Fantastical 3 Review: vous pouvez jeter toutes vos autres applications de calendrier à la poubelle

Flexibits vient de mettre à jour sa gamme fantastique d’applications à tous les niveaux pour sa troisième itération. Il a tellement de nouvelles fonctionnalités impressionnantes que vous ne les remarquerez même pas tout de suite. Des rapports météorologiques aux propositions de temps de réunion collaboratives. Fantastique a tout et puis certains. Je suis enfin prêt à abandonner mes autres applications d’agenda et à m’en tenir à celle-ci. Il y a beaucoup à déballer ici, alors commençons.

Fantastique 3

Conclusion: Avec cette mise à jour, Fantastical a tout pour plaire. Et avec un abonnement premium, vous obtiendrez également toujours les mises à jour même s’il ne dispose pas actuellement de tout ce dont vous avez besoin.

Le bon

Belle refonte

Des tonnes de nouvelles fonctionnalités

Des dizaines de fonctionnalités ne nécessitent pas d’abonnement

Les mises à niveau conservent les fonctionnalités de Fantastical 2

L’application Apple Watch est autonome

Coup de gueule personnel

Permettez-moi de prendre un moment pour faire exploser certaines personnes

Je dois commencer par dire à quel point j’étais déçu de voir autant de critiques d’une étoile sur l’App Store pour Fantastical avec des utilisateurs détestant le modèle d’abonnement et voulant garder Fantastical 2. Ces ennemis ont tout faux. Laissez-moi expliquer.

Tout d’abord, Fantastical n’est pas uniquement réservé aux abonnés. C’est toujours une merveilleuse application de calendrier si vous ne voulez pas payer pour les dizaines de fonctionnalités supplémentaires. Si vous souhaitez vous en tenir à une version gratuite de Fantastical et que vous n’avez jamais téléchargé l’application auparavant, voici ce que vous obtenez:

Les mêmes fonctionnalités de base du calendrier avec l’ajout et la gestion de vos comptes de calendrier

Les mêmes listes de rappels et de tâches impressionnantes, y compris la prise en charge des rappels iCloud, Todoist et Google Tasks (vous ne pouvez tout simplement pas ajouter des tâches de Fantastical)

Le même support de prévisions météorologiques d’AccuWeather (c’est seulement trois jours au lieu de 10)

La même entrée de nouvel événement en langage naturel

Les mêmes options d’ensemble de calendrier

Les mêmes vues, widget d’écran de verrouillage et module complémentaire de la barre de menus

C’est toujours un fantastique fantastique. Il y a juste quelques nouvelles fonctionnalités qui coûtent de l’argent Flexibits pour fonctionner (comme la gestion des propositions d’invitation). Si vous avez besoin de ces fonctionnalités supplémentaires, 40 $ par an est un petit prix à payer.

Les fonctionnalités que j’ai énumérées ci-dessus sont en fait pour celles qui n’ont jamais été mises à niveau depuis Fantastical 1 ou pour celles qui n’ont jamais utilisé Fantastical auparavant. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de Fantastical 2, vous pouvez toujours conserver les excellentes fonctionnalités de Fantastical 2!

C’est la partie qui m’a tellement déçu dans la section des critiques de l’App Store. Les gens se plaignent qu’ils pensent que Flexibits les oblige à payer un prix d’abonnement pour obtenir les excellentes fonctionnalités auxquelles ils sont habitués de Fantastical 2, mais ils ont tort. Laisse-moi t’expliquer. Si vous possédiez déjà Fantastical 2 et que vous mettez à jour (ou déjà mis à jour) vers Fantastical 3, voici les fonctionnalités supplémentaires que personne d’autre ne vous offre gratuitement:

Vues plein écran jour, semaine, mois et année sur Mac et iPad

La possibilité de s’exécuter en arrière-plan pour la mini fenêtre sur Mac

Prise en charge complète des tâches (y compris l’ajout de tâches dans Fantastical)

