Films gratuits! Amazon vend des cartes-cadeaux Fandango de 50 $ pour 40 $ – .

Si vous voulez offrir à quelqu'un un grand cadeau que vous savez qu'il appréciera – et économiser de l'argent pour l'obtenir – nous avons exactement ce qu'il vous faut. Amazon organise actuellement une excellente promotion qui vous offre une carte-cadeau Fandango de 50 $ pour seulement 40 $. Ajoutez simplement la carte-cadeau à votre panier et utilisez le code promotionnel FILMS à la caisse pour obtenir la bonne affaire. Qui n'aime pas les films gratuits?!

Voici les termes et conditions de la page promo:

Il s'agit d'une offre à durée limitée jusqu'à épuisement des stocks.

L'offre s'applique uniquement à la carte-cadeau Fandango physique de 50 $ vendue et livrée par ACI Gift Cards Inc., une société d'Amazon.

Les cartes-cadeaux peuvent uniquement être disponibles pour les clients situés aux États-Unis et sont soumises aux conditions générales de ACI Gift Cards Inc., une société d'Amazon.

L'offre n'est pas cumulable avec d'autres offres.

Les taxes, les frais d'expédition et de manutention et l'emballage cadeau ne s'appliquent pas lors de la détermination du montant d'achat minimum.

Amazon se réserve le droit de modifier ou d'annuler l'offre à tout moment.

L'offre n'est pas transférable et ne peut être revendue.

La remise de l'offre sera répartie proportionnellement entre tous les articles promotionnels de votre commande.

Cet article n'est pas éligible au retour.

Si vous violez l'une de ces conditions, l'offre sera invalide.

Les clients doivent saisir le code FILMS au moment de l'achat pour bénéficier de la remise.

Limite d'un par client.

Source de l'image: Kozlik / Shutterstock