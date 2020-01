Films et jeux vidéo gratuits, chargeur sans fil de 10 $, plus – .

Nous avons couvert une tonne de contrats tueurs mardi, mais il y en a cinq en particulier que vous devez vraiment vérifier. Tout d’abord, nous avons une vente exceptionnelle qui vous offre un film ou un jeu vidéo gratuit de votre choix lorsque vous en achetez deux autres. Il y a 300 titres au choix, et nous ne regardons pas les vieux trucs ennuyeux – des exemples incluent Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Us, Ad Astra, The Farewell, et de nouveaux jeux vidéo à la mode comme Death Stranding et Star Wars Jedi : Ordre déchu. Ici se trouve le grande page de vente où vous pouvez voir les 300+ titres. Mardi, les autres meilleures offres incluent le Roomba 675 le plus vendu pour seulement 199 $ et le Roomba 960 650 $ incroyablement populaire pour 399 $, un chargeur rapide sans fil Anker de 22 $ pour seulement 9,99 $ avec le code de coupon SDAKA251, de nouveaux écouteurs sans fil Anker vrais meilleurs que les AirPods dans tous les sens pour seulement 29,99 $, et la folle caméra sans fil de 36 $ qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour moins de 29 $. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Achetez 2 films et jeux, obtenez-en 1 gratuitement

Vente d’aspirateur robot Roomba

Aspirateur robot iRobot Roomba 675

Le système de nettoyage en 3 étapes détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Suite complète de capteurs permettant de naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez; Utilisez les commandes vocales Alexa ou Google Assistant pour contrôler le nettoyage; Utilisez l’application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage

Fonctionne jusqu’à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement

Doté de Roomba Essentials Wi-Fi connecté, navigation intelligente, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot Roomba 675 avec connectivité Wi Fi, 1 station de charge de base domestique, 1 cordon de ligne nord-américain, filtre supplémentaire, guide du propriétaire, documentation

iRobot ne certifie pas la qualité ou l’authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sur Amazon, et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n’offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

L’aspiration Power-Lifting délivre 5 fois la puissance d’air pour de meilleures performances de ramassage. (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et nettoie intelligemment un niveau entier de votre maison. La technologie brevetée iAdapt 2.0 avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez ainsi que les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas.

Les brosses en caoutchouc à double surface uniques s’ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Le filtre haute efficacité capture 99% de tous les allergènes, pollens et particules aussi petits que 10 microns.

Recharge automatiquement au besoin, puis continue le nettoyage – jusqu’à ce que le travail soit terminé.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME, Alexa ou Google Assistant.

Doté de Roomba Essentials – connexion Wi-Fi, navigation intelligente, technologie de détection de saleté brevetée, brosse à balayage des bords, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot connecté Roomba 960 Wi-Fi, 1 station de charge de base domestique, 1 cordon de ligne nord-américain, 1 filtre AeroForce haute efficacité supplémentaire, 1 brosse latérale supplémentaire, 1 barrière murale virtuelle bimode (2 piles AA incluses) , Guide du propriétaire, Documentation

iRobot ne certifie pas la qualité ou l’authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non agréés et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n’offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs.

Chargeur sans fil Anker PowerPad 7.5

L’avantage Anker: rejoignez les plus de 50 millions de personnes grâce à notre technologie de pointe.

Le besoin de vitesse: un chipset à haute efficacité fournit une charge haute vitesse de 10 W pour Samsung Galaxy, tandis que les iPhones reçoivent une charge boostée de 7,5 W, 10% plus rapide que les autres chargeurs sans fil. Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur de charge rapide (9V / 2A) pour le chargement Samsung et iPhone.

Indicateur LED: L’indicateur LED vous permet de connaître l’état de charge. Si le voyant clignote en bleu, vérifiez qu’il n’y a aucun objet entre votre téléphone et la surface de chargement. Si le voyant clignote en vert, assurez-vous que vous utilisez un adaptateur 5V / 2A, ou essayez un autre adaptateur et câble.

