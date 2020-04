Fantastical 3.0.9 ajoute la prise en charge du curseur pour iPad et plus

Flexibits a mis à jour aujourd’hui son application de calendrier fantastique fantastique avec quelques changements et améliorations notables, y compris la prise en charge du curseur pour les iPad.

Avec la sortie d’iPadOS 13.4, Apple a introduit la prise en charge de la souris et du trackpad pour ses tablettes, et Fantastical a été mis à jour pour en tirer pleinement parti, permettant aux utilisateurs de naviguer dans l’interface et de modifier les entrées de calendrier à l’aide d’un curseur.

La version 3.0.9 de l’application ajoute également une nouvelle fonctionnalité qui montre aux utilisateurs un aperçu des événements et des tâches environnants lorsqu’une nouvelle invitation est reçue, tandis que la météo est désormais affichée les jours sans événement lors de l’affichage un ou deux jours à la fois dans la liste.

Les autres modifications de cette mise à jour pour iPhone et iPad incluent:

L’affichage Jour et Semaine peut désormais afficher plus d’heures à la fois

Espacement resserré dans la vue mensuelle pour rendre plus de texte visible

Les notifications d’événements et de tâches apparaissent désormais lorsque Fantastical est actif

En appuyant sur les en-têtes de date dans la liste des événements de l’application de montre, les prévisions météorologiques s’affichent désormais.

Amélioration de la réactivité de la synchronisation entre l’iPhone et l’Apple Watch

Correction d’un problème où la ‌Apple Watch‌ pouvait se bloquer la synchronisation et arrêter la mise à jour

Correction d’un problème où les comptes Office 365 ne demandaient pas de nouvelle autorisation si la connexion expirait

Correction d’un problème où l’invite de demande d’accès à la synchronisation G Suite pouvait entraîner la non-synchronisation de certains événements

Correction d’un problème où de longs événements pouvaient apparaître au mauvais moment lorsque l’option d’afficher uniquement les heures du début à la fin était activée

Correction d’un problème où les tâches d’une journée n’apparaissaient pas correctement dans la vue mensuelle

Correction d’un plantage lors de l’envoi de modifications à Todoist hors ligne

Diverses corrections et améliorations

Fantastical version 3.0.9 se déploie maintenant en tant que binaire universel pour ‌iPhone‌, ‌iPad‌ et ‌Apple Watch‌, disponible sur l’App Store. La version mise à jour pour Mac apporte également des correctifs et des améliorations, et peut être téléchargée directement depuis Flexibits ou depuis le Mac App Store.

Des exécutions fantastiques sur un modèle d’abonnement: l’application entièrement fonctionnelle coûte 4,99 $ par mois ou 39,99 $ par an. Une version limitée de l’application de l’application reste disponible gratuitement, tandis que Flexibits propose également un essai gratuit de 14 jours pour les utilisateurs qui souhaitent consulter la version complète.

Meilleures histoires

Apple acquiert l’appli Weather Dark Sky

Apple a acquis l’application météo Dark Sky, ont annoncé aujourd’hui les développeurs de Dark Sky. Dark Sky est l’une des applications météorologiques les plus populaires sur l’App Store, connue pour sa précision et ses avertissements de tempête.

Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire d’une manière qui respecte votre vie privée.

Il n’y a pas …

La coque pour l’iPhone à bas prix à venir se présente à Best Buy avec la date de stock présumée du 5 avril

Apple a un nouvel iPhone à bas prix en préparation, qui devrait être lancé au cours du premier semestre de 2020. Compte tenu de la situation actuelle aux États-Unis et dans d’autres pays, on ne sait pas si l’appareil va se lancer dans le calendrier prévu, mais certains signes indiquent que cela pourrait arriver bientôt.

Nous avons commencé à voir des étuis pour le nouvel iPhone à bas prix au début de février, …

Test du nouveau clavier Pro + de Brydge avec trackpad pour iPad Pro

Bien avant Apple qui a introduit la prise en charge du trackpad dans iOS 13.4, Brydge a annoncé un clavier iPad Pro avec un trackpad multi-touch intégré. Nous avons un des nouveaux claviers Pro + de Brydge sous la main, et nous avons pensé le vérifier pour voir comment cela fonctionne avec les nouveaux modèles iPad Pro 2020 d’Apple.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Le clavier Brydge Pro + est de conception similaire à …

Le travail d’Apple sur les nouveaux produits à venir progresse normalement alors que les employés s’adaptent au télétravail

Le développement d’Apple des produits à venir progresse comme d’habitude malgré le fait que les employés d’Apple dans le monde travaillent à domicile, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par Bloomberg.

Apple travaille toujours sur de nouvelles versions du HomePod, de l’Apple TV, du MacBook Pro, des iPad à petit budget, de l’Apple Watch, de l’iPhone et de l’iMac, qui pourraient toutes être publiées “dès la fin de cette année” et ont été …

Apple lance la version bêta de ProRes RAW pour Windows

Apple a publié aujourd’hui ProRes RAW pour Windows en version bêta (via Mark Gurman), avec le logiciel conçu pour permettre aux fichiers vidéo ProRes RAW et ProRes RAW HQ d’être visionnés dans des applications compatibles sur les machines Windows. Selon Apple, le logiciel permettra aux fichiers d’être lus dans plusieurs applications Adobe: Adobe After Effects (Beta) Adobe Media Encocder (Beta) Adobe Premiere …

MacBook Air 2020 d’Apple contre iPad Pro 2020

En mars, Apple a mis à jour le MacBook Air et l’iPad Pro, et avec l’iPad Pro de plus en plus positionné comme remplacement d’ordinateur, nous avons pensé comparer les deux nouvelles machines pour voir comment elles se mesuraient et laquelle pourrait être un meilleur achat en fonction de besoins des utilisateurs.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Nous comparons le modèle de base iPad Pro 12,9 pouces et le modèle de base …

.