FAQ sur la fusion T-Mobile Sprint 2020: voici comment cela change le marché du sans fil et comment cela vous affecte

Malgré toute l’opposition et le débat, T-Mobile a finalement finalisé son achat de Sprint. Reste à savoir si cela finira par être une bonne chose pour le client, mais à court terme, la société fusionnée sous le nom de T-Mobile sera un véritable concurrent pour AT&T et Verizon, en particulier en ce qui concerne la 5G

L’accord est-il conclu?

Depuis le 1er avril 2020, l’accord est conclu et T-Mobile a finalisé l’achat de Sprint avec John Legere démissionnant en tant que PDG pour faire place à Mike Sievert. Sprint est désormais officiellement une société T-Mobile et les deux marques sont réunies sous le nom de “The New T-Mobile” et seront commercialisées sous le symbole “TMUS”. John Legere devait en fait initialement rester PDG jusqu’au 30 avril, mais avance plus tôt que prévu.

Le sprint est-il parti?

T-Mobile estime qu’il faudra trois ans pour achever complètement l’intégration du réseau et souligne son achat réussi de Metro PCS comme exemple de la façon dont les choses progresseront. Malgré cela, la marque et le service Sprint sont en voie de disparition et deviendront finalement T-Mobile. Pour le meilleur ou pour le pire, votre service et vos appareils Sprint ne verront probablement pas de changement significatif pendant un certain temps avec les magasins Sprint, même s’ils restent pour le moment. Le plan éventuel est que vous puissiez entrer dans n’importe quel magasin et recevoir un excellent service, quel que soit le transporteur avec lequel vous vous êtes inscrit.

Qu’est-ce que la 5G pour de bon?

La 5G pour de bon est une initiative lancée par T-Mobile qui utiliserait la puissance du réseau hybride 5G Sprint et T-Mobile pour le plus grand bien. Le plus grand bien. Composé de trois parties, 5G for Good consiste en l’Initiative des héros connectés qui offrirait un service 5G gratuit aux premiers intervenants. Le projet 10Million vise à fournir aux étudiants une connexion Internet de qualité et T-Mobile Connect est un plan moins cher pour aider les gens à se connecter à faible coût.

Bien sûr, cette initiative est probablement un effort pour améliorer l’opinion publique sur le nouveau T-Mobile, mais au moins une bonne chose pourrait en résulter.

Une balade longue et lente

Combien de temps jusqu’à ce que cela affecte les clients?

Peu importe le support que vous utilisez, vous ne verrez probablement rien de différent pendant un bon moment. Cela va prendre beaucoup de temps et de travail dans les coulisses avant que les deux réseaux puissent fonctionner comme un seul. Dans sa FAQ sur les fusions, T-Mobile indique qu’il travaille sur des moyens de faciliter la tâche des clients Sprint qui souhaitent migrer.

De nombreux clients Sprint ont pu constater des améliorations de service grâce à un accord d’itinérance qui a permis aux clients Sprint de se connecter aux tours T-Mobile dans les zones où Sprint avait un signal faible. Cela n’est pas directement lié à la fusion, mais montre ce qui peut être possible à court terme lorsque les deux sociétés travaillent ensemble.

Mon service va-t-il changer?

Il y a l’infrastructure à installer ou à changer, l’équipement dont l’utilisation doit être approuvée et beaucoup de financement à obtenir avant de transférer une seule ligne vers un tout nouveau réseau. Attendez-vous à ce que tout reste tel qu’il est jusqu’en 2020 au plus tôt. Selon votre appareil, il peut même être plus long. Alors que certains appareils plus récents pourront effectuer la transition vers le nouveau réseau plus facilement que les appareils plus anciens, T-Mobile continuera à exploiter les deux réseaux tels quels pour l’instant.

En tant que client de T-Mobile, le gain à court terme ici est un plan bien équilibré pour un déploiement de réseau 5G à grande échelle. Les actifs de spectre de Sprint n’ont besoin que d’un afflux d’argent pour devenir la base d’un solide proto-réseau 5G et T-Mobile a un talent étrange pour gagner de l’argent ainsi que beaucoup de son propre spectre de 600 MHz. Ces gains à court terme ne peuvent être ignorés.

Ma couverture sera-t-elle affectée?

Pour l’instant, votre couverture restera la même. Certains appareils plus récents pourront techniquement profiter des deux réseaux, mais il y a beaucoup de travail à faire sur le back-end avant que les clients Sprint ou T-Mobile ne voient un coup de pouce. Il est préférable de s’assurer que les appels et les SMS de chacun passent en premier.

T-Mobile offre aux clients Sprint l’itinérance sur son réseau LTE depuis un certain temps et a même augmenté sa capacité le 14 mars 2020, ce qui permet des améliorations immédiates de la qualité de vie des clients Sprint.

