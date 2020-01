FCC ouvre un spectre de 3,5 GHz pour une utilisation commerciale complète, les derniers iPhones d’Apple offrent déjà un support

La Federal Communications Commission des États-Unis a ouvert la voie à OnGo [PDF], un produit sans fil dirigé par la Citizens Broadcast Radio Service Alliance (CBRS) qui vise à utiliser la bande de 3,5 GHz pour une gamme d’applications, y compris l’amélioration des vitesses de données et de la connectivité à travers les États-Unis sur les réseaux 4G et 5G.

L’Alliance CBRS a annoncé que la FCC a autorisé le déploiement commercial complet du service OnGo, qui est en cours depuis 2013, lorsque la FCC a commencé à rechercher un modèle de spectre partagé pour la bande 3,5 GHz.

De nombreuses grandes entreprises et agences gouvernementales se sont réunies dans le cadre de l’Alliance CBRS pour lancer OnGo, y compris AT&T, Ericsson, Intel, Nokia, Samsung, Qualcomm, la FCC, la NTIA, le ministère de la Défense, et plus encore, l’alliance offrant plus de 159 membres au total.

La bande CBRS à 3,5 GHz permettra de nouvelles opérations 4G et 5G, ce qui, selon la National Telecommunications and Information Administration, créera une “valeur considérable” pour les États-Unis en ouvrant la capacité et la couverture des réseaux 4G et en facilitant le déploiement de la 5G.

Avant l’ouverture du spectre de 3,5 GHz à des fins commerciales, il était utilisé par le ministère de la Défense pour les systèmes radar embarqués. Les réseaux de capacité de détection environnementale (ESC) construits le long de la côte réserveront du spectre aux systèmes radar des navires, réaffectant dynamiquement les utilisateurs standard à d’autres parties de la bande.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré que la bande de 3,5 GHz bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises grâce à des accords avec CommScope, Federated Wireless, Google et Sony, qui sont désormais entièrement approuvés pour exploiter des services commerciaux dans la bande.

La FCC s’est donné comme priorité de libérer du spectre dans la bande moyenne pour les services sans fil avancés comme la 5G. Et aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer la dernière étape pour atteindre cette priorité: l’approbation de quatre systèmes qui permettront d’utiliser la bande 3,5 GHz au profit des consommateurs et des entreprises américains. Comme pour tous nos efforts pour exécuter le plan 5G FAST, nous nous efforçons de déployer les services sans fil de prochaine génération dans la bande 3,5 GHz aussi rapidement et efficacement que possible. OnGo est le nom que l’Alliance CBRS utilise pour le Spectre 3,5 GHz. L’Alliance CBRS affirme qu’OnGo offre de nouvelles opportunités commerciales dans les lieux de travail, dans les espaces publics où les consommateurs pourront utiliser le spectre, et pour les communications de machine à machine ou les capteurs pour permettre une infrastructure plus intelligente.

En termes plus simples, OnGo facilite les réseaux LTE privés, offre de meilleures performances que le Wi-Fi, fournit un spectre sans frais pouvant être utilisé à de multiples fins, permet aux opérateurs sans fil d’ajouter une couverture et une capacité et d’améliorer les données, et il stimule la connectivité IoT dans le niveau à plus longue portée actuellement limité aux réseaux étendus à faible puissance.

Les derniers iPhones d’Apple, y compris l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, prennent déjà en charge OnGo ou CBRS Band 48, et les utilisateurs d’iPhone pourraient voir des avantages OnGo dans un avenir proche. Verizon, par exemple, est un client de Federated Wireless, l’une des sociétés autorisées à utiliser le spectre. Federated Wireless a déjà annoncé son intention de lancer des services CBRS pour plus de 20 de ses principaux clients sur les marchés urbains et ruraux.

En plus du ‌iPhone‌, d’autres smartphones majeurs fonctionnent également avec CBRS Band 48, y compris les appareils Galaxy S10 de Samsung et les smartphones Pixel 4 de Google.

