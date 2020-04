Fitbit Versa 2 vs Fitbit Charge 4: lequel acheter?

La Fitbit Versa 2 est la montre intelligente de seconde génération de Fitbit. Il comprend Amazon Alexa intégré pour que vous puissiez obtenir des nouvelles et des informations rapides, vérifier la météo, régler des minuteries et des alarmes, contrôler vos appareils domestiques intelligents et plus encore grâce au son de votre voix. Il dispose d’un écran rétine toujours allumé pour que vous puissiez voir toutes vos informations en un coup d’œil, et d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, d’une technologie intelligente comme les appels, les SMS, le calendrier, les notifications d’application et le stockage de musique. Vous pouvez stocker et lire plus de 300 chansons, contrôler votre application Spotify et télécharger vos listes de lecture Pandora et Deezer, et il offre un excellent suivi de la santé, de la forme physique et du sommeil.

150 $ chez Amazon

Avantages

Amazon Alexa intégré

Écran rétine toujours allumé

Applications + musique

Entraînements à l’écran

Les inconvénients

Pas de GPS intégré

Pas de minutes de zone active

Le Fitbit Charge 4 est le dernier tracker de fitness de Fitbit et dispose d’un système GPS intégré pour que vous puissiez voir votre rythme et votre distance à l’écran pendant les courses en plein air, les promenades, les randonnées, etc. Avec la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, vous pouvez voir votre carte d’intensité d’entraînement dans l’application qui montre comment votre fréquence cardiaque change le long de votre itinéraire et la consommation de calories précise dans l’ensemble. Avec les minutes de zone active, vous ressentirez un bourdonnement lorsque vous atteindrez vos zones de fréquence cardiaque cibles pendant l’exercice, et vous pourrez célébrer lorsque vous gagnez des minutes supplémentaires en dehors de l’exercice. Vous bénéficiez également d’un essai gratuit de 90 jours de Fitbit Premium pour vous aider à rester actif, à bien dormir et à gérer le stress.

150 $ chez Amazon

Avantages

GPS intégré

Minutes de zone active

Essai gratuit de 90 jours de Fitbit Premium

Les inconvénients

Pas d’Amazon Alexa

Pas de musique + applications

Alors, quel Fitbit vous convient le mieux? Ces deux accessoires sont impressionnants à leur manière, et cette question se résume à quelles fonctionnalités vous recherchez et quel type d’accessoire vous souhaitez. Par exemple, la Fitbit Versa 2 est une montre intelligente, ce qui signifie que vous obtiendrez une technologie intelligente comme Amazon Alexa intégrée, le stockage d’applications et de musique et un écran rétine toujours allumé.

Le Fitbit Charge 4 est un tracker de fitness avec un système GPS intégré et une nouvelle fonctionnalité “Active Zone Minutes”. Le GPS intégré est un atout majeur pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et les marcheurs qui cherchent à cartographier leurs itinéraires, à voir leur rythme et à connaître leur distance parcourue. Les minutes de zone active sont une fonctionnalité où vous ressentez un bourdonnement lorsque vous atteignez vos zones de fréquence cardiaque cibles pendant l’exercice et célébrez lorsque vous gagnez des minutes supplémentaires en dehors de vos séances d’entraînement.

Quelle est la différence?

Ces deux appareils portables offrent d’excellentes fonctionnalités qui leur sont propres en comparaison. Décomposons-le davantage pour voir exactement comment ils diffèrent.

Fitbit Versa 2

Fitbit Charge 4

Allure et distance en temps réel à l’aide du GPS intégré

Non

Oui

Minutes de zone active

Non

Oui

Rappels personnalisés

Oui

Oui

SmartTrack – reconnaissance automatique de l’exercice

Oui

Oui

Plus de 20 modes d’exercice basés sur les objectifs

Oui

Oui

Swimproof (jusqu’à 50M) et suivi de la natation

Oui

Oui

Tableau de bord des activités quotidiennes

Non

Oui

Entraînements à l’écran

Oui

Non

Rappels de se déplacer

Oui

Oui

Zones de fréquence cardiaque

Oui

Oui

Suivi du sommeil

Oui

Oui

Suivi de la santé des femmes

Oui

Oui

Séances de respiration guidées

Oui

Oui

Suivi de la fréquence cardiaque 24/7

Oui

Oui

Suivi des activités toute la journée

Oui

Oui

Écran tactile en niveaux de gris

Non

Oui

Écran tactile couleur haute résolution

Oui

Non

Cadran d’horloge personnalisable

Oui

Oui

Mode d’affichage permanent

Oui

Non

Amazon Alexa intégré

Oui

Non

Stocker et jouer de la musique

Oui

Non

Fitbit Pay

Oui

Oui

Notifications de smartphone

Oui

Oui

Connectez-vous avec un casque sans fil

Oui

Non

Statistiques au poignet

Oui

Non

applications

Oui

Non

Autonomie de la batterie de 5 jours

Oui

Non

Autonomie de la batterie de 7 jours

Non

Oui

Fondamentalement, la décision entre ces deux produits rockstar se résume à savoir si vous voulez une smartwatch ou un tracker de fitness. Le Fitbit Versa 2 règne en maître en ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes comme Amazon Alexa intégré et le stockage d’applications et de musique. Le Fitbit Charge 4 est le bon choix si vous êtes quelqu’un qui bénéficierait directement d’un système GPS intégré et des minutes de la zone active.