Fantastical est désormais universel (pas séparé pour iPad)

Application Apple Watch autonome

Recommandations de saisie semi-automatique pour les personnes et les lieux

Ajout d’invités à de nouveaux événements

Pièces jointes pour Mac

Ensembles de calendrier pour Mac

Temps de trajet / Temps de laisser des alertes sur Mac

Notifications push pour Google et Exchange sur Mac

Alertes par défaut pour les nouveaux événements

Remplace le fuseau horaire

Invitations et capacité à répondre dans Fantastical

Ce sont des cadeaux spéciaux que Flexibits nous a donnés, ce sont des clients fidèles, pour soutenir Fantastical 2, et certaines personnes se sentent justifiées de donner une critique d’une étoile parce qu’elles n’aiment pas le modèle d’abonnement. Ça me brûle juste à l’intérieur.

En parlant de modèles d’abonnement, Flexibits ne se tourne pas vers ce modèle simplement pour gagner plus d’argent. Depuis le blog de la société, en plus des coûts supplémentaires associés à l’exécution de Fantastical 3, la société évolue vers un cycle de mise à niveau plus flexible qui nous offre toutes les nouvelles fonctionnalités intéressantes lorsqu’elles sont prêtes. Nous n’avons pas à attendre deux, trois ou même cinq ans pour un gros paquet de mises à niveau.

Il ne s’agit pas de vous facturer des frais mensuels juste pour vous permettre de commencer à payer mensuellement. Nous avons déjà une grande feuille de route où nous pouvons développer de manière cohérente et livrer de nouvelles fonctionnalités et du contenu sur une base cohérente. Nous attendons avec impatience notre nouvelle entreprise prévisible où nous serons récompensés pour notre travail au fur et à mesure.

Maintenant que vous comprenez mieux quelle est la différence entre Fantastical 2 et Fantastical 3 et pourquoi Flexibits est passé à un modèle d’abonnement, veuillez accéder à l’App Store et lui donner une note appropriée et compétente.

On continue avec le spectacle

Fantastical 3 a tout

Si vous êtes le genre de personne qui a besoin d’une application de calendrier robuste et riche en fonctionnalités, vous allez comprendre pourquoi ces nombreuses fonctionnalités ont besoin d’un modèle d’abonnement et pourquoi elles en valent le prix (surtout si vous payez une année d’avance). Il existe des dizaines de nouveaux ajouts, allant de petites choses comme les couleurs d’événement personnalisées et les sons d’alerte, à de grandes choses comme la gestion des propositions de temps d’événement. Permettez-moi de commencer par les grands.

La gestion des propositions d’heure d’événement est probablement la plus grande nouvelle fonctionnalité de Fantastical et elle vous permet de planifier un événement et de suggérer plusieurs options de date et d’heure pour que les invités puissent choisir. L’invitation est envoyée à tout le monde dans un e-mail, de sorte que même les personnes qui n’ont pas Fantastical peuvent participer. Tout le monde est dirigé vers une URL Web où il choisit parmi les options présentées. Si tout le monde choisit une date et une heure qui fonctionnent, l’événement est automatiquement ajouté à votre calendrier. Si tout le monde ne peut pas arriver en même temps, vous recevrez une notification indiquant qu’aucun de vos horaires n’a fonctionné et que vous devrez proposer de nouveaux horaires.

Plus de textos d’avant en arrière (ou dans le cas de mon travail, d’envoyer des messages Slack d’avant en arrière) toute la journée jusqu’à ce qu’un bon moment soit enfin choisi. Envoyez simplement un message et laissez Fantastical faire toute la planification.

Ma partie préférée à propos de cette fonctionnalité est que les invités n’ont pas besoin d’être des utilisateurs fantastiques pour participer à la sélection d’une heure. Tout le monde peut choisir. Les utilisateurs fantastiques obtiennent l’événement ajouté automatiquement une fois qu’il a été confirmé à l’unanimité.