Compatible avec les boîtiers: ne cherchez pas avec votre coque de téléphone. PowerWave se charge directement à travers des étuis de protection. Boîtiers en caoutchouc / plastique / TPU de moins de 5 mm d’épaisseur uniquement. Les attaches ou cartes magnétiques et métalliques empêcheront la charge.

Ce que vous obtenez: PowerWave 7.5 Pad, câble micro USB de 3 pieds, guide de bienvenue, garantie de 18 mois sans souci et service client amical.

Écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Neo True

Pilotes de graphène réglés par des experts: En tant que premiers pionniers du graphène, nous avons utilisé notre expérience pour créer un nouveau pilote pour les écouteurs sans fil Liberty Neo qui tire pleinement parti des propriétés remarquables du matériau. 100 fois plus dur que l’acier et 35% plus léger que les diaphragmes de pilote traditionnels, il oscille avec une précision extrême pour donner à votre musique une scène sonore plus large avec une précision exceptionnelle et une clarté cristalline sur toute la plage de fréquences.

Des basses que vous pouvez ressentir: notre technologie exclusive BASSUP analyse les basses fréquences de votre audio en temps réel et augmente instantanément les basses jusqu’à 43%. arrêtez simplement d’écouter votre musique et commencez vraiment à la ressentir.

Connectivité incassable: une antenne externe se combine avec Bluetooth 5. 0 pour créer un lien presque incassable entre vos écouteurs sans fil et votre appareil, même dans les endroits occupés. Et ils présentent

Protection IPX7: la protection anti-transpiration crée une barrière étanche pour les écouteurs sans fil contre la pluie et la transpiration. Il résiste même à l’eau du robinet lorsque vous enlevez la sueur après une séance d’entraînement hardcore.

Rock-Solid Fit: la technologie exclusive Grip Fit de Sound Core permet aux oreillettes sans fil de s’asseoir en toute sécurité et confortablement dans vos oreilles – il suffit de les glisser et de les tourner pour les verrouiller. Prenez une séance d’entraînement intense ou parcourez les rues de la ville en sachant que vos écouteurs resteront bien en place.

Ultra-léger: chaque oreillette ne pèse que 0, 2 oz. Pour vous garantir une expérience sans fatigue, quelle que soit la durée de votre écoute.

Économisez une semaine d’écoute: grâce à notre Anker Heritage et à nos piles à haute efficacité, Liberty Neo offre plus de 5 heures de lecture sans fil à partir d’une seule charge et 15 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge compact.

Caméra endoscopique Depstech WF010

Endoscope avec large compatibilité: cet endoscope WiFi sans fil peut fonctionner avec un téléphone intelligent Android 4.2+ et un iPhone avec le système iOS 8.0+. Idéal pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent effectuer des inspections.

Connexion WiFi, facile à utiliser: téléchargez et installez l’application compatible «DEPSTECH» sur votre appareil. Pas besoin d’adaptateur ou de câble supplémentaire, connectez-vous simplement avec votre smartphone via WiFi. Ensuite, démarrez l’application pour commencer votre inspection.

Caméra d’inspection HD: l’endoscope 2.0MP vous offre une expérience merveilleuse de capture d’une vidéo HD à courte portée claire au format AVI et d’une image au format JPG avec des résolutions réglables 640 × 480, 1280 x 720 et 1600 x1200.

IP67 étanche, sonde de 8,4 mm de diamètre: avec 6 lumières LED réglables et une fine sonde étanche, cet endoscope convient à divers types d’environnement, par exemple, zone de faible luminosité ou sombre, zone humide ou humide, etc.

Câble serpent de 11,5 pieds: armé d’un câble semi-rigide pliable qui peut se plier et garder sa forme pour accéder à une grande variété d’endroits confinés, tels que des trous incurvés ou des tuyaux. Le câble de 11,5 pieds de long peut s’étendre à tous les coins de votre maison.

