Fantastical 3.0 pour Mac, iPad, iPhone et Apple Watch est arrivé!

Flexibits vient de publier la toute nouvelle application Fantastical pour Mac, iPhone iPad et Apple Watch, Fantastical 3.0.

Dans un communiqué de presse, Flexibits a déclaré:

Flexibits a présenté aujourd’hui la version 3.0 de Fantastical pour Mac, iPhone, iPad et Apple Watch. Le nouveau Fantastical fait passer l’application de calendrier primée au niveau supérieur avec de toutes nouvelles applications pour Mac, iPhone, iPad et Apple Watch. Les nouvelles fonctionnalités Fantastical Fantastical Premium, un abonnement qui comprend de nombreuses fonctionnalités puissantes et pratiques pour rendre votre vie plus productive.



Plus qu’une simple application, le nouveau Fantastical harmonise toutes les applications en une seule plate-forme, de sorte que Mac, iPhone, iPad et Apple Watch sont tous aussi puissants et productifs. Le nouveau Fantastical comprend une fenêtre de calendrier en plein écran (avec des vues jour, semaine, mois et année), un moteur d’analyse intuitif qui prend en charge les événements et les tâches, la synchronisation des ensembles de calendriers, la prise en charge des fuseaux horaires, des calendriers intéressants et bien plus encore.

Les nouvelles fonctionnalités incluent l’harmonisation sur tous vos appareils Apple, la fenêtre plein écran, la synchronisation des ensembles de calendriers, la prise en charge des fuseaux horaires, des calendriers intéressants et plus encore. Il dispose également d’une toute nouvelle interface utilisateur et de fonctionnalités natives macOS, iPadOS et iOS telles que le widget Today, les extensions Action et Partager et la prise en charge du transfert.

Il existe une nouvelle fonctionnalité de planification qui vous permet de proposer plusieurs heures de réunion, la météo en un coup d’œil et des calendriers intéressants qui présentent des vacances, des événements sportifs et télévisés, etc.

Les fonctionnalités existantes ont également été affinées et améliorées.

Le nouveau Fantastical 3.0 est gratuit et dispose de fonctionnalités limitées, et il y a aussi un abonnement Fantastical Premium payant qui débloquera toutes les fonctionnalités sur toutes les plateformes. Il dispose d’un essai gratuit de 14 jours et ne coûte que 4,99 $ par mois (33% de réduction si vous payez annuellement).

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Découvrez la vidéo ci-dessous!

Sur les utilisateurs de Fantastical 2.0, Flexibits a déclaré:

Les utilisateurs de Fantastical 2 seront automatiquement mis à jour vers la version 3.0. Contrairement à de nombreuses transitions d’abonnement précédentes, nous voulions être justes et généreux, nous déverrouillerons donc automatiquement toutes les fonctionnalités de Fantastical 2 pour les utilisateurs précédents. La mise à jour de la version 3.0 détectera leurs installations antérieures et déverrouillera les fonctionnalités dont elles disposent actuellement. Vous devrez toujours payer pour les fonctionnalités nouvelles / premium, mais toutes les fonctionnalités F2 existantes seront déverrouillées.

Cela signifie que les utilisateurs d’iPad devront télécharger une nouvelle application (l’application iPhone existante liée ci-dessus / qui, encore une fois, dans la version 3.0 sera un binaire universel). La nouvelle application détectera automatiquement qu’ils ont installé Fantastical 2 pour iPad et débloquera les fonctionnalités pour lesquelles ils ont payé.

Version 3.0!

Fantastique

Téléchargez la nouvelle application Fantastical aujourd’hui.

La version gratuite de Fantastical sera livrée avec des fonctionnalités limitées, ou débloquera toutes les fonctionnalités sur toutes les plateformes via le nouveau service d’abonnement.