La couverture 5G bénéficiera probablement aux deux ensembles de clients à l’avenir, car davantage d’appareils peuvent gérer les deux réseaux, mais aucune mise à jour n’a été poussée pour permettre cet accès supplémentaire pour l’instant. Les propriétaires de la série Samsung Galaxy S20 ou du LG V60 ThinQ 5G seront les premiers à constater des améliorations puisque T-Mobile a confirmé que les deux modèles peuvent prendre en charge le spectre 600 MHz de T-Mobile et le spectre 2,5 GHz de Sprint.

Mon plan va-t-il changer?

Votre facture mensuelle restera inchangée et peut même à terme baisser. T-Mobile s’est engagé à trois ans sans augmenter le coût du service et peut même offrir des plans à un taux inférieur aux clients. T-Mobile a promis aux régulateurs de ne pas augmenter les prix pendant trois ans après la fusion. T-Mobile a également déclaré qu’il continuera à offrir les avantages de certains plans Sprint, comme Hulu et Tidal, et travaille sur des avantages supplémentaires.

Avec le temps, vous serez probablement introduit dans un nouveau plan avec des avantages de mise à niveau, mais si vous aimez votre plan en ce moment, vous n’avez pas à y renoncer. Pas avant quelques années.

Qui paie pour ça?

Quelqu’un doit payer pour un nouveau réseau T-Mobile 5G et à la fin, quelqu’un c’est vous et moi.

Quelqu’un doit payer pour un nouveau réseau compatible T-Mobile 5G. T-Mobile ne va pas manger les coûts sans les faire passer et les prix vont devoir changer quelque part. Les nouveaux plans 5G devront être construits de manière à générer des bénéfices une fois que des milliards seront dépensés sur le nouveau réseau T-Mobile. Je m’attends à ce que les choses deviennent très compétitives en ce qui concerne les prix dans les trois grands (désolé Dish) au début.

T-Mobile sera également en mesure d’offrir de nouveaux services comme Internet à domicile sur 5G pour couvrir les clients ruraux ou les clients dans des endroits difficiles d’accès. Verizon a déjà fait quelque chose de similaire avec son service Internet domestique 5G, mais T-Mobile sera beaucoup plus flexible grâce à ses vastes réserves de spectre à travers le pays.

La technologie

S’agit-il uniquement de 5G?

Il serait peut-être plus approprié de dire qu’il s’agit du spectre. Plus vous vous connectez d’appareils et accédez à des données, plus vous avez besoin de spectre. T-Mobile estime qu’il aura plus de 400 MHz de spectre disponible en moyenne à l’échelle nationale. Même avec l’efficacité accrue de la 5G, pour maintenir des vitesses de téléchargement élevées, autant de spectre que possible est nécessaire.

T-Mobile avec les actifs de spectre de Sprint peut construire un réseau Sub-6 5G qui couvre la majorité des personnes aux États-Unis sans dépenses énormes. En termes simples, cela signifie un réseau T-Mobile qui a une couverture similaire à LTE avec une capacité et une vitesse supérieures. Au fil du temps, une expansion supplémentaire dans le spectre des ondes millimétriques peut aider à maintenir des vitesses élevées dans les zones denses avec des tours surpeuplées. Cela a déjà été démontré dans le passé dans les stades sportifs aux États-Unis.

T-Mobile a déjà montré ce qui est possible avec son réseau à bande basse dans une période assez courte et, comme le déploiement de T-Mobile à 600 MHz, l’extension de 2,5 GHz de Sprint améliorera également les vitesses pour les clients LTE.

T-Mobile a-t-il besoin de Sprint pour la 5G?

T-Mobile possède actuellement un spectre 5G dans la bande haute à 28 GHz et 32 ​​GHz ainsi que dans la bande basse à 600 MHz. Bien que 600 MHz soit idéal pour la couverture, il ne sera pas en mesure de fournir autant de vitesse ou de capacité que la 5G à bande moyenne ou élevée. Le spectre sous-6 (bande médiane) 2,5 GHz de Sprint se situe en plein milieu avec un bon équilibre en termes de couverture et de vitesse.

T-Mobile a décrit le réseau potentiel comme un gâteau de couches.

Avec les trois réseaux réunis, New T-Mobile disposera d’un réseau pouvant être optimisé pour tout type de zone avec une géographie et une densité différentes. À un moment donné, tous les opérateurs seront en mesure de déclasser les bandes sous-6 3G et 4G pour une utilisation avec la 5G, mais Sprint est l’un des seuls opérateurs prêts à fonctionner aujourd’hui.

Réseau Dish

Comment Dish Network s’intègre-t-il?

Si tout se passe comme prévu, Dish devient le nouveau Sprint: le quatrième acteur des fournisseurs de services sans fil américains. C’est un quatrième loin, cependant, car les trois premiers auront bien plus de 100 millions d’abonnés chacun, ont un énorme avantage en ce qui concerne le spectre et d’autres actifs, et l’avantage d’une clientèle existante. Dish a une ascension capitale vers la pertinence, même avec les concessions faites dans le cadre de la fusion.

