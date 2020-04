Final Fantasy 7 Remake: comment obtenir toutes les armes et les mettre à niveau avec SP

–

Tout au long de n’importe quel jeu Final Fantasy, vos héros trouveront de nombreuses armes pour les aider en cours de route. Dans Final Fantasy 7 Remake, les armes sont gérées un peu différemment de l’original. En mettant en œuvre le système SP, vous pouvez améliorer votre équipement et personnaliser chaque pièce en fonction de votre style de jeu. Encore mieux, chaque arme que vous prenez a le potentiel de vous servir tout au long du jeu, donc si vous voulez secouer l’épée Buster de Cloud jusqu’à la fin, vous pouvez le faire!

Armes dans Final Fantasy 7 Remake

Alors que chacun de vos quatre personnages commence par une arme, il y a cinq autres armes pour chacun d’entre eux dispersées dans Midgar, vous donnant un total de 24 armes dans le jeu. Certains sont impossibles à manquer, tandis que d’autres nécessiteront pas mal d’efforts pour les acquérir. Chacun a une capacité unique et chacun peut être amélioré en utilisant votre SP total. Bien que chaque arme ait ses utilisations, vous en trouverez probablement certaines qui ne correspondent pas bien à votre style de jeu.

Armes du nuage

Cloud, l’ex-SOLDAT devenu mercenaire, s’appuie principalement sur des épées. Il commence avec l’emblématique Buster Sword et gagne rapidement sa deuxième lame.

Buster Sword – Cloud commence avec cette épée. Il est bien équilibré avec juste un léger avantage sur les attaques physiques et peut convenir à de nombreux rôles.

Iron Blade – Cloud reçoit cette épée au chapitre 3. Elle se concentre un peu plus sur la défense et la magie, tout en étant bien équilibrée.

Nail Bat – Si vous terminez la quête latérale du chapitre 8 Kids on Patrol, Cloud reçoit cette arme. Il se concentre exclusivement sur les attaques physiques sans bonus à la magie.

Hardedge – Cette épée peut être achetée dans le magasin d’armes de Wall Market au chapitre 9. Plus d’attaque physique que de magie ou de défense, cette épée est assez polyvalente.

Mythril Saber – Cette épée peut être achetée dans le magasin d’armes du Wall Market au chapitre 14. Axée exclusivement sur la magie, c’est l’épée que vous voudrez utiliser Cloud comme attaquant magique.

Twin Stinger – Cette épée se trouve dans un coffre directement sur votre chemin au chapitre 17. Elle n’est pas aussi concentrée sur la magie que le sabre de mythril, mais fournit toujours plus de bonus magiques que toute autre arme.

Les armes de Tifa

Les armes de Tifa sont toutes des gants spécialisés car elle est une combattante de mêlée qui s’appuie sur ses poings. Bien que Tifa soit principalement utilisée en combat rapproché, certains de ses gants peuvent contenir beaucoup de matériel, ce qui lui donne encore plus de place pour la personnalisation.

Gants en cuir – Tifa commence avec ces gants. Ils sont bien arrondis avec un léger avantage aux attaques physiques.

Metal Knuckles – Tifa reçoit ces gants après avoir vaincu le gardien de crabe au chapitre 5. Ils sacrifient la magie et la défense pour faire de Tifa un attaquant strictement physique.

Sonic Strikers – Ces gants sont dans un coffre dans l’un des couloirs de connexion du chapitre 7. Ils fournissent un bon équilibre entre l’attaque physique et l’attaque magique mais coûtent Tifa en défense.

Gants à plumes – Une autre paire de gants trouvée dans un coffre, cette paire peut être trouvée dans le chapitre 10, dans la première porte d’écluse que vous trouvez dans les égouts. Ils sont bien équilibrés tout en améliorant le gain ATB et la réduction des dégâts lors du blocage.

Mythril Claws – Ces gants sont une récompense pour avoir battu le boss Failed Experiment au chapitre 13. Concentrés exclusivement sur la magie et les attaques principalement offensives, ces gants font de Tifa le mage noir le plus rapide.

Purple Pain – Tifa peut trouver ces gants au chapitre 16. Après sa chute, au lieu d’utiliser la première échelle, traversez en utilisant des barres de singe pour atteindre la poitrine. Ces gants spécialisés se concentrent sur les coups critiques et les dégâts des coups critiques. En raison de la vitesse de Tifa, ces gants peuvent déchiqueter vos ennemis, surtout lorsqu’ils sont associés à Luck Materia.

