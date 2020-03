Firefox Preview 4.0 pour Android se déploie avec le gestionnaire de mots de passe et plus

Mozilla travaille sur une version remaniée de son navigateur Android depuis près d’un an maintenant. La plus grande prétention à la renommée de Firefox Preview est qu’il évite l’API WebView par défaut utilisée par la plupart des navigateurs Android pour le propre GeckoView de Mozilla, qui, selon la société, est “conçu pour exposer toute la puissance du Web”.

La dernière version du navigateur d’aperçu porte le numéro de version à 4.0 (via Techdows). Parallèlement à cette augmentation des versions, les utilisateurs bénéficient également d’une série de nouvelles fonctionnalités. Le journal des modifications complet est illustré ci-dessous:

Gestion des identifiants

Sélecteur de langue dans l’application (tous les soirs)

Meilleurs sites

Contournement des erreurs de certificat

Correction d’une notification d’annulation persistante

Prise en charge de l’extension initiale avec uBlock Origin

Et d’autres corrections de bugs et améliorations.

Le plus notable de ces changements est le nouveau gestionnaire de mots de passe, qui se synchronise également avec votre compte Firefox pour vous permettre de saisir automatiquement les informations de connexion sur différents appareils, y compris l’application de bureau. «Top Sites» est une vitrine de vos sites préférés sur la nouvelle page à onglet. C’est un clic de moins pour le réglage dans Reddit, je suppose.

Malheureusement, le changeur de langue intégré à l’application est limité aux versions Nightly de Firefox Preview. Et, comme d’habitude, vous obtenez un assortiment de corrections de bugs et d’améliorations des performances alors que Mozilla se prépare pour une version stable bientôt.

Sur le front des extensions, peu de progrès ont malheureusement été réalisés. Bien que le journal des modifications mentionne la prise en charge des extensions, cette fonctionnalité fonctionne en fait depuis un certain temps maintenant et n’est pas nouvelle dans cette version. De plus, comme précédemment, une seule extension est actuellement prise en charge pour Firefox Preview: uBlock Origin. Mozilla a promis de prendre officiellement en charge jusqu’à 100 extensions différentes de son programme d’extensions recommandées en temps voulu, mais quand ce sera exactement le cas, personne ne le devinera.

Vous pouvez télécharger Firefox Preview ici et Firefox Preview Nightly ici. Les versions Nightly sont, bien sûr, beaucoup moins testées que l’aperçu normal, alors préparez-vous à l’instabilité générale et aux bugs si vous suivez cette voie.

