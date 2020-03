Faux avis Amazon: 8 façons d’identifier les avis louches

Amazon est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, mais il y a des choses que même cela ne peut pas comprendre. Les fausses critiques d’Amazon se trouvent toujours en abondance sur la plate-forme, et si vous ne faites pas attention, elles pourraient simplement vous inciter à acheter des produits de mauvaise qualité.

Alors, que pouvez-vous faire pour éviter d’être victime de fausses critiques sur Amazon? Voici une liste de choses à surveiller, ainsi que quelques étapes supplémentaires à suivre avant de dépenser votre argent durement gagné sur le premier marché en ligne du monde.

Lire plusieurs critiques complètes

Celui-ci peut sembler évident, mais le moyen le plus simple de repérer de fausses critiques sur Amazon est de lire le texte de la critique. Vous ne devriez jamais vous fier aux notes de classement globales, car ce sont les choses les plus faciles à truquer pour les détaillants louches.

Si la majorité des critiques cinq étoiles sont une ou deux phrases, continuez à chercher des critiques plus longues qui donnent l’impression que l’auteur a réellement utilisé le produit. Les courtes critiques contenant des fautes d’orthographe ou de grammaire sont un autre cadeau mort pour les fausses critiques provenant de fermes d’examen internationales.

En lisant une longue critique dans son intégralité, vous pouvez non seulement vous assurer qu’il s’agit d’une véritable critique, mais vous obtiendrez également plus d’informations sur le produit qui ne figurent pas dans la description du produit. L’expérience et le cas d’utilisation spécifiques d’une personne peuvent ne pas correspondre aux vôtres, mais au moins vous pouvez voir ce que le critique a aimé (et n’a pas aimé) du produit au lieu d’une approbation globale.

Recherchez des acheteurs vérifiés

le Achat vérifié badge sur Amazon est un moyen de s’assurer qu’un avis est écrit par un client légitime. Il apparaît lorsque le compte lié à l’avis a également acheté l’article, ce qui supprime le moyen le plus simple de créer de faux avis Amazon. Cela ne signifie pas toujours que l’examen est complètement légitime (comme nous le verrons dans un instant), mais les chances sont en votre faveur.

Vous pouvez également voir un autre message dans la même zone indiquant que la critique fait partie d’Amazon Vine. Il s’agit d’un programme spécial qui envoie gratuitement des produits aux clients en échange de critiques. Cela peut sembler être un moyen d’acheter des avis positifs, mais les participants sont triés sur le volet pour avoir rédigé des avis utiles, qu’ils soient positifs ou négatifs. Les critiques d’Amazon Vine sont souvent parmi les critiques les plus fiables de la plateforme.

Vérifiez les horodatages des faux avis suspects sur Amazon

Si vous cherchez un produit relativement nouveau sans trop d’avis, il peut être difficile de dire aux faux utilisateurs d’Amazon de faux avis. Une façon de détecter tout comportement de poisson est de vérifier l’horodatage de chaque examen. S’il y a un grand nombre d’avis positifs publiés le même jour que le produit est lancé, quelque chose de suspect pourrait se produire.

Pour rendre ce processus encore plus facile, basculez les avis de Meilleures critiques à Le plus récent. Cela peut également être utile pour les produits plus anciens, car ils pourraient ne pas être aussi compétitifs que lors de leur première sortie. Si vous n’êtes toujours pas sûr, vous pouvez également consulter les avis précédents d’un utilisateur pour savoir si ses notes sont ou non légitimes.

Lire les avis hors site

Les faux avis Amazon sont bon marché et faciles à acheter, mais obtenir des avis positifs de sites Web de bonne réputation est une autre question. Une recherche rapide sur Google donnera une multitude de critiques qui vous donneront au moins plus de renseignements sur le produit lui-même.

Pour les marques et les produits moins connus, YouTube est une excellente source d’avis et de connaissances sur les produits. Les valeurs de production ne sont peut-être pas élevées, mais les opinions exprimées sont inestimables. De plus, vous pouvez obtenir un bien meilleur aperçu du produit lui-même dans des conditions réelles.

Méfiez-vous des avis incitatifs

Les annonces Amazon trompeuses ne sont pas uniquement causées par de fausses critiques. Souvent, les vendeurs encouragent les avis positifs (ou offrent une compensation pour supprimer les avis négatifs) afin d’augmenter leurs notes et de vendre plus de produits.

