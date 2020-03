Films sortis tôt pour diffusion en raison du Coronavirus

Le coronavirus a la plupart d’entre nous bloqués à la maison sans beaucoup à faire. Regarder des films est une façon évidente de passer votre temps, mais bientôt vous commencerez à graver parmi les derniers films disponibles en streaming. C’est pourquoi les studios de cinéma et les services de streaming publient du contenu pour le streaming en avance sur le calendrier. Ceux qui recherchent quelque chose de nouveau à regarder tout en pratiquant la distanciation sociale ont d’excellentes options, et nous en avons dressé une liste ici.

Films sortis tôt à cause du Coronavirus:

1. En avant

Réalisé par Dan Scanlon, qui dirigeait auparavant l’Université des monstres, Onward se déroule dans un monde fantastique rempli d’elfes, de monstres et de créatures. Deux frères elfes trouvent un bâton magique et une gemme qui peuvent ressusciter leur père mort pendant une journée. En raison d’un problème avec la gemme, le personnel ne ramène que la moitié inférieure du corps du père. Les deux frères doivent partir à la recherche d’une autre gemme pour compléter le sort et revoir leur père avant la fin de la journée.

Date de sortie anticipée: 20 mars 2020 (vous pouvez également le regarder sur Disney + à partir du 3 avril)

2. L’homme invisible

Elizabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale) a reçu des éloges critiques pour sa performance dans ce dernier redémarrage de la série Universal Monsters. Elle joue une femme avec un petit ami violent avec une formation en technologie. Elle le quitte une nuit et apprend plus tard qu’il est décédé. Mais est-il vraiment mort? Bientôt, elle vit des événements qui la font croire que son ex est non seulement en vie, mais a trouvé un moyen de se rendre invisible pour la tourmenter.

Date de sortie anticipée: 20 mars 2020

3. La chasse

Ce film devait sortir en salles en septembre 2019. Il a été retiré du calendrier en raison des critiques de son intrigue par des groupes conservateurs et libéraux. Universal a finalement sorti The Hunt dans les salles le 13 mars, juste avant la fermeture des salles. Maintenant, vous pouvez voir si tout ce tapage en vaut la peine. Il dépeint un événement organisé par de riches libéraux où ils chassent des gens qu’ils jugent conservateurs pour le sport.

Date de sortie anticipée: 20 mars 2020

4. Emma

Il s’agit de la dernière adaptation cinématographique du roman très apprécié de Jane Austen. Anya Taylor-Joy joue le personnage principal, une femme de la haute société anglaise du XIXe siècle qui essaie de créer des liens amoureux pour ses amis mais ne semble pas avoir beaucoup de chance en elle-même.

Date de sortie anticipée: 20 mars 2020

5. Star Wars: The Rise of Skywalker

Le dernier épisode de la saga Skywalker est enfin là. Bien que cela ait été un peu décevant pour beaucoup, cela fait toujours partie de la franchise Star Wars et occupe une place spéciale dans nos cœurs. Le film suit Rey, Finn et Poe alors qu’ils mènent la bataille finale contre Kylo Ren et le Premier Ordre. C’est un film Star Wars, alors vous devez le regarder!

Date de sortie anticipée: 13 mars 2020

6. Frozen 2

Elsa et son équipe vous emmènent à travers une aventure bien au-delà des frontières d’Arendelle. Le passé a des secrets et peut révéler l’origine des pouvoirs d’Elsa. Cette quête les emmène à travers la forêt enchantée et les mers sombres, où elle trouve ce qui menace son royaume et ce qui doit être fait pour un avenir meilleur.

Date de sortie anticipée: 15 mars 2020

7. Les oiseaux de proie et l’émancipation fantastique de Harley Quinn

Harley Quinn a rompu avec The Joker, ce qui s’avère plus dangereux qu’elle ne le pensait. Sans aucune protection, tous ses ennemis précédents sont maintenant prêts à la récupérer. Elle doit faire équipe avec un groupe de femmes excentriques de tous les horizons pour survivre. Le film est décalé, drôle et plein d’action.

Date de sortie anticipée: 24 mars 2020

8. injecté de sang

Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat d’élite tué au combat. Ray est ramené à la vie avec une force surhumaine et des pouvoirs de guérison rapides, qu’il utilise pour tenter de poursuivre la personne qui a tué sa femme. Cependant, il découvre rapidement que sa réalité n’est pas ce qu’elle semble. Peut-il même se faire confiance?

Date de sortie anticipée: 24 mars 2020

9. Trolls World Tour

Les Trolls vous emmènent dans une nouvelle aventure où Queen Poppy et Branch découvrent qu’il existe tous types de trolls différents, avec différents types d’intérêts musicaux. La reine Barb et le roi Thrash veulent détruire tous les autres types de musique, alors Poppy et Branch se sont mis en quête d’unifier d’autres trolls pour se défendre contre la nouvelle menace.

Date de sortie anticipée: 10 avril 2020

10. Sonic le hérisson

Sonic se retrouve persécuté par des créatures de son monde, il doit donc se cacher sur la planète Terre. L’idée est de rester caché, mais Sonic est mauvais dans ce domaine et doit maintenant s’enfuir dans un autre monde. Cela devient un problème lorsqu’il perd ses pièces, qu’il doit maintenant trouver à San Francisco. Rejoignez Sonic dans son aventure avec son nouveau meilleur ami Tom.

Date de sortie anticipée: 31 mars 2020

Vous avez maintenant suffisamment de nouveaux films à regarder alors que l’épidémie de coronavirus s’installe. Restez sur place et tirez le meilleur parti de notre situation!