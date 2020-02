Février 2020: le correctif de sécurité Android arrive

C’est la première semaine complète de février, vous savez donc ce que cela signifie: l’heure du correctif de sécurité Android mensuel. Juste à temps, Google vient de rendre le patch disponible avec des images d’usine et des OTA pour sa gamme de smartphones Pixel.

Récemment, il y a quelques mois, tous les smartphones Pixel de Google n’ont pas vu la dernière mise à jour en même temps. Ce mois-ci, cependant, tous les téléphones Pixel l’obtiennent, à l’exception du Google Pixel d’origine que Google a supprimé l’année dernière.

Le correctif de sécurité Android est assez petit ce tour avec seulement 13 problèmes résolus. Cependant, certains de ces correctifs concernent des problèmes avec une étiquette «critique».

En ce qui concerne les mises à jour spécifiques pour les téléphones Pixel, la série Pixel 4 a reçu le plus de mises à jour. Il existe des correctifs pour l’appareil photo, un correctif pour un problème NFC et un correctif pour un problème où certains téléphones Pixel se bloquaient au démarrage. Jusqu’à présent, il semble que les familles Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 2 ne reçoivent que le correctif de sécurité Android sans nouvelles fonctionnalités ni correctifs.

Pour télécharger l’OTA ou l’image d’usine de votre téléphone Pixel, cliquez sur le lien approprié ci-dessous. Si vous avez un Google Pixel 4 ou Pixel 4 XL, assurez-vous de faire attention au type d’appareil que vous avez, comme si vous êtes du Japon ou de Taïwan, vous devrez peut-être télécharger une image d’usine spécifique ou OTA. Pas au Japon ou à Taiwan? Utilisez simplement les téléchargements mondiaux:

Google Pixel 4 XLGoogle Pixel 4Google Pixel 3a XLGoogle Pixel 3aGoogle Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2

