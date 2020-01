Fitbit annonce la surveillance de l’oxygène dans le sang avant l’Apple Watch

Fitbit déploie la capacité de certaines de ses montres intelligentes et trackers de fitness à suivre les niveaux d’oxygène dans le sang (Sp02) avec une mise à jour logicielle. Bien que Fitbit éprouve des difficultés depuis un certain temps et ait été récemment acheté par Google, il s’agit d’une mise à niveau notable pour les clients existants et qui précède l’Apple Watch.

Lorsque l’Apple Watch originale a été lancée en 2015, iFixit a découvert qu’elle semblait avoir la capacité de surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang. Bien que nous ayons vu de nombreuses fonctionnalités et avancées de santé de la montre intelligente la plus populaire au monde, SpO2 est quelque chose qu’Apple n’a toujours pas fourni (bien qu’il offre la VO2 max depuis un certain temps).

Selon Tizenhelp, certains utilisateurs de Fitbit aux États-Unis ont commencé à voir des données de surveillance de l’oxygène dans le sang apparaître dans l’application aujourd’hui pour tous les appareils de l’entreprise équipés d’un capteur SpO2. Ceux-ci incluent le tracker fitness Fitbit Ionic, Versa et Charge 3.

L’application Fitbit note que les niveaux de SpO2 sont «estimés». La nouvelle section de l’application partage également:

La saturation en oxygène du sang fluctue normalement, mais de grandes variations peuvent être liées à des problèmes respiratoires. La variation estimée de l’oxygène se rapproche des changements dans la saturation en oxygène du sang.

Les niveaux de Sp02 contribuent à un suivi du sommeil plus précis et à la détection de problèmes de santé comme l’apnée du sommeil.

Image via Tizenhelp

Comme il est probable que l’Apple Watch dispose déjà du matériel nécessaire pour la surveillance de l’oxygène dans le sang, il peut s’agir simplement d’obtenir l’approbation de la FDA. Si le suivi de la SpO2 arrive avec watchOS 7, il est possible qu’il s’agisse du matériel Apple Watch existant au lieu de la seule version matérielle 2020.

Apple a également un brevet pour Apple Watch pour suivre la pression artérielle et la surveillance de la glycémie serait également en test dès 2017.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: