Fitbit Versa 2 vs Garmin vivoactive 3: lequel acheter?

Idéal pour les utilisateurs de tous les jours

Fitbit Versa 2

Pour les mordus de sport

Garmin vivoactive 3

La Fitbit Versa 2 est une excellente montre intelligente pour l’utilisateur quotidien qui souhaite suivre les étapes, les activités, les sports, les entraînements, le sommeil, la fréquence cardiaque, etc. La durée de vie de la batterie généreuse et la conception à l’épreuve de la natation sont excellentes, et le support Alexa pour la commande vocale est un bonus. Si vous êtes passionné de sport, il propose également des fonctionnalités destinées aux personnes particulièrement actives, comme des séances d’entraînement à l’écran, plus de 15 modes d’exercice et des scores de niveau de cardio-fitness personnels. De plus, vous pouvez recevoir des notifications par téléphone et écouter de la musique depuis la montre.

Avantages

Design élégant

Suivi détaillé du sommeil et scores de sommeil

Entraînements à l’écran

Les inconvénients

Charge propriétaire

Pas de GPS sans votre téléphone

Pour les amateurs de sport, le Garmin vivoactive 3 pourrait être le meilleur choix. Il se concentre sur des fonctionnalités spécifiques au sport telles que 15+ GPS préchargés et des applications de sports en salle comme les estimations Vo2 Max, afin que vous puissiez voir comment votre corps réagit à différentes circonstances. Il surveille vos niveaux de stress et dispose d’un GPS pour enregistrer votre rythme, votre distance et votre emplacement sans avoir besoin de votre téléphone. Avec jusqu’à sept jours d’autonomie et un écran lisible en plein soleil, c’est le compagnon idéal du poignet pour vos entraînements quotidiens.

Avantages

Surveillance du niveau Vo2

Autonomie de la batterie jusqu’à 7 jours

Recevoir / répondre aux messages

GPS intégré

Les inconvénients

Écran de base

Pas de contrôle vocal

Charge propriétaire

Si vous recherchez une montre intelligente qui se concentrera sur la forme physique pendant que vous vous entraînez, faites du sport ou faites du jogging ou de la course au quotidien, la Garmin vivoactive 3 est cette montre intelligente discrète qui ne ressemble pas vraiment à une montre intelligente. Mais il peut garder une trace de toutes vos données de fitness, en les téléchargeant automatiquement sur Garmin Connect. Le Fitbit Versa 2 fait presque toutes les mêmes choses, donc il arrive à la seconde près. Mais si vous cherchez quelque chose de sportif que vous pouvez déguiser en montre-bracelet, la vivoactive 3 est la meilleure option.

Des montres connectées qui vous suivent

En ce qui concerne vos séances d’entraînement, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’une de ces montres intelligentes. Les deux sont livrés avec plus de 15 séances d’entraînement préchargées pour tout, du tapis roulant à la machine à ramer, au yoga et à la natation. Vous pouvez suivre votre niveau de forme physique avec la technologie de fréquence cardiaque au poignet Garmin vivoactive 3 via Elevate, qui vous indiquera votre âge de forme physique, la variabilité de votre fréquence cardiaque et même calculera votre niveau de stress. Il peut également surveiller les sources physiques et émotionnelles qui pourraient vous stresser afin que vous sachiez quand prendre une pause pour vous calmer.

Vous pouvez également suivre la fréquence cardiaque, le score de fitness et plus encore avec la Versa 2, mais pour obtenir des données plus détaillées, vous devez vous abonner au service Premium.

Avant de nous plonger dans d’autres aspects des deux montres, examinons la façon dont elles se comparent en termes de spécifications.

Fitbit Versa 2

Garmin vivoactive 3

Système opérateur

FitbitOS

Propriétaire

Vie de la batterie

6+ jours

Jusqu’à 7 jours (jusqu’à 13 heures avec GPS)

Paiements mobiles

Fitbit Pay

Garmin Pay

Commande vocale

Alexa

Aucun

Poids

1,87 oz.

