Fans de Southwest Airlines, voici l’offre de carte de crédit de vos rêves – .

Je ne sais pas tout de vous, mais je fais déjà des plans pour mes prochaines vacances et mon voyage hors de la ville. Oui, ce n’est que le début de l’année, le temps est misérable à certains endroits et ce n’est pas encore la saison des vacances. Mais cela n’a pas empêché une myriade de transporteurs aériens d’aller de l’avant et de déployer des rabais et des ventes de tarifs incroyablement bas ces derniers jours. Et si cela ne suffisait pas, Southwest Airlines vient de dévoiler une nouvelle offre à durée limitée couvrant toutes ses cartes de crédit personnelles – une offre qui comprend le plus gros bonus d’inscription de carte du transporteur jamais.

L’offre: 40 000 points après avoir dépensé 1 000 $ en achats avec la carte au cours des trois premiers mois. Et si vous parvenez à dépenser 5 000 $ au cours des six premiers mois de possession de votre carte, vous obtiendrez 35 000 points supplémentaires, soit 75 000 points au total, ce qui est le bonus d’inscription le plus élevé du Sud-Ouest. Vous pouvez gagner l’un de ces niveaux de points ou les deux, et voici les cartes auxquelles l’offre s’applique: la carte de crédit Southwest Rapid Rewards Plus, la carte de crédit Southwest Rapid Rewards Premier et la carte de crédit prioritaire Southwest Rapid Rewards.

Comparativement, il s’agit d’un bonus échelonné beaucoup plus facile à obtenir que vous ne le trouverez avec d’autres offres de carte de crédit – dont certaines vous obligent à dépenser 10 000 $ et plus sur six mois pour obtenir le bonus complet. Dans ce cas, il vous suffit de dépenser 5 000 $ sur six mois pour atteindre le deuxième niveau de bonus Sud-Ouest.

Cette offre améliorée est disponible sur les trois cartes de crédit personnelles de Southwest, dont vous pouvez en savoir plus ci-dessous, ainsi que certains points forts de chacune.

Carte de crédit Southwest Rapid Rewards Plus – Cette carte est livrée avec des frais annuels de 69 $, comprend un bonus de 3000 points d’anniversaire Rapid Rewards et a un taux de rémunération comme suit: 2x sur les vols Southwest et les partenaires de location d’hôtels et de voitures, 1x partout ailleurs.

Carte de crédit Southwest Rapid Rewards Premier – Cette carte est fournie avec des frais annuels de 99 $, comprend un bonus de 6 000 points d’anniversaire Rapid Rewards et offre le même taux de gains que la carte Rapid Rewards Plus.

Carte de crédit prioritaire Southwest Rapid Rewards – Avec cette carte, les frais annuels sont de 149 $, offrent un bonus de 7 500 points d’anniversaire Rapid Rewards et le même taux de gains que les deux cartes précédentes. Vous bénéficiez également d’avantages, y compris un crédit de voyage annuel de 75 $ dans le sud-ouest, quatre embarquements améliorés par an (lorsqu’ils sont disponibles) et 20% de réduction sur les boissons en vol et les achats Wi-Fi.

Cela va sans dire, mais simplement parce que ces trois cartes offrent le même bonus de bienvenue pouvant aller jusqu’à 75 000 points, cela ne signifie pas que les cartes sont égales. Vous devez certainement faire attention aux frais et avantages annuels respectifs et choisir celui qui offre la bonne combinaison pour répondre à vos besoins. Par exemple, tout le monde n’aura pas besoin des embarquements améliorés fournis avec la carte prioritaire.

Qui n’est pas éligible: Vous ne pourrez pas gagner ce bonus d’inscription ou ouvrir l’une de ces trois cartes si l’une des conditions suivantes est vraie: vous possédez déjà une carte Southwest personnelle, vous avez gagné un bonus de carte de crédit à la consommation Southwest à tout moment au cours de la dernière 24 mois, ou vous avez atteint la marque 5/24 de Chase (ce qui signifie que vous avez ouvert au moins cinq cartes de crédit au cours des 24 derniers mois).

Le dernier mot

Il n’est jamais trop tôt pour planifier votre prochaine escapade – le plus tôt sera le mieux, en fait. Les nouveaux vols de Southwest à destination d’Hawaï, ainsi que cette offre de jusqu’à 75 000 points bonus, sont aussi efficaces que n’importe quel autre pour commencer à planifier votre prochain voyage. Rendre cette offre encore plus tentante est le fait qu’elle couvre la carte de crédit Southwest Rapid Rewards Plus, la carte de crédit Southwest Rapid Rewards Premier et la carte de crédit prioritaire Southwest Rapid Rewards, vous n’êtes donc pas nécessairement limité à une carte spécifique, pourrait être un ajout fantastique à votre portefeuille.