Armes de Barret

Pas du genre à laisser quelque chose d’aussi mineur que de perdre la moitié de son bras le retenir, toutes les armes de Barret sont attachées là où se trouvait son avant-bras. Allant des armes à feu aux armes de combat rapproché spécialisées, les armes de Barret offrent le plus grand écart d’utilité.

Gatling Gun – Barret commence avec ce pistolet. Il est bien équilibré avec de nombreuses améliorations de base, vous laissant ainsi la possibilité d’explorer toutes les possibilités de Barret.

Mitrailleuse légère – Biggs donne à Barret ce pistolet à la fin du chapitre 6. Bien qu’il soit toujours bien équilibré, ce pistolet offre à Barret plus d’options magiques, ce qui en fait un meilleur support.

Big Bertha – Ce pistolet peut être acheté dans la boutique d’armes des bidonvilles du secteur 7 au chapitre 13. Ce pistolet prend les HP déjà élevés de Barret et les augmente encore plus, ce qui en fait le char idéal.

Pinces en acier – Cette arme peut être achetée auprès du Moogle Emporium au chapitre 14 pour 7 médailles Moogle. Avec plus de bonus magiques que toutes les autres armes de Barret, cette arme donne à Barret à la fois des options de mêlée et des options de mage.

Wrecking Ball – Si vous terminez la quête secondaire du chapitre 14: Menace souterraine, Barret recevra cette arme. une autre option de mêlée pour Barret, cette arme se concentre sur le fait d’infliger autant de dégâts physiques que possible tout en s’appuyant sur ses HP élevés pour survivre au combat.

Canon ECG – Après avoir parlé au maire Domino au chapitre 16, Hart vous vendra cette arme pour 10000 gils. Haut en magie, tout en conservant une attaque physique, ce pistolet permet à Barret d’infliger des dégâts à distance.

Armes d’Aerith

Aerith est un utilisateur magique connecté à la force vitale même de la planète. Elle utilise des bâtons et des tiges pour lancer de la magie et garder un peu d’espace entre elle et ses ennemis. Ses armes sont faites pour améliorer sa magie.

Bâton de garde – Aerith commence avec ce bâton. Pas aussi équilibré que les autres armes de départ, ce bâton concentre Aerith sur l’utilisation de la magie.

Bâton d’argent – Ce bâton peut être acheté auprès du Moogle Emporium au chapitre 8 pour deux médailles Moogle. Penchant encore plus lourd dans un territoire exclusif à la magie, ce bâton sacrifie la défense et l’attaque physique pour une magie plus spécialisée.

Sceptre arcanique – Si vous terminez les quêtes secondaires A Dynamite Body ou Shears ‘Counterattack au chapitre 9, Aerith sera récompensée avec ce sceptre. Autre arme axée sur la magie, ce bâton stimule principalement la magie offensive. Aerith peut faire des tonnes de dégâts avec cela, mais ne fait pas autant de soins ou de soutien.

Baguette en mythril – Cette baguette se trouve dans un coffre dans une voiture abandonnée près du début du cimetière de train au chapitre 11. Vous remarquerez peut-être une tendance ici avec encore une autre arme axée sur la magie. Ce bâton offre plus de défense que les autres portées d’Aerith, lui permettant de survivre un peu plus longtemps.

Bâton à lame – Au chapitre 11, vous ne pouvez obtenir ce bâton que si vous équipez la Materia de vol et la volez à Eligor. Ce bâton augmente les coups critiques et les dégâts magiques d’Aerith si sa chance tient le coup. Équipez définitivement Luck Materia avec celui-ci.

Bâton Renforcé – Ce bâton est dans un coffre dans la première salle au début du Chapitre 17. Ce bâton sacrifie pas mal de capacités offensives en échange de la défense. Si vous souhaitez vous concentrer sur Aerith en tant que personnage secondaire, cela pourrait être votre meilleur pari.

Quelles sont les capacités d’armes?

Chaque arme de Final Fantasy 7 Remake a une capacité d’arme. Il s’agit d’une attaque spéciale qui peut être utilisée au combat à partir du menu des capacités. Plus un personnage utilise son arme au combat, plus il augmente sa compétence et lorsque sa compétence atteint 100%, il apprend cette capacité en permanence. Cela signifie que vous voudrez peut-être passer du temps à utiliser chaque arme, vous pouvez donc utiliser toutes les capacités, quelle que soit l’arme que vous avez équipée.

Les capacités du cloud

Poussée focalisée: le nuage se fend et frappe plusieurs fois, ce qui augmente le décalage.

