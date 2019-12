Fitbit Versa 2 vs Versa Lite: lequel acheter?

Sortie en 2019, la Versa 2 est la meilleure montre intelligente de Fitbit jamais conçue. Il a un design fantastique, un écran AMOLED facile à lire et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7. Par rapport à la Versa Lite, la Versa 2 a considérablement plus d'intelligence avec l'inclusion d'Alexa et de Fitbit Pay. 130 $ chez Amazon Avantages Conception confortable et légère

Étanche jusqu'à 50 mètres

Amazon Alexa intégré

Fitbit Pay est inclus

Plus de cinq jours d'autonomie Si vous aimez vraiment la Fitbit Versa 2 mais que vous n'avez pas ce genre d'argent à dépenser pour une nouvelle montre intelligente, la Versa Lite est en quelque sorte parfaite. Il a exactement le même design, un excellent écran et une autonomie solide. Il manque quelques fonctionnalités de fitness, telles que les séances d'entraînement à l'écran et le suivi des étages, mais les économies de coût sont un excellent compromis. 100 $ sur Amazon Avantages Même conception exacte que la Versa

Disponible dans des couleurs plus vives

Imperméable

Capteur de fréquence cardiaque Les inconvénients Manque d'entraînement à l'écran

Pas de stockage de musique local

Ne suit pas les étages montés

La Fitbit Versa 2 est l'une des montres intelligentes les plus abordables de l'espace Android en ce moment. C'est un excellent choix pour les amateurs de fitness grâce à son accès à la plateforme de santé haut de gamme de Fitbit, et par rapport à la Versa Lite, il en fait beaucoup plus. Il a un meilleur affichage, une durée de vie de la batterie plus longue, Fitbit Pay et un microphone pour les commandes Alexa et la réponse aux textes. Si rien de tout cela ne vous intéresse, cependant, et que vous souhaitez dépenser le moins possible, la Versa Lite supprime ces (et quelques autres fonctionnalités) pour créer une expérience de smartwatch budgétaire fiable.

Deux grandes montres pour deux groupes de personnes

Source: Joe Maring / Android Central

Lorsque Fitbit a lancé la Versa 2 en septembre 2019, elle a trouvé une combinaison gagnante. La Versa 2 a l'apparence, la sensation et l'ensemble de fonctionnalités d'une grande montre intelligente, tout en offrant toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un tracker fitness Fitbit phare. Pour quelqu'un qui est à la recherche d'une montre connectée orientée fitness, c'est un excellent choix.

Fitbit était intelligent dans les coins qu'il a coupés avec la Versa Lite. Cela ne ressemble pas à une version moindre de la Versa 2.

En ce qui concerne ces fonctionnalités de fitness, la Versa 2 fait tout. Il suit vos pas, la distance, les calories, les étages montés et une variété de types d'exercices. Il y a un capteur de fréquence cardiaque pour le suivi 24/7 de votre téléscripteur, une plate-forme de suivi de la santé des femmes, et vous pouvez même suivre les séances d'entraînement à l'écran directement sur l'écran de la Versa.

Quant à la montre elle-même, la conception est légère, confortable et mince. Malgré cela, Fitbit parvient toujours à accumuler plus de cinq jours d'autonomie sur une seule charge. Par rapport à la plupart des montres Wear OS, qui durent environ un jour ou un jour et demi, être capable de passer presque une semaine de travail complète sans se recharger est assez magique.

Quant aux fonctionnalités "intelligentes", la Versa 2 apporte beaucoup à la table. L'écran tactile AMOLED (qui a l'air fantastique) présente FitbitOS – une interface utilisateur propre et simple qui est vraiment facile à naviguer. Les notifications de votre téléphone sont synchronisées avec la Versa 2 et lorsqu'elles sont associées à un appareil Android. Vous pouvez y répondre à l'aide d'emojis ou de messages prédéfinis ou avec votre voix grâce au microphone de la Versa 2. Vous pouvez également télécharger des applications, y compris de grands noms tels que Uber, Starbucks, Pandora et Walgreens. La sélection d'applications a encore beaucoup de place pour grandir, mais compte tenu de sa jeunesse, elle fait des progrès décents.

En parlant du microphone, cela vous permet également de parler à Amazon Alexa. Tout comme vous le pouvez sur les haut-parleurs intelligents Echo d'Amazon, vous pouvez utiliser Alexa sur la Versa 2 pour voir à quoi ressemblera la météo, consulter votre calendrier, savoir quelle est la hauteur de l'Empire State Building, etc. Vous avez également accès à Fitbit Pay, le service de paiement mobile de Fitbit qui vous permet d'utiliser la Versa 2 pour payer dans les magasins qui acceptent d'autres paiements sans contact (tels que Google Pay et Apple Pay).