Une autre grande caractéristique se présente sous la forme de tâches. Vous avez toujours pu voir et agir sur vos rappels iCloud, mais Fantastical 3 va plus loin avec l’intégration de Todoist et de Google Tasks. Maintenant, non seulement vous pouvez voir et cocher la case Terminé sur les éléments individuels quotidiens, mais vous pouvez également voir, modifier, ajouter et cocher des sous-tâches pour les projets.

Si vous souhaitez ajouter une tâche directement dans Fantastical, tout ce que vous avez à faire est de commencer à taper le mot “tâche” dans le champ Ajouter et il passera de la vue des événements à la vue des tâches. Ensuite, tapez simplement la tâche que vous souhaitez ajouter et elle sera ajoutée à votre liste de tâches (vous pouvez également choisir la liste à laquelle l’ajouter). Vous pouvez également basculer vers une vue qui affiche uniquement votre liste de tâches au lieu de votre liste d’événements quotidiens.

Avec les événements et les tâches, vous pouvez également créer des modèles à utiliser à tout moment. C’est différent des événements ou des tâches récurrents. C’est pour quand vous faites quelque chose souvent, mais ce n’est pas toujours le même jour ou la même heure. Si, par exemple, vous obtenez une coupe de cheveux toutes les six semaines, mais que ce n’est pas toujours le même jour et à la même heure, créez un modèle que vous pouvez utiliser rapidement lors de la planification du prochain rendez-vous de coupe.

Vous pouvez désormais inclure le temps de trajet avec des événements basés sur la localisation. Tout d’abord, ajoutez le lieu de l’événement. Ensuite, ouvrez les fonctionnalités supplémentaires de l’événement pour obtenir la fonctionnalité “Travel Time”. En utilisant votre position actuelle et le lieu de l’événement, Fantastical estimera votre temps de voyage. Vous pouvez même ajouter du temps de trajet supplémentaire manuellement (car, vous savez, le trafic). Lorsque le temps de trajet est activé, vous pouvez recevoir des alertes pour vous indiquer quand vous devez partir.

Fantastical a ajouté une nouvelle fonctionnalité amusante appelée “Calendriers intéressants”. Fantastical utilise l’API SchedJoules pour intégrer des événements prédéfinis de vacances, de sport, de télévision, de finance et d’événements populaires à votre calendrier. Appuyez sur l’une des catégories, comme le sport, puis choisissez une sous-catégorie, comme votre équipe préférée, et ajoutez-la à votre calendrier. Ensuite, vous pourrez voir tous les matchs programmés pour la saison.

Fantastical s’est également associé à AccuWeather pour fournir les prévisions quotidiennes. Avec le modèle d’abonnement, vous pouvez voir 10 jours. Les événements auxquels un emplacement est attaché afficheront également des détails météorologiques pour cette zone spécifique.

Avec les fuseaux horaires, vous pouvez facilement voir l’heure qu’il sera pour les personnes dans un fuseau horaire différent. Ceci est inestimable dans mon environnement de travail à distance. Nous vivons partout dans le monde, j’ai donc ajouté leurs différents emplacements pour mes collègues à mes fuseaux horaires préférés. Maintenant, je peux voir l’heure qu’il est pour tout le monde à un moment précis et en tenir compte lors de la création d’un nouvel événement.

Pour ces réunions à distance, comme je l’ai tout le temps, vous pouvez ajouter un lien de réunion à distance depuis Zoom, Google Hangouts et Google Meets. Je le fais tout le temps pour Google Meets, mais je dois normalement aller directement à mon calendrier Google pour ajouter le lien de la réunion.

Avec un abonnement fantastique, vous pouvez également modifier la couleur des événements, combiner des événements en double, masquer les événements, modifier l’icône de l’écran d’accueil, utiliser des alertes personnalisées, etc.

