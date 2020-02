Fire TV Stick 4K est tombé à 35 $, mais une vente Amazon cachée économise plus lorsque vous groupez – .

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous constaterez que tous les appareils Fire TV les plus populaires de l’entreprise bénéficient d’une réduction aujourd’hui. Les stars de l’émission sont évidemment le Fire TV Stick et le Fire TV Stick 4K car ce sont les deux appareils les plus vendus d’Amazon dans sa catégorie Fire TV. En fait, ce sont deux des appareils les plus vendus d’Amazon, point final. Le Fire TV Stick d’entrée de gamme est tombé à 24,99 $ et le Fire TV Stick 4K amélioré à 34,99 $, à la fois 15 $ de rabais et 2020 à bas prix. D’autres appareils Fire TV offrent des rabais allant jusqu’à 85 $ de réduction, et vous pouvez voir toutes les offres ici sur la page de vente spéciale d’Amazon.

Parmi tous les gadgets de la marque Fire TV qu’Amazon a lancés au fil des ans, le Fire TV Stick 4K doit être notre préféré. Il vous donne accès à tout le contenu en streaming que vous pourriez souhaiter dans l’interface Fire TV d’Amazon, et il est merveilleusement compact pour que vous puissiez le connecter à n’importe quel téléviseur sans avoir à vous soucier de faire de la place sur une table pour un décodeur. En plus de cela, vous bénéficiez d’une prise en charge pour une résolution 4K et un contenu HDR époustouflants. Il pourrait s’agir de notre deuxième appareil Amazon préféré derrière l’Echo Dot, qui offre un accès mains libres à Alexa n’importe où dans votre maison. Maintenant, si vous souhaitez acheter ces deux gadgets en même temps, vous pouvez économiser encore plus d’argent.

À 49,99 $, l’Echo Dot est une valeur énorme en soi. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon se vend normalement au même prix pour un total de 100 $ si vous voulez les deux, mais aujourd’hui, le Fire TV Stick 4K est tombé à son plus bas de 2020 de 34,99 $, comme nous l’avons mentionné. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est qu’il existe également un ensemble quelque peu caché sur le site d’Amazon qui vous offre un Fire TV Stick 4K et un Echo Dot pour seulement 79,98 $ au total. Cela signifie que vous ne payez que 29,99 $ pour le Fire TV Stick, qui est inédit en dehors du Black Friday et du Prime Day. Si vous êtes sur le marché pour les deux appareils, profitez-en!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit sur Amazon:

Ce pack comprend un Fire TV Stick 4K et un Echo Dot. Associez-vous pour obtenir le contrôle vocal mains libres de votre Fire TV avec Alexa, dites simplement «Alexa, jouez Jack Ryan de Tom Clancy».

Fire TV Stick 4K est la clé multimédia de streaming 4K la plus puissante avec une conception d’antenne Wi-Fi optimisée pour la diffusion 4K Ultra HD. Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access et autres.

Utilisez la télécommande vocale Alexa avec des boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur compatibles.

Echo Dot est notre haut-parleur à commande vocale le plus populaire, maintenant avec un son amélioré et un nouveau design.

Faites-en plus avec Alexa. De l’autre côté de la pièce, demandez à Alexa de jouer de la musique, de lire les actualités, de vérifier la météo, de définir des alarmes, de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles et d’aider avec d’autres demandes.