Source: Joe Maring / Android Central

Il n'y a pas de GPS intégré, ce qui signifie que vous devez apporter votre téléphone avec vous pour cartographier les courses en plein air / les balades à vélo, mais grâce au stockage de musique local pour jusqu'à 300 chansons, vous pouvez utiliser la Versa 2 avec une paire de Bluetooth écouteurs et écoutez vos morceaux au gymnase tout en laissant votre téléphone à la maison.

Fitbit Versa 2 Fitbit Versa Lite Suivi des étapes et des calories ✔️ ✔️ Suivi du sommeil ✔️ ✔️ Surveillance de la fréquence cardiaque 24/7 ✔️ ✔️ Suivi de la santé des femmes ✔️ ✔️ Les étages ont grimpé ✔️ ❌ Entraînements à l'écran ✔️ ❌ Tour de nage clouant ✔️ ❌ Stockage de musique local ✔️ ❌ Fitbit Pay ✔️ ❌ Amazon Alexa ✔️ ❌ Afficher AMOLED LCD GPS Une fois connecté au téléphone Une fois connecté au téléphone Vie de la batterie 5+ jours 4+ jours

Source: Joe Maring / Android Central

Avec la Fitbit Versa Lite, il fait à peu près tout ce que fait la Versa 2 ordinaire – à l'exception de quelques omissions. Ceux-ci inclus:

Stockage de musique local

Entraînements à l'écran

Les étages ont grimpé

Suivi des tours de natation

Fitbit Pay

Amazon Alexa

Selon vos désirs / besoins, ces fonctionnalités manquantes seront soit des ruptures de marché, soit sans impact sur votre décision d'achat. Si c'est le premier, le Versa 2 est le meilleur ajustement et offre toujours beaucoup de valeur pour son prix. Cependant, si vous tombez dans ce dernier camp, vous pouvez vous épargner quelques dollars, acheter la Versa Lite et obtenir une excellente expérience tout en gardant de l'argent supplémentaire dans votre portefeuille.

Source: Joe Maring / Android Central

Fitbit était intelligent dans les coins qu'il a coupés avec la Versa Lite. Cela ne ressemble pas à une version moindre de la Versa 2, juste à une version plus accessible aux personnes aux budgets plus serrés. Ces deux montres sont excellentes, et peu importe celle que vous choisissez, vous vous régalerez.

Un petit mot sur l'acquisition de Google

Source: Android Central

Le 1er novembre 2019, Google a annoncé qu'il achetait Fitbit pour un total de 2,1 milliards de dollars.

Commentant l'acquisition, Rick Osterloh, vice-président directeur des appareils et services de Google, a noté que:

En travaillant en étroite collaboration avec l'équipe d'experts de Fitbit et en réunissant les meilleurs logiciels, logiciels et matériels d'IA, nous pouvons contribuer à stimuler l'innovation dans les appareils portables et à créer des produits pour bénéficier encore plus de personnes dans le monde.

On ignore actuellement ce que l'avenir réserve à Fitbit, si elle voit la société continuer à créer et à publier ses propres montres intelligentes, Google construisant l'intégration de Fitbit dans Wear OS au niveau de la plate-forme, ou Google travaillant avec Fitbit pour créer une sorte de «Pixel Watch» .

Quoi qu'il arrive, les produits Fitbit existants devraient continuer à être mis à jour et pris en charge pour les années à venir. Fitbit a récemment annoncé une nouvelle mise à jour logicielle pour son système d'exploitation FitbitOS pour des gadgets comme la Versa et la Versa Lite, indiquant que rien ne changera dans un avenir immédiat. En d'autres termes, vous pouvez toujours ramasser l'une ou l'autre montre avec confiance qu'elle continuera à fonctionner très bien pendant des années à venir.

Notre choix



Fitbit Versa 2

La meilleure montre intelligente de Fitbit à ce jour. Pour les personnes qui veulent une smartwatch puissante avec l'une des meilleures plateformes de suivi fitness / santé du marché, la Fitbit Versa 2 est un gadget phénoménal. Il fait tous les excellents trucs Fitbit auxquels nous nous attendons, en plus d'offrir des choses comme le stockage de musique local, Alexa, Fitbit Pay, et plus encore.

Meilleur pour moins



Fitbit Versa Lite

Beaucoup de fonctionnalités, petit prix. Une grande partie de ce que nous aimons à propos de la Fitbit Versa 2 a été transférée à la Versa Lite. Il manque de fonctionnalités de fitness, n'a pas d'aussi beau écran et manque Alexa. Si ces choses ne vous importent pas, cependant, la Versa Lite est un excellent choix (sans oublier que c'est plus facile sur le portefeuille).