1,52 oz.

Afficher

AMOLED

Chroma Transreflective MIP

Résistant à l’eau

Jusqu’à 50 mètres

Jusqu’à 50 mètres

Mise en charge

Propriétaire

Propriétaire

Luminosité de l’écran

1000 nits

Lisible au soleil

Stockage de musique

Jusqu’à 300 chansons, connectez-vous avec les listes de lecture Deezer

Jusqu’à 500 chansons, uniquement depuis iHeartRadio

Corps

Aluminium anodisé

Acier inoxydable

Les deux appareils suivent toutes les bases que vous souhaitez qu’une montre intelligente premium surveille ces jours-ci, y compris les entraînements, les sports et les étapes. De plus, ces appareils surveillent les calories brûlées, le sommeil, la fréquence cardiaque, etc. Les deux peuvent également suivre les cycles menstruels féminins, ce qui est un bonus, permettant aux femmes de voir les rappels et de consigner les détails et les symptômes.

Cependant, ce qui distingue vraiment vivoactive 3, c’est l’avantage supplémentaire du GPS, vous pouvez donc laisser votre téléphone à la maison pendant que vous sortez courir, faire du jogging ou faire du vélo tout en gardant une trace de votre rythme, de votre distance et de votre emplacement. Il vous permet également de créer vos propres entraînements personnalisés que vous pouvez télécharger sur la montre.

Votre look et votre style

En ce qui concerne le style, les deux options ont fière allure sur votre poignet et peuvent être portées n’importe où. Mais la Fitbit Versa 2 crie une montre intelligente, avec son visage carré qui ressemble à une Apple Watch et des options d’écran lumineuses et audacieuses. Le Garmin vivoactive 3 a une conception plus discrète. Si vous ne tapez pas sur son écran ou ne montrez pas vos statistiques pendant que vous vous entraînez, d’autres pourraient simplement penser que ce n’était qu’une montre-bracelet de tous les jours.

Si vous cherchez quelque chose de sportif que vous pouvez déguiser en montre-bracelet, la vivoactive 3 est la meilleure option.

Avec les deux, vous pouvez personnaliser l’écran avec des milliers d’options de cadran de montre. Mais le vivoactive 3 va encore plus loin, vous permettant de télécharger votre propre photo en utilisant la fonction gratuite Face It. Vous pouvez également utiliser la boutique Connect IQ pour télécharger des tonnes d’applications et de widgets différents, comme Uber, Accuweather et SmartThings.

Il existe également des milliers de cadrans de montre personnalisés pour la Versa 2, y compris l’application Bitmoji via Snapchat. Et il a également des tonnes d’applications compatibles, notamment Starbucks et Strava, qui sont toutes deux préchargées. Mais la plupart se concentrent sur la forme physique et la santé. Cependant, la Versa a l’avantage supplémentaire de pouvoir utiliser la commande vocale Alexa pour faire des choses comme contrôler les appareils intelligents, définir une alarme de réveil, etc., directement depuis votre poignet.

Toute la journée, tous les jours

Lorsqu’il s’agit d’activités quotidiennes, l’une ou l’autre option est un bon choix. Les deux appareils sont résistants à la nage jusqu’à 50 mètres, ce qui signifie que vous pouvez nager, prendre une douche, laver la vaisselle ou courir sous la pluie sans craindre d’endommager l’appareil.

Les deux peuvent fonctionner pendant des jours avant d’avoir besoin d’une recharge, ce qui est une fonctionnalité importante lorsque vous souhaitez suivre non seulement l’activité mais aussi le sommeil. Si vous avez activé le GPS sur le vivoactive 3, gardez à l’esprit que cela affectera considérablement la durée de vie de la batterie, car vous ne disposerez que d’environ 13 heures d’utilisation avant de devoir la recharger.

