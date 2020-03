Find My app installé sur iPad aide la police à suivre les fugitifs pendant une poursuite en voiture

La police a utilisé l’application Find My sur l’iPad d’une victime d’une invasion de domicile pour suivre deux fugitifs lors d’une poursuite fatale le 4 février à Melbourne, en Australie.

Rapporté par le Sydney Morning Herald, Vaatoa Chang et Jonas Montealegre ont volé un iPad lors d’une invasion de domicile avant de détourner un Mitsubishi Triton. Les deux hommes ont été suivis par la police à l’aide de l’application Find My sur l’appareil, alors même qu’ils changeaient de voiture et conduisaient des agents dans plusieurs villes.

“Deux hommes tués lors d’une poursuite policière dans le nord de Melbourne étaient suivis depuis les airs via l’application” Find My “après qu’un iPad a été volé lors d’une précédente invasion de domicile. Le chauffeur Vaatoa Chang, 29 ans, de Sunshine West, et son passager de Caroline Springs Jonas Montealegre, 36 ans, portait l’iPad avec eux alors qu’ils échangeaient des voitures volées dans une tentative de deux heures pour fuir la police le 4 février. “

La victime de l’invasion de la maison et le propriétaire de l’iPad ont apparemment utilisé l’application Find My sur un autre de ses appareils Apple pour suivre l’iPad et la voiture volée. La police a ensuite repris la chasse, utilisant l’application Find My pour suivre le Triton et finalement une Toyota Kluger que les deux hommes ont volé après avoir abandonné le premier véhicule.

“M. Spence a déclaré que la victime a ouvert son application de suivi, qui a envoyé un signal sonore à l’iPad, et qu’il a commencé à suivre son Triton volé. La police l’a rappelé avant que les policiers ne traquent le ute et l’iPad à l’hôtel Glengala à Sunshine. L’aile aérienne de la police a été appelée,” mais quand les officiers sont arrivés sur les lieux, le ute avait été jeté. L’iPad, cependant, a commencé à cingler à l’intérieur du Toyota Kluger. “

Juste avant 22 heures, les deux hommes ont allumé un feu rouge et sont entrés dans un camion de marchandises, faisant tomber le camion sur une autre voiture. Alors que les conducteurs du camion et de l’autre voiture se sont échappés avec des blessures mineures, les deux hommes du Kluger sont morts sur les lieux.

