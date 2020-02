Fitbits ne se synchronisait pas pour beaucoup de gens, mais le service est de retour

Mise à jour, