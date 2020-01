FCC: les opérateurs de téléphonie mobile ont enfreint la loi fédérale en partageant les données de localisation des consommateurs

Un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile ont enfreint la loi fédérale en ne protégeant pas les informations sensibles des clients comme la localisation des données en temps réel, a confirmé aujourd’hui le président de la FCC, Ajit Pai, dans des lettres envoyées au Congrès dans le cadre d’une enquête sur la localisation sans fil. [PDF].

Comme l’a noté Bloomberg, la lettre de Pai intervient après que le Comité américain de l’énergie et du commerce a accusé la FCC en novembre de “manquer à son devoir d’appliquer les lois adoptées par le Congrès pour protéger la vie privée des consommateurs”.

L’accusation faisait référence à de grands opérateurs sans fil divulguant des informations de localisation des consommateurs en temps réel à des services de données tiers, les services de données vendant ensuite ces informations sensibles à diverses entreprises sans le consentement du client.

Les pratiques de vente de sites ont fait surface l’année dernière après que Motherboard a signalé que Sprint, AT&T et T-Mobile vendaient des données de géolocalisation des abonnés à des sociétés tierces comme LocationSmart et Zumigo, ces sociétés les transmettant ensuite aux chasseurs de primes, aux cautionnaires, etc. .

La lettre de la FCC confirme qu’un ou plusieurs opérateurs sans fil ont enfreint la loi en partageant les données de localisation avec des services tiers, bien qu’elle ne précise pas quels opérateurs l’ont fait. Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile ont tous été interrogés sur leurs pratiques de vente de données dans le passé.

Pai dit qu’il s’est engagé à garantir que les transporteurs se conforment à la Loi sur les communications et aux règles de la FCC, et les transporteurs qui ont été trouvés en violation de la loi pourraient être passibles d’amendes.