Le vivoactive 3 possède également une interface Side-Swipe soignée afin que vous puissiez facilement utiliser votre pouce ou votre index pour faire défiler ou naviguer rapidement dans les menus à l’écran. La Versa 2 possède également des options de menu qui sont assez faciles à utiliser, mais vous vous ferez probablement à l’application pour la plupart des choses.

Réunissons-nous

Si vous recherchez la camaraderie, les deux appareils ont des communautés en ligne robustes où vous pouvez vous connecter et rivaliser avec des amis et d’autres membres de la communauté pour vous mettre au défi et essayer d’atteindre (ou de dépasser!) Vos objectifs de remise en forme. Mais le vivoactive 3 a la capacité de recevoir et de répondre aux messages directement depuis votre poignet. De plus, vous pouvez accéder aux médias sociaux et aux commandes de musique. Bien que vous puissiez recevoir des messages sur la Versa 2, y compris des messages instantanés, des notifications par e-mail et des médias sociaux, vous ne pouvez pas répondre.

En parlant de musique, vous obtenez un meilleur accès à la musique de la Versa 2, qui s’intègre à Spotify et à d’autres services comme Pandora et Deezer. Et vous pouvez télécharger vos propres listes de lecture. Vivoactive ne vous permet que de stocker des chansons d’iHeartRadio, ce qui pourrait être un dealbreaker si vous voulez pouvoir écouter des morceaux sans votre téléphone et ne pas vous abonner à ce service.

Au coude à coude

Ces deux smartwatches sont vraiment au coude à coude, et vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre. Si vous voulez faire plus d’une déclaration de smartwatch, la Versa 2 est une excellente option au design élégant. Vous pouvez choisir un cadran de montre discret et suivre tout ce que vous souhaitez suivre, de l’activité au sommeil et à la fréquence cardiaque, en accédant à tout à l’écran ou en utilisant l’application intuitive.

Si vous voulez faire plus d’une déclaration de smartwatch, la Versa 2 est une excellente option au design élégant.

Si vous préférez avoir un design de montre plus standard sur votre poignet avec un visage circulaire, le Garmin vivoactive 3 pourrait être la meilleure option pour vous. De plus, il possède des tonnes de fonctionnalités spécialement conçues pour les amateurs de sport, notamment la technologie de fréquence cardiaque au poignet Elevate, l’estimation Vo2 Max, la variabilité de la fréquence cardiaque et des entraînements personnalisables.

Ne négligez pas le Fitbit Versa 2 si vous êtes vraiment amateur de fitness. Les deux sont d’excellentes options. Mais pour le fanatique de sport qui aime faire du jogging, courir, faire du vélo ou participer à des tonnes d’activités de plein air, et qui veut laisser son téléphone à la maison tout en profitant de la musique, du suivi GPS, etc., le Garmin vivoactive 3 pourrait être la montre pour vous.

Meilleure montre de tous les jours

Fitbit Versa 2

Parfait pour à peu près n’importe qui

Vous ne serez pas déçu de la Fitbit Versa 2. Avec la communauté Fitbit, vous pourrez vous connecter avec vos amis et votre famille et vous mettre au défi de faire mieux, qu’il s’agisse de faire plus d’étapes par jour ou d’avoir plus de minutes actives. De plus, le suivi du sommeil est imbattable, ainsi que l’application intuitive et la conception simple. C’est un gagnant total qui convient aussi bien aux amateurs de fitness qu’à ceux qui souhaitent simplement vivre une vie plus saine.

Idéal pour les coureurs

Garmin vivoactive 3

Un parfait compagnon de coureur

En tant que montre intelligente capable de suivre à peu près toutes les statistiques de fitness que vous auriez besoin de mesurer, la Garmin vivoactive 3 est le rêve d’un athlète. Ce n’est peut-être pas pour le passionné de fitness super sérieux – Garmin a plus de montres intelligentes premium pour ces gens, comme sa série Forerunner. Mais pour quelqu’un qui aime courir, faire du vélo, du jogging, de la randonnée ou partir sur des sentiers ouverts, la fonction GPS en fait un outil de remise en forme valable dans votre arsenal.

