Fire Emblem Heroes aide à catapulter Nintendo à 1 milliard de dollars de dépenses pour les joueurs mobiles

Les données de Sensor Tower suggèrent que les jeux mobiles de Nintendo sur iOS et Android se sont combinés pour générer plus d’un milliard de dollars de dépenses à vie pour les joueurs.

Selon le rapport:

Les jeux mobiles de Nintendo ont généré plus d’un milliard de dollars de revenus à vie grâce aux dépenses des joueurs mondiaux sur l’App Store et Google Play, selon les données de Sensor Tower Store Intelligence. Le répertoire mobile de Nintendo, qui comprend six jeux, a également amassé 452 millions de téléchargements dans le monde.

La majorité – 656 millions de dollars, ou 61% – des revenus mobiles de Nintendo proviennent de la stratégie RPG Fire Emblem Heroes. Animal Crossing: Pocket Camp, qui représente 12% de toutes les dépenses des utilisateurs parmi les jeux mobiles de la société, est suivi par Dragalia Lost avec 11%.

Étonnamment, Mario Kart Tour et Super Mario Run ont en fait contribué une part assez faible, 8 et 7% respectivement, mais ont quand même attiré beaucoup d’argent, soit 162 millions de dollars.

Sans surprise, plus de la moitié de ces revenus ont été générés au Japon. 581 millions de dollars pour être précis. Viennent ensuite les États-Unis avec 316 millions de dollars, soit 29% dans l’ensemble.

La statistique la plus révélatrice est peut-être le fait que Fire Emblem Heroes, le titre le plus rentable de loin, ne représentait que 4% de la part de téléchargement mobile de Nintendo. À l’inverse, Super Mario Run représentait 244 millions de téléchargements, mais une très petite partie des revenus globaux de Nintendo.

Sur les données, Sensor Tower a déclaré:

Bien qu’elle ait depuis expérimenté d’autres méthodes de monétisation, telles que les abonnements à Mario Kart Tour et Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo n’a pas encore réussi à reproduire la même échelle de réussite financière avec ses titres ultérieurs. Il a cependant réussi à gagner plus de 350 millions de dollars de ses offres mobiles en 2019, et l’éditeur continuera sans aucun doute à expérimenter et à affiner les modèles de monétisation dans ses titres existants et futurs pour augmenter ce total avec de nouvelles versions plus tard dans 2020.

