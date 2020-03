Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass Review – Les costumes supplémentaires sont agréables, mais la quatrième maison secrète en vaut la peine

Source: iMore

Il est difficile de croire que Fire Emblem: Three Houses est sorti l’été dernier, mais encore une fois, compte tenu du nombre d’heures que j’ai consacré au jeu, il est logique que le temps passe. Cette stratégie au tour par tour a attiré l’attention de la base de fans américaine de Nintendo comme aucune des entrées précédentes n’en avait auparavant. En plus de fournir au moins 80 heures de jeu lors de votre première partie, Three Houses a également fourni des tonnes de valeur de rejeu. C’est parce qu’il y a trois groupes d’élèves parmi lesquels choisir et les choix que vous faites déterminent le résultat du jeu.

Si vous êtes comme moi, vous avez parcouru chacune des intrigues des Trois Maisons, avez découvert plusieurs chemins d’histoire et vous vous retrouvez toujours à vouloir plus, vous devriez sérieusement consulter le Pass Expanion. Ce contenu supplémentaire publié en quatre vagues, offrant aux joueurs des tenues supplémentaires pour leurs personnages, une nouvelle installation pour les batailles auxiliaires monestaires et un tout nouveau scénario de Cindered Shadows mettant en vedette la quatrième maison secrète connue sous le nom de Ashen Wolves.

J’ai eu l’occasion de tester le Pass Expansion, et je dois dire que la nouvelle histoire parallèle, des personnages recrutables supplémentaires et de nouvelles options de romance en font un incontournable pour tous ceux qui ont vraiment apprécié Three Houses. Voici mon examen complet du Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass.

Nouvelle histoire parallèle et personnages recrutables

Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass Ce que j’aime

Il y a beaucoup à aimer à propos de l’Expansion Pass et c’est principalement parce que l’histoire parallèle est tellement agréable. Voici tout ce que j’aime dans le DLC.

Cindered Shadows La nouvelle histoire parallèle est stimulante et amusante

L’histoire parallèle de Cindered Shadows se déroule pendant la première moitié de l’histoire principale et se concentre sur le fait qu’un groupe de parias vit sous le Garreg Mach Monestary, inaperçu par la majorité des étudiants dans les motifs ci-dessus. Cela ne m’a définitivement pas convaincu, mais j’ai volontairement suspendu mon incrédulité juste pour pouvoir découvrir plus d’histoire de Fire Emblem.

Source: iMore

L’une des meilleures choses à propos de l’histoire parallèle est que j’ai réussi à contrôler les trois chefs de file de la maison: Claude, Edelgard et Dimitri. Vous êtes également rejoint par un membre de chacune de ces maisons: Ashe des Blue Lions, Hilda des Golden Deer et Linhardt des Black Eages. J’aurais aimé pouvoir choisir lequel de ces personnages plus mineurs a rejoint l’équipe, mais il s’avère que l’histoire parallèle a été faite juste pour eux.

Les membres des loups cendrés apportent avec eux plus de connaissances entourant le monastère ainsi que des relations d’interconnexion entre des personnages nouveaux et existants. De plus, chacun de ces étudiants est intéressant en soi, et chacun a une classe de combat qui n’est pas disponible dans le jeu de base.

Yuri Leclerc: Il est le chef des loups cendrés et commence la passe d’extension dans la classe Trickster.

Hapi: Elle commence l’Expansion Pass dans la classe Valkyrie et monte à cheval.

Balthus von Albrecht: Il commence le DLC dans la classe War Monk et se bat en utilisant des gantelets spéciaux appelés Vajra-Mushti.

Constance von Nuvelle: Sa classe de départ dans l’Expansion Pass est Dark Flier, et elle utilise de puissantes attaques magiques du haut d’un pégase.

Plus de recrues Nouvelles stratégies, options de dialogue et de romance

En plus des quatre membres des Ashen Wolves, les joueurs qui achètent l’extension peuvent recruter Anna, un personnage préféré des fans des précédents jeux Fire Emblem, ainsi que Jeritza, l’enseignant masqué chargé de la formation au combat armé. Cela ouvre le jeu à de nouvelles options de stratégie lorsque vous découvrez qui peut soutenir qui et découvrez de tout nouveaux échanges entre les nouveaux joueurs et les joueurs existants. Étant donné que davantage de batailles auxiliaires sont ajoutées au jeu, vous pourrez facilement former tous les membres de votre classe élargie.