Là où Dish a un avantage, c’est un réseau de divertissement bien établi. Un réseau appartenant à Dish a une option clé en main pour la télévision par satellite, le haut débit à domicile et maintenant les forfaits haut débit mobile, tout comme l’offre AT&T ou Verizon. C’est un gros problème car un forfait tout-en-un semble être une grande valeur lorsque nous achetons l’un de ces types d’offres. Et Dish sera en mesure de se greffer sur le réseau de T-Mobile pendant sept ans, il a donc beaucoup de temps pour trouver la bonne façon d’attirer les clients avant d’être obligé de dépenser de l’argent réel sur un réseau.

Plus: Dish et Google pourraient créer un nouveau fournisseur de services sans fil

Qu’est-ce que Dish obtient?

La nouvelle société vendra Boost Mobile, Virgin Mobile, le service prépayé et les abonnés de Sprint, ainsi que les actifs du spectre 800 MHz à Dish Network, ce qui ferait de Dish le remplaçant de facto de Sprint et le quatrième plus grand transporteur des États-Unis sur la base du nombre actuel d’abonnés . Pour aider à garder les rêves de Dish vivants, plus de 20 000 sites cellulaires et points de vente au détail ainsi qu’un accès gratuit au réseau T-Mobile actuel pendant sept ans font également partie de l’accord. Dish est optimiste quant au fait qu’il peut s’agir du nouveau Sprint et être meilleur que l’ancien Sprint, et avec ce genre d’aide, il pourrait être en mesure de le faire.

Cela nous amène là où nous en sommes aujourd’hui. Nous perdons Sprint, gagnons Dish et regardons notre gouvernement en action au niveau de l’État alors que la fusion tente de se frayer un chemin à travers une douzaine de tribunaux inférieurs. Aimez-le ou détestez-le, il semble que ce soit fait et que cela mène à ce qui est le plus important pour nous: cela fera-t-il une différence dans notre service ou notre facture mensuelle?

Dish peut-il vraiment rivaliser?

Pourtant, l’idée de Dish de devenir un concurrent puissant et le paysage actuel d’avoir quatre choix différents en place est, bien, un mensonge. Ne mâchons pas les mots. Plat pourrait retirer cela et devenir un numéro quatre viable, mais à ce jour, il est le fier propriétaire de quelque 50 millions de clients du réseau prépayé Sprint à travers toutes les concessions faites. Passer de cela à un acteur majeur n’est pas chose facile.

Ces obstacles semblent beaucoup plus faciles à franchir si Google travaille réellement avec Dish pour en faire un transporteur compétitif, bien que mon instinct dise que les pourparlers créeraient simplement une autre situation Google Fi.

Faut-il être excité?

Le monde est-il meilleur sans Sprint?

Il est vrai qu’une fusion est probablement le seul moyen pour Sprint de ne pas faire faillite. La société a une hémorragie de trésorerie depuis si longtemps qu’elle ne peut pas se permettre de suivre sa feuille de route LTE existante, et encore moins de travailler sur une feuille de route 5G qui est économiquement réalisable, de sorte que les options pour la société semblent assez sombres. Aujourd’hui, en tant que client Sprint, cette approbation signifie que vous pouvez conserver le service que vous avez au prix que vous avez au lieu de voir la société coupée en morceaux et ses actifs mis aux enchères. Ou pire – devenir un opérateur de réseau financé et contrôlé par le gouvernement fédéral.

Est-ce que ça vaut le coup?

Mais c’est le long terme qui m’inquiète. Sprint, en particulier, s’est taillé une niche actuelle en tant que transporteur qui offre un accès familial au réseau national à une fraction du prix des offres de ses concurrents. Quelqu’un avec quatre lignes ou plus sur un plan familial illimité Sprint paie moins que la plupart des autres opérateurs. Pour l’individu, T-Mobile est le leader de l’industrie en matière de réseau illimité abordable et robuste. Dans les deux cas, il y a des façons dont AT&T ou Verizon surclasse la concurrence, mais dans l’ensemble, vous obtenez une bonne valeur de Sprint ou de T-Mobile.

Le nouveau T-Mobile a promis que cela continuerait, mais il n’y a pas de modèle de consommation pour les contrôler. Soyez honnête – si vous n’êtes pas satisfait du service de T-Mobile, considéreriez-vous un réseau “moindre” de Dish ou un réseau plus cher de Verizon comme un remplacement approprié? Et si les prix des plans se rapprochent de plus en plus des tarifs d’AT & T maintenant qu’il n’y a pas de transporteur budgétaire viable pour rester honnête? Les entreprises n’existent que pour réaliser des bénéfices, et nous devons nous attendre à ce que le nouveau T-Mobile fasse tout ce qu’il peut pour y arriver.

Prendre un choix n’a jamais fait de choix plus nombreux et meilleurs, et cela ne se révélera pas différent, à mon avis.