Fantastical est également maintenant une application autonome pour Apple Watch qui n’a même pas besoin de support iPhone si vous avez le modèle cellulaire. Vous pouvez consulter vos événements, recevoir des notifications et bien plus encore lorsque votre iPhone est à la maison. Avec un abonnement, tous vos ensembles de calendriers et personnalisations se synchronisent sur tous vos appareils, y compris Apple Watch.

C’est tout ce qui est disponible aujourd’hui, au lancement. Flexibits a également un certain nombre de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités dans le pipeline qui seront déployées tout au long de l’année. En tant qu’abonné, vous obtiendrez toutes ces fonctionnalités, chaque fois qu’elles seront prêtes, au lieu d’avoir à attendre une mise à jour par points ou une refonte complète quelques années plus tard.

Ça en vaut la peine

Qui devrait s’abonner et qui ne devrait pas

Vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous payiez pour les mises à jour majeures de Fantastical, une version à la fois, une application à la fois. Mais maintenant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes les applications sur Mac, iPhone, iPad et Apple Watch, mais cela se fait au prix d’un abonnement.

Fantastical 2 est arrivé à 5 $ pour la version iPhone, 15 $ pour la version iPad et 50 $ pour la version Mac pour un total de 70 $ si vous vouliez les trois. Pour 40 $ par an, vous pouvez avoir toutes les versions de Fantastical 3. En supposant une mise à jour majeure tous les deux ans, vous ne paieriez que 5 $ de plus pour mettre à niveau toutes ces applications de toute façon. Bien sûr, ce n’est pas une comparaison directe car Fantastical sur Mac n’a pas eu de cycle de mise à niveau régulier.

Cependant, votre abonnement permet à Flexibits d’ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités impressionnantes que vous n’avez pas à attendre deux ans. De plus, avec ces revenus fiables qui arrivent, les développeurs peuvent imaginer beaucoup plus que la société n’aurait autrement pas pu se permettre de faire sur une base mensuelle.

Les fonctionnalités fournies avec un abonnement Flexibits sont nombreuses. Cependant, tout le monde n’a pas besoin de choses comme des propositions d’heure de réunion ou des notifications de temps de voyage. Si vous ne consultez pas votre calendrier environ 25 fois par jour, si vous ne tracez pas toutes les heures de votre vie avec des listes, des événements et des tâches, vous pouvez être satisfait de la version gratuite, surtout si vous êtes un fantastique 2 utilisateurs.

Si vous êtes un utilisateur de Fantastical 2 et que vous détestez vraiment le changement, restez avec votre version spéciale améliorée. Vous obtenez plus d’une douzaine de fonctionnalités gratuites que les non-surclasseurs doivent payer. Vous gagnez de toute façon.

Si vous n’avez utilisé Fantastical que sur votre iPhone, je ne pense pas que vous ayez besoin d’un abonnement. La version gratuite répondra probablement à vos besoins de base.

Si vous avez eu Fantastical pour iPhone et iPad, mais que vous n’êtes jamais allé pour l’application Mac, vous êtes en quelque sorte au milieu. Je recommanderais de plonger dans l’essai gratuit de 14 jours pour voir s’il y a des fonctionnalités dont vous ne pouvez pas vous passer. N’oubliez pas que si vous effectuez une mise à niveau à partir de Fantastical 2, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités intéressantes sans avoir besoin de vous abonner, il vaut donc mieux s’en tenir à votre version gratuite mise à niveau.

Si vous avez toujours payé pour les applications Fantastical sur tous vos appareils, vous êtes comme moi et vous savez à quel point toutes ces nouvelles fonctionnalités sont inestimables. Vous savez qu’ils valent la peine de laisser tomber 40 $ une fois par an. Vous pourriez vous sentir un peu abonné fatigué. Pensez-y de cette façon: vous ne payez que deux mises à jour majeures à l’avance et en échange, vous bénéficiez d’une entreprise qui n’a pas à attendre pour vous offrir tous les bonus incroyables que les développeurs proposent toute l’année.