Source: iMore

De plus, avoir plus de personnages recrutables signifie que vous avez plus d’options romantiques parmi lesquelles choisir. Il y a trois filles, en comptant les filles de Ashen Wolves et Anna, ainsi que trois nouveaux garçons, si vous comptez les deux gars de Ashen Wolves et Jeritza.

En remarque, vous ne pouvez pas rencontrer les quatre loups cendrés dans le jeu normal jusqu’à ce que vous ayez terminé l’histoire parallèle de Cindered Shadows. Curieusement, vous devez sélectionner l’histoire parallèle dans le menu principal du jeu au lieu de la rencontrer en jouant au jeu principal. C’était vraiment étrange pour moi, mais au moins les emplacements de sauvegarde de Cindered Shadows sont complètement différents de ceux de l’histoire principale.

Beaucoup de peluches, pas de Claude, pas d’animaux pour les animaux

Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass Ce que je n’aime pas

Source: iMore

Alors que je voulais vraiment aimer le Pass Expansion à 100%, il y avait certainement des choses qui me dérangeaient. Voici les choses que je n’ai pas aimées à propos de Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass.

Ne peut nourrir que les animaux Pourquoi ne puis-je pas les caresser!?

Source: Nintendo

J’ai été ridiculement excité en lisant que je serais en mesure d’interagir avec les chiens et les chats qui traînent dans le monastère. Cependant, quand j’ai commencé à jouer, j’ai vite découvert que vous ne pouvez donner de la nourriture à ces marionnettes et chatons que vous ne pouvez pas vraiment les caresser. Cela m’a fait un peu mal au cœur. Alors, je me tenais juste près du chien près de l’étang et gémissais.

Alors, quel est le but de les nourrir? Parfois, un animal vous donnera quelque chose en échange de nourriture. C’est un excellent moyen d’expulser tous ces poissons ou objets inutilisés de votre inventaire. De plus, le jeu garde la trace des animaux que la communauté en ligne a le plus nourris. Ce qui est étrange, mais intéressant.

Une seule romance de même sexe ajoutée Ce n’était pas Claude!

L’une des plus grandes plaintes des joueurs à propos du jeu original est que la seule option de romance masculine de même sexe était Linhardt, qui est tellement ennuyeux qu’il s’endort. En plus de cela, même si Claude semblait être un super flirt, il n’est pas romancable par Byleth masculin. Alors, lequel des trois nouveaux gars peut mec Byleth romance? C’est en fait Jeritza, le professeur bizarre qui disparaît très tôt du monastère. Le fait est que vous ne pouvez le romancer que si vous jouez sur la route des Black Eagles.

C’est cher mais c’est typique du DLC

Je pense que c’est un fait que le contenu téléchargeable ou le contenu spécial de toute nature va être un peu trop cher. Je veux dire, il faut vraiment beaucoup de travail pour créer ces nouveaux visuels et expériences. Cependant, étant donné que le jeu de base était de 60 $ au lancement et que le pass d’extension est de 25 $, vous ne payez que 5 $ de moins que la moitié du coût du jeu original pour beaucoup moins de contenu. Mais comme je l’ai déjà dit, c’est assez typique.

Cela étant dit, je dis toujours que si vous avez vraiment apprécié le jeu original, vous allez adorer le défi et les nouvelles opportunités que l’Expansion Pass apporte à Three Houses. Cependant, si vous n’aimiez pas tellement le jeu de base, vous n’apprécierez probablement pas le DLC.

Fire Emblem: Trois maisons pour l’expansion du col

Source: iMore

Ce n’est certainement pas parfait, mais j’ai adoré jouer avec le Pass Expansion. L’histoire de Cindered Shadows en particulier rend l’achat intéressant car elle révèle plus d’histoire autour de Garreg Mach et vous donne quatre étudiants supplémentaires à recruter. Cela vous donne alors plus de choix à faire, plus de dialogue à découvrir et plus d’options romantiques.

4

sur 5

Je souhaite vraiment pouvoir caresser les chiens et les chats qui traînent autour du monastère. À certains égards, le fait de pouvoir les nourrir sans les toucher aggrave le manque de caresses. De plus, il est un peu ridicule que la seule option de romance du même sexe ajoutée pour Byleth masculin soit un personnage moins populaire avec lequel vous ne pouvez interagir qu’en choisissant de vous aligner avec la maison Black Eagle.

Pourtant, Three Houses était déjà un jeu incroyable qui fournissait des heures d’histoire et de réflexion stratégique, mais maintenant avec ces ajouts, les joueurs peuvent obtenir encore plus de contenu de qualité du jeu. Vous devriez vraiment obtenir le pass d’extension si vous êtes intéressé.