Parlons GPS et minutes de la zone active

Source: Fitbit

Le Fitbit Charge 4 est le seul membre de la famille Fitbit autre que le Fitbit Ionic qui dispose d’un système GPS intégré. Avoir un GPS intégré profiterait grandement aux coureurs, aux cyclistes, aux randonneurs et aux marcheurs qui souhaitent pouvoir cartographier leurs itinéraires, la distance, le temps écoulé et le rythme. Le Fitbit Versa 2 n’a pas de système GPS intégré, mais il a la capacité de se connecter au GPS en temps réel, au rythme et au suivi de la distance via votre téléphone. À mon avis, le Fitbit Charge 4 gagne ici. Je pense qu’un système GPS intégré est toujours préférable et plus fiable que le suivi via votre téléphone.

Active Zone Minutes est une nouvelle fonctionnalité dont Fitbit est très fier. Les minutes de zone active bourdonnent à votre poignet lorsque vous atteignez vos zones de fréquence cardiaque cibles pendant l’exercice. Cela vous bourdonnera également lorsque vous gagnerez des minutes actives supplémentaires en dehors de vos entraînements, vous donnant un petit quelque chose en plus à célébrer.

Mais lequel est le plus intelligent?

Source: iMore

Le Fitbit Vera 2 est certainement le plus intelligent de ces deux, car il s’agit d’une véritable smartwatch plutôt que d’un tracker de fitness. Vous allez avoir l’avantage d’avoir Amazon Alexa intégré afin que vous puissiez obtenir des informations et des reportages sportifs, régler des minuteries et des alarmes, vérifier la météo, commander les éléments essentiels d’Amazon et contrôler les appareils intelligents de votre maison via des commandes vocales pratiques.

Avec le Fitbit Versa 2, vous avez la possibilité de télécharger toutes vos applications préférées afin que vous puissiez avoir tous vos goûts à portée de main à votre poignet (aucun téléphone requis). C’est également le seul de ces deux qui permet le stockage et le téléchargement de musique. Vous pouvez stocker plus de 300 chansons, contrôler votre Spotify et télécharger vos listes de lecture préférées depuis Pandora et Deezer. Vous pouvez également vous connecter directement avec vos écouteurs pour écouter vos morceaux où que la vie vous mène.

Caractéristiques communes

Source: iMore

Ces deux appareils portables offrent un suivi exceptionnel du sommeil, de la santé et de la forme physique. Ils offrent une reconnaissance automatique de plus de 20 modes d’entraînement différents. Ils offrent tous deux une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, un suivi de l’activité toute la journée et un suivi de la santé des femmes. Cependant, le Fitbit Versa 2 est le seul à proposer des séances d’entraînement à l’écran.

Les deux offrent un excellent suivi du sommeil. Des capteurs de fréquence cardiaque précis et des détecteurs de mouvement sensibles fonctionnent en arrière-plan pendant que vous répétez pour suivre votre sommeil. Tout ce que vous avez à faire est de porter votre tracker ou de regarder au lit, puis consultez vos statistiques et vos informations sur le sommeil le matin. Vous pouvez vous détendre dans votre matinée avec une alarme silencieuse et comprendre les notes clés sur votre sommeil qui vous aideront à évaluer votre sommeil au fil du temps et, finalement, à mieux vous reposer. Vous pouvez également définir des objectifs de sommeil et recevoir des rappels avant de vous coucher.

Lequel est pour toi?

Tout se résume aux fonctionnalités que vous appréciez le plus. Si vous êtes un drogué de la technologie intelligente et que vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités telles que Amazon Alexa intégré, des séances d’entraînement à l’écran et du stockage d’applications et de musique, le Fitbit Versa 2 est le choix parfait pour vous. Si vous êtes un coureur, un cycliste, un randonneur ou un nageur qui bénéficierait directement d’un système GPS intégré et pourrait cartographier vos itinéraires et suivre votre distance, votre rythme et votre temps, alors le Fitbit Charge 4 est votre nouveau meilleur ami. Les deux sont des produits exceptionnels et offrent des caractéristiques différentes et attrayantes. En fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper dans les deux sens, alors évaluez les fonctionnalités les plus importantes pour vous et choisissez à partir de là.

Montre intelligente

Fitbit Versa 2

Pantalon Smarty

Une montre intelligente dotée d’Amazon Alexa intégré, d’un écran rétine toujours allumé, de plus de 300 morceaux de stockage et de la compatibilité des applications.

Traqueur de Fitness

Fitbit Charge 4

GPS intégré + minutes de la zone active

Un tracker de fitness qui dispose d’un système GPS intégré et de minutes de zone active pour que vous soyez bourdonné lorsque vous atteignez et dépassez vos objectifs.