Les vendeurs louches offrent des remises ou des rabais en échange de critiques cinq étoiles.

Ces avis incitatifs ne sont pas très différents des autres faux avis d’Amazon (une ou deux phrases, généralement), mais ils sont publiés par de vrais clients en échange d’une remise ou d’une remise sur les futurs produits. Cela est contraire aux politiques d’examen d’Amazon, mais le géant de la technologie a ignoré à plusieurs reprises les rapports des consommateurs et laissé le problème s’aggraver.

Un moyen facile de détecter cela est de lire les avis hors site, comme mentionné ci-dessus. Un exemple est cet examen d’une boîte à clés extérieure de premier plan (qui a été étiquetée Amazon’s Choice) par LockPickingLawyer de YouTube. À l’intérieur de la boîte se trouvait une carte offrant un rabais de 10 $ sur le produit de 20 $ pour une évaluation cinq étoiles.

Vérifiez les questions et réponses des clients

Pour les produits technologiques ou les produits dotés de nombreuses fonctionnalités, la section questions / réponses des clients est une excellente source d’informations. Tout, des spécifications spécifiques aux impressions personnelles comme le confort, sera abordé dans cette section, et vous pouvez soumettre vos propres questions rapidement et sans douleur.

Cette section est généralement plus fiable que les avis, car elle est plus difficile à modifier. Les fausses critiques d’Amazon sont faciles à acheter ou à inciter, mais les personnes qui répondent à ces questions ont tendance à avoir plus de peau dans le jeu. Les réponses peuvent provenir du fabricant lui-même (et sont étiquetées comme telles), ou de clients mécontents qui sont plus que disposés à suggérer des produits alternatifs.

Consultez les sites de détection de faux avis d’Amazon comme FakeSpot

Pour les produits avec des milliers d’avis, il peut être pratiquement impossible de savoir combien sont légitimes en les lisant vous-même. Heureusement, plusieurs sites Web ont développé des algorithmes capables de détecter les fausses critiques d’Amazon en quelques secondes.

FakeSpot est l’un de ces services qui détecte les fausses critiques sur Amazon, Steam, Trip Advisor et plus encore. Vous pouvez vérifier à partir du site Web, de l’extension Chrome ou même de l’application mobile. Collez simplement l’URL du produit que vous souhaitez vérifier et il filtrera les avis douteux, puis donnera une note ajustée en fonction de ce qui reste et une note en fonction du nombre d’avis non fiables détectés.

ReviewMeta est une option similaire qui se concentre uniquement sur Amazon. Pour obtenir une image plus claire de la qualité d’un produit, il ne sera pas difficile d’exécuter le lien via les deux services. Chacun a son propre algorithme et leurs résultats peuvent ne pas correspondre. Il y a aussi un petit risque de faux positifs, alors prenez des résultats avec un grain de sel.

Retourner des produits contrefaits ou trompeurs

À la fin de la journée, aucune de ces méthodes n’éliminera le risque d’être dupé par les fausses critiques d’Amazon. Parfois, il suffit de faire un acte de foi et d’espérer pour le mieux.

Si un produit s’avère moins que satisfaisant, Amazon simplifie le retour des produits. Pour la plupart des articles, la fenêtre de retour est de 30 jours, bien que certains produits puissent être retournés au-delà de cette date pour un remboursement moins important. Vous trouverez plus de détails sur le retour et le remboursement de chaque produit dans la section Vos commandes d’Amazon.

En général, les produits remplis par Amazon ont les meilleures politiques de retour, et les vendeurs tiers peuvent plus ou moins définir leurs propres règles de retour. Cela dit, les vendeurs tiers admissibles à Amazon Prime sont soumis aux mêmes politiques de retour que les produits Amazon.

De plus, si un vendeur tiers essaie clairement d’arnaquer les consommateurs, vous pouvez toujours déposer une réclamation de garantie de A à Z auprès d’Amazon. Amazon prend ces réclamations très au sérieux et, le plus souvent, vous obtiendrez un remboursement ou un produit de remplacement.

Voilà pour notre guide sur la façon de repérer les fausses critiques d’Amazon! Vous avez d’autres conseils ou expériences à partager? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!