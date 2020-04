Fantastique mis à jour avec prise en charge du curseur pour iPad et plus

Fantastical 3 a été mis à jour pour apporter la prise en charge du trackpad et du curseur à son application iPad avec iPadOS 13.4.

Les modifications suivantes sont incluses pour iPhone et iPad:

Prise en charge du curseur sur iPadOS 13.4

Un aperçu des événements et tâches environnants s’affiche désormais lors de l’affichage des invitations entrantes

La météo est désormais affichée les jours sans événements lors de l’affichage d’un ou deux jours à la fois dans la liste

L’affichage Jour et Semaine peut désormais afficher plus d’heures à la fois

Espacement resserré dans la vue mensuelle pour rendre plus de texte visible

Les notifications d’événements et de tâches apparaissent désormais lorsque Fantastical est actif

En appuyant sur les en-têtes de date dans la liste des événements de l’application de montre, les prévisions météorologiques s’affichent désormais.

Amélioration de la réactivité de synchronisation entre iPhone et Apple Watch

Correction d’un problème qui empêchait la synchronisation de l’Apple Watch et arrêtait la mise à jour

Correction d’un problème où les comptes Office 365 ne demandaient pas de nouvelle autorisation si la connexion expirait

Correction d’un problème où l’invite de demande d’accès à la synchronisation G Suite pouvait entraîner la non-synchronisation de certains événements

Correction d’un problème où de longs événements pouvaient apparaître au mauvais moment lorsque l’option d’afficher uniquement les heures du début à la fin était activée

Correction d’un problème où les tâches d’une journée n’apparaissaient pas correctement dans la vue mensuelle

Correction d’un plantage lors de l’envoi de modifications à Todoist hors ligne

Diverses corrections et améliorations

Fantastical 3.0.9 apporte également quelques correctifs et mises à jour pour Mac:

Ajout d’une option d’alerte “1 minute avant”

Amélioration des performances lors du redimensionnement de la fenêtre de Fantastical avec vue mensuelle visible

Correction d’un problème où les alertes par défaut n’étaient pas ajoutées aux invitations acceptées

Correction d’un problème où les comptes Office 365 ne demandaient pas de nouvelle autorisation si la connexion expirait

Correction d’un problème où le prochain événement à venir dans la barre de menus ne se mettait pas à jour lorsque le jour change

Correction d’un problème où le choix d’un modèle dans la fenêtre du calendrier ne gardait pas la date sélectionnée lorsque la barre latérale était masquée

Correction d’un problème où de longs événements pouvaient apparaître au mauvais moment lorsque l’option d’afficher uniquement les heures du début à la fin était activée

Correction d’un problème d’importation de fichiers ics faisant partie d’un événement récurrent dans les calendriers Exchange

Diverses corrections et améliorations

Fantastical a annoncé Fantastical 3 plus tôt cette année, et pense que ce sont les genoux de l’abeille en ce qui concerne les calendriers. Consultez notre examen complet ici!

Version 3.0!

Fantastique

Téléchargez la nouvelle application Fantastical aujourd’hui.

La version gratuite de Fantastical sera livrée avec des fonctionnalités limitées, ou débloquera toutes les fonctionnalités sur toutes les plateformes via le nouveau service d’abonnement.