Triple slash: Cloud attaque trois fois, rebondissant d’un ennemi à l’autre, chacun frappant plus fort que le dernier.

Désordre: Cloud frappe avec une attaque dévastatrice suivie d’un changement de mode fluide.

Fin de l’infini: le nuage se lève et frappe au-dessus de lui avec une augmentation des dégâts en échelonnement.

Blade Burst: Cloud envoie une vague d’énergie non élémentaire.

Contre-attaque: Cloud se prépare à une attaque et enchaîne avec une puissante contre-attaque.

Les capacités de Tifa

Divekick: Tifa saute en l’air pour déclencher un coup de pied puissant.

Surpuissance: Tifa l’utilise en conjonction avec des attaques de base pour fournir plus de pression.

Focused Strike: Tifa esquive, uniquement pour déclencher une attaque chargée qui augmente le décalage.

Starshower: Tifa attaque plusieurs fois en succession rapide et augmente la force de la commande suivante.

Piège à Chi: Tifa crée un orbe de chi qui endommage les ennemis au contact.

True Strike: Tifa attaque avec une force incroyable à courte portée, augmentant le bonus de dégâts.

Les capacités de Barret

Tir focalisé: cela utilise tous les ATB pour une seule rafale concentrée et augmente le décalage.

Gareautrain: Barret prend des dégâts à la place des autres membres du groupe.

Maximum Fury: Cela utilise tous les ATB pour tirer un long flux de balles.

Charge Uppercut: Barret précipite l’ennemi et le lance en l’air tout en augmentant la charge.

Smackdown: Barret frappe le sol en envoyant des ennemis proches voler.

Point Blank: Cela utilise tous les ATB pour livrer une attaque puissante et à courte portée qui envoie les ennemis voler.

Les capacités d’Aerith

Arcane Ward: Aerith lance un ward qui double tous les sorts offensifs lancés dans le ward.

Tempête sorcière: Aerith inflige des dégâts magiques aux ennemis proches.

Familier éphémère: Aerith invoque une fée qui suit vos capacités et vos sorts.

Rayon de jugement: cela coûte deux ATB pour tirer une série de rafales d’énergie et augmente le bonus de dégâts.

Bouclier lustré: Aerith évoque un bouclier magique qui empêche les ennemis et les projectiles de frapper.

ATB Ward: Cela coûte deux ATB pour conjurer un ward. Les alliés récupèrent partiellement l’ATB dépensé dans le quartier.

Qu’est-ce que SP et comment ça marche?

Indépendamment des armes que vous choisissez d’utiliser, chaque arme peut être améliorée avec l’ensemble du pool de SP que votre personnage a gagné. C’est une bonne nouvelle car cela signifie que chacune de vos armes reste utile tout au long du jeu. La plupart de vos SP seront gagnés simplement en combattant et en progressant. Vous pouvez également acheter 10 SP supplémentaires pour chaque personnage auprès du Moogle Emporium pour cinq médailles Moogle chacune. Lorsque vous avez suffisamment de SP, vous pouvez améliorer vos armes en suivant ces étapes simples:

Appuyez sur le bouton Options pour ouvrir le menu principal.

Sélectionner Améliorer les armes.

Appuyez sur X pour sélectionner le personnage dont vous souhaitez améliorer les armes.

Appuyez sur X pour sélectionner l’arme que vous souhaitez améliorer. Cela ouvrira le menu Weapon Core.

Selon le chemin parcouru, un Core et éventuellement plusieurs sous-cores vous seront présentés. À l’aide de L2 et R2, sélectionnez le noyau ou le sous-noyau que vous souhaitez améliorer.

À l’aide du joystick gauche ou des boutons gauche et droit du pavé directionnel, accédez à la compétence que vous souhaitez déverrouiller.

Appuyez sur X pour débloquer la compétence.

Continuez jusqu’à ce que vous ayez dépensé votre SP.

Répétez le processus sur chacune de vos armes.

Chaque arme possède des compétences différentes dans leurs noyaux et sous-noyaux, ce qui leur donne le potentiel d’être utilisées de manières très différentes. Certains amélioreront la magie d’un personnage, tandis que d’autres se concentreront davantage sur les attaques physiques. Certains sont très bien équilibrés, tandis que d’autres sont spécialisés. Selon votre style de jeu, vous préférerez probablement certaines armes, mais le système SP permet à toutes vos armes d’être entièrement améliorées, les mettant sur un pied d’égalité.

Retour à Migard

Remake de Final Fantasy 7

