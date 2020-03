Fitbit Charge 4, des versions d’édition régulière et spéciale divulguées dans la liste de vente au détail

L’année dernière, Google a proposé d’acheter Fitbit dans le cadre d’un accord en espèces de 2,1 milliards de dollars. Bien que cette acquisition ne soit pas encore figée, Fitbit semble poursuivre son premier lancement portable de l’année. Grâce à des recherches effectuées par des gens de 9to5Google, nous sommes presque certains que de nouveaux trackers de fitness Fitbit sont en route.

Le magasin d’accessoires britannique MobileFun a répertorié deux modèles d’un appareil appelé Fitbit Charge 4 sur sa plate-forme. Il a également répertorié séparément deux options de bracelet en silicone pour le nouveau tracker. La liste détaille toutes les fonctionnalités de la prétendue Charge 4 ainsi que les prix de ses différentes variantes.

Fait intéressant, le nouveau groupe de fitness est également apparu dans une liste FCC avec le même numéro de modèle que celui mentionné dans la liste de vente au détail. Cela nous indique que la société pourrait être sur le point de lancer les nouveaux trackers Charge 4.

Spécifications et tarifs de Fitbit Charge 4

Les deux modèles répertoriés sur MobileFun incluent un Fitbit Charge 4 vanille et un Fitbit Charge 4 Special Edition. La bonne nouvelle est que les deux versions prennent en charge NFC pour Fitbit Pay cette fois-ci. La Fitbit Charge 3 2018 a également été vendue en deux variantes: édition régulière et spéciale. Cependant, seule l’édition spéciale la plus chère arborait la NFC pour environ 20 $ de plus.

Cela dit, le Fitbit Charge 4 standard est répertorié avec un prix de 139,99 £ (~ 160 $). Il est disponible en précommande sur le site Web dans les couleurs Noir, Palissandre et Bleu tempête / Noir. Pendant ce temps, la Fitbit Charge 4 Special Edition est proposée à 159,99 £ (~ 183 $) avec un coloris Granite. Le bracelet en silicone en option est au prix de 29 £ (~ 33 $) dans une couleur blanc givré. Malheureusement, aucune photo de produit n’est disponible dans aucune des listes.

Meilleurs trackers et montres intelligentes Fitbit (février 2020)

Fitbit, actuellement l’un des noms les plus connus dans le monde du suivi de la condition physique, a actuellement un grand nombre de ses trackers de fitness en vente. Lequel d’entre eux est le meilleur appareil Fitbit pour vous? Devrais-tu …

D’autres fonctionnalités du nouveau Charge 4 semblent assez cohérentes avec ce que nous avons vu sur le Charge 3, comme un podomètre 24/7, le suivi du sommeil, la résistance à l’eau IP68 et la connectivité Bluetooth. Il semble que les nouveaux trackers manqueront une fois de plus à un GPS dédié, vous devrez donc toujours transporter votre téléphone lors de vos courses.

N’oubliez pas, il n’y a toujours pas de mot officiel de Fitbit sur ces nouveaux trackers, nous ne pouvons donc pas vraiment être sûrs des informations provenant des listes. Cependant, cela fait deux ans que la série Charge a été mise à jour, le lancement de nouveaux appareils ne semble donc que logique.