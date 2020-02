FCC proposera Fining AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile 200 M $ pour partager les données de localisation des clients

La Federal Communication Commission des États-Unis devrait proposer une amende de 200 millions de dollars au total pour AT&T, T-Mobile, Verizon et Sprint pour avoir divulgué de manière incorrecte les données de localisation des clients en temps réel, rapporte ..

Les amendes proposées pour les quatre principaux transporteurs aux États-Unis pourraient être annoncées dès demain, et les transporteurs auraient la possibilité de contester les amendes avant qu’elles ne deviennent définitives. Le montant précis auquel chaque entreprise est condamnée à une amende pourrait changer et pourrait même augmenter.

En janvier, la FCC a confirmé que plusieurs opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis avaient violé la loi fédérale en ne protégeant pas les données sensibles des clients, y compris les informations de localisation en temps réel.

L’année dernière, la carte mère a annoncé que Sprint, AT&T et T-Mobile avaient vendu des données de géolocalisation d’abonnés à des sociétés tierces comme LocationSmart et Zumigo, ces sociétés transmettant les données aux chasseurs de primes, aux cautionnaires, et plus.

La FCC a lancé une enquête sur les pratiques après que le Comité américain de l’énergie et du commerce a accusé la FCC en novembre 2019 de “manquer à son devoir d’appliquer les lois adoptées par le Congrès pour protéger la vie privée des consommateurs”.

.