IRA vous montrent comment récupérer plus d’argent cette année et quand vous prenez votre retraite. Conservez plus de vos investissements et revenus locatifs. Faites vos impôts correctement et sur mesure, en fonction de votre situation unique.

REMBOURSEMENT FISCAL MAXIMAL – Recherche plus de 350+ déductions et crédits d’impôt, y compris les intérêts hypothécaires, les taxes foncières et les améliorations éconergétiques, pour vous offrir tout ce que vous méritez

TAXES EFFECTUÉES DROIT – ImpôtRapide vous guide tout au long de votre préparation fiscale, vous tenant au courant des dernières lois fiscales et vérifiant vos entrées en cours de route.

GAGNEZ DU TEMPS – Importe automatiquement les informations financières, y compris les W-2, les informations hypothécaires et d’investissement, ainsi que les informations de déclaration de revenus de l’année précédente à partir de TurboTax et d’autres logiciels fiscaux.

Comprend 5 fichiers électroniques fédéraux gratuits et un téléchargement d’un produit d’État ImpôtRapide (valeur de 44,99 $) État électronique vendu séparément

En exclusivité sur Amazon, recevez un abonnement gratuit d’un an à Quicken Starter Edition 2019 (valeur de 29,99 $) avec votre achat de ImpôtRapide

Assistance produit gratuite ImpôtRapide basée aux États-Unis par téléphone

SUIVEZ VOS DONS avec sa franchise de ImpôtRapide – Transformez les dons de bienfaisance en grandes déductions fiscales

Source de l’image: Natee Meepian / Shutterstock

