“Fast and Furious 9” et toutes les nouvelles bandes-annonces à regarder – .

C’est le grand week-end avant le grand match, ce qui signifie que nous allons avoir une tonne de nouvelles bandes-annonces dispersées entre la myriade de publicités télévisées coûteuses pendant le Super Bowl. Avant de vous en montrer quelques-uns, dont le premier teaser de Fast and Furious 9, nous vous rappellerons que The Rhythm Section ouvre ce week-end, un thriller sur une femme (Blake Lively) qui se vengera des personnes responsables de tuant sa famille.

Le rejoindre dans les théâtres est une nouvelle tournure d’horreur sur Gretel & Hansel et The Assistant, un drame de bureau qui devrait également être sur votre radar. Bad Boys for Life, qui est toujours au sommet du box-office, et The Gentlemen, le dernier film de Guy Ritchie qui a été présenté en première le week-end dernier, jouent également dans les salles.

Pour en revenir aux bandes-annonces, vous trouverez plusieurs clips ci-dessous, dont beaucoup seront diffusés pendant le Super Bowl – A Quiet Place, Fast and Furious, Mulan, Sonic the Hedgehog et The SpongeBob Movie, tous ont de nouvelles publicités prêtes pour le jeu. . Nous aurons probablement encore plus de bandes-annonces pour le grand jeu, mais elles ne sont pas encore sorties sur YouTube. Vous trouverez également ci-dessous la Miss Americana de Taylor Swift, qui sortira bientôt en salles et sera diffusée en continu. Nous n’incluons normalement pas de documentaires dans notre bande-annonce, mais de nombreux fans de Tay Tay voudront voir celui-ci.

Un endroit calme: Partie II

Rapide et furieux 9

Fantasy Island

Miss Americana

Mulan

Sonic l’hérisson

Le photographe

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Ultras

