Fire TV Stick coûte seulement 23 $ dans la vente surprise d’Amazon – .

Le Fire TV Stick et Echo Dot sont les deux appareils matériels d’Amazon les plus vendus de tous les temps, ce qui est logique car ils sont chacun l’option la plus abordable de leurs gammes de produits respectives.

À seulement 40 $, le Fire TV Stick est déjà l’un des moyens les plus abordables de diffuser tout votre contenu préféré sur n’importe quel téléviseur.

Malgré le prix abordable de l’appareil, Amazon vient de lancer une vente surprise sur son site qui réduit le prix à 22,99 $ – mais il y a un hic.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il existe de nombreuses options différentes pour les personnes qui souhaitent ajouter un lecteur multimédia en streaming à leur téléviseur. Même les «téléviseurs intelligents» avec des applications intégrées ont presque toujours besoin d’un lecteur multimédia de diffusion en continu distinct, car les plates-formes de télévision intelligente propriétaires prennent rarement en charge tous les différents services de diffusion en continu que les gens souhaitent utiliser. Bien sûr, vous pouvez diffuser des films et des émissions à partir de grands services comme Netflix, Amazon Prime Video et Hulu, mais qu’en est-il de tous les autres grands services comme Apple TV +, Disney +, et plus encore? Qu’en est-il de tous les services de streaming gratuits dont nous vous avons récemment parlé? Et qu’en est-il des nouveaux services à venir comme HBO Max?

Tous ces services et bien plus sont disponibles sur des appareils comme le Fire TV Stick d’Amazon, et c’est maintenant le moment idéal pour en acheter un si vous êtes membre Prime. N’importe qui d’autre devra payer le prix normal de 40 $, mais c’est déjà une affaire assez fantastique compte tenu du coût de certains appareils concurrents. Mais si vous vous abonnez à Amazon Prime, vous pouvez vous procurer un tout nouveau Fire TV Stick dès maintenant pour seulement 22,99 $! C’est une vente surprise que personne n’a vu venir, et on ne sait pas combien de temps cela va durer.

Il ne fait aucun doute que l’accord d’Amazon sur le Fire TV Stick est le meilleur accord de lecteur multimédia en streaming que vous trouverez n’importe où mercredi, mais comme nous l’avons dit, il n’est disponible que pour les abonnés Prime. Et même si vous payez pour Prime, que se passe-t-il si vous voulez un appareil prenant en charge la résolution 4K et le contenu HDR?

Le Fire TV Stick 4K amélioré n’est pas inclus dans la vente surprise d’Amazon mercredi, mais il existe un moyen pour que tout le monde puisse économiser quelques dollars. Amazon a rarement des modèles remis à neuf en stock, mais il se trouve qu’ils sont disponibles dès maintenant pour 44,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. N’oubliez pas que les produits reconditionnés certifiés d’Amazon sont garantis comme neufs et fonctionnent comme neuf ou vous pouvez les retourner pour un remboursement complet.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Offres à Anker

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.