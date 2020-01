Fancade: le jeu mobile qui vous permet de créer vos propres jeux mobiles [Android Game of the Week]

J’essaie généralement d’éviter d’écrire sur les jeux à accès anticipé, mais je sentais qu’une exception devait être faite lorsque Fancade apparaissait dans mon Google Play Store. Il s’agit d’une application qui mérite absolument beaucoup d’attention et de louanges non seulement pour le concept mais aussi pour l’exécution.

Développé par le développeur de jeux indépendants Martin Magni, probablement mieux connu pour son jeu d’évasion Mekorama, Fancade est un projet ambitieux qui est à la fois une collection croissante de jeux occasionnels simples et amusants et également une plate-forme de script visuel qui permet à quiconque de concevoir et de publier son propre Jeux.

Non seulement il propose une merveilleusement vaste collection de jeux occasionnels à jouer et à débloquer en mode Quest, mais il y a aussi une tonne de jeux créés par la communauté, avec de nouveaux jeux ajoutés quotidiennement. Vous avez également la liberté de contribuer à vos propres jeux en utilisant la plate-forme de script visuel accessible qui est intégrée directement dans l’application et disponible gratuitement.

L’aspect de construction de jeu de Fancade est sûrement intriguant, mais à ce stade, je me suis concentré davantage sur les seuls jeux disponibles en mode Quest. Au moment d’écrire ces lignes, il y a 25 mondes de jeu à débloquer, chacun avec jusqu’à cinq jeux différents à jouer pour en profiter. Il y a un grand mélange de plates-formes, d’énigmes et de défis de conduite qui, pris dans leur ensemble, offrent la meilleure variété de gameplay que j’ai jamais vue dans un jeu mobile.

Je pense que mon type de jeu préféré pour jouer dans Quest sont les puzzles Longcat développés par Magni, où vous glissez pour étirer le corps du chat jusqu’à ce qu’il remplisse toute la zone de jeu. C’est le petit puzzle logique parfait qui serait tout aussi amusant s’il s’agissait de son propre jeu autonome, mais ici, c’est quelque chose à attendre à chaque fois que vous débloquez un nouveau monde.

Fancade est gratuit à télécharger et à jouer avec des publicités qui apparaissent de temps en temps. Vous pouvez supprimer les publicités, ainsi que les minuteries qui vous font parfois attendre quelques heures pour débloquer le monde suivant, avec un achat intégré de 1 $ qui vous accorde 30 jours d’accès premium – un prix plus que équitable compte tenu de tout ce qui est inclus ici .

Je n’ai pas encore complètement plongé dans l’aspect de la construction de jeux car il y a beaucoup à apprendre, en particulier pour les gens comme moi sans expérience de développement de jeux. Heureusement, Magni et ses amis ont une belle collection de vidéos de tutoriel sur YouTube que je suis vraiment ravi de parcourir. Il existe également une communauté Discord animée où vous pouvez obtenir de l’aide et des commentaires sur vos projets.

Selon le dossier de presse de Fancade, Fancade est en préparation depuis 2017 et devrait voir sa sortie correcte au début de 2020, mais vous devriez déjà pouvoir accéder à la version bêta du Google Play Store. Sinon, gardez ce jeu sur votre radar pour quand il sera officiellement mis en ligne.