Fire Fire Stick 4K 25 $, thermostats Nest, aspirateur robot 150 $, plus – .

Il y a tellement de bonnes affaires quotidiennes aujourd’hui, mais nous en avons sélectionné cinq en particulier que vous devriez absolument vérifier. Le meilleur est certainement le lecteur multimédia de streaming Fire TV Stick 4K pour son prix le plus bas. Il ne coûte que 24,99 $ avec le code promo 4KFIRETV, mais l’offre n’est disponible que pour certains clients – plus d’informations peuvent être trouvées sur la page des conditions générales. Mercredi, les autres offres incluent les AirPods 2 et AirPods 2 avec recharge sans fil aux prix du Black Friday, les thermostats intelligents Nest pour aussi peu que 159,99 $, une vente d’une journée qui réduit l’aspirateur robot RoboVac 12 eufy à 260 $ à seulement 149,99 $, et un tas de offres TV 4K fantastiques pour le Super Bowl 54. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges à partir de l’étui de chargement sans fil

Thermostats Nest

Programmation automatique: plus de programmation déroutante. Il apprend les températures que vous aimez et se programme lui-même.

Thermostat Wi-Fi: connectez le thermostat Nest au Wi-Fi pour modifier la température de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Fonctionne avec 95% des systèmes de chauffage et de refroidissement 24 volts, y compris le gaz, l’électricité, l’air forcé, la pompe à chaleur, le rayonnement, le pétrole, l’eau chaude, le solaire et la géothermie

Économie d’énergie: vous verrez la feuille Nest lorsque vous choisissez une température qui économise l’énergie. Il vous guide dans la bonne direction.

Thermostat intelligent: Nest à mise en marche précoce apprend comment votre maison se réchauffe et surveille la météo pour obtenir la température que vous voulez quand vous le voulez.

Fonction Chez moi / Absent: le thermostat Nest se baisse automatiquement lorsque vous êtes absent pour éviter de chauffer ou de refroidir une maison vide.

Référence compatible: TL284443 Modèles compatibles: Thermostat d’apprentissage 3e génération T3007ES T3008US. TL284443 Batterie pour Nest Learning Thermostat 3e génération T3007ES T3008US, 380mAh

Fonctionne avec Amazon Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément)

eufy [BoostIQ] Aspirateur robot RoboVac 12

Deux fois la couverture, deux fois les soins: grâce à une assistance technique étendue de 24 mois, vous pouvez profiter d’un nettoyage sans souci plus longtemps. Recevez des conseils amicaux et utiles chaque fois que vous en avez besoin et rendez l’entretien facile et sans stress.

Nettoie là où les autres ne peuvent pas: Le corps mince de 2,85 pouces avec un 1500Pa amélioré nettoie uniquement les patins sous les meubles pour passer l’aspirateur là où vous ne pouvez pas voir. Augmente automatiquement la puissance d’aspiration en 1,5 seconde lorsqu’une force d’aspiration supplémentaire est nécessaire pour obtenir le meilleur nettoyage.

Un nettoyage silencieux: aspire jusqu’à 100 minutes ** d’aspiration constante et puissante à un volume pas plus fort qu’un micro-ondes en fonctionnement.

Caractéristiques premium: couvercle en verre trempé anti-rayures pour la protection, capteur infrarouge pour éviter les obstacles et technologie de détection des chutes pour éviter les chutes. Se recharge automatiquement pour être toujours prêt à nettoyer.

Ce que vous obtenez: RoboVac 12, télécommande (2 piles AAA incluses), base de charge, adaptateur secteur, outil de nettoyage, jeu supplémentaire de filtres haute performance, 4 brosses latérales, 5 colliers de serrage, guide de bienvenue et notre outil sans souci Service d’assistance produit 24 mois.

Super Bowl 54 Offres TV

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: Neil Godwin / Future Publishing / Shutterstock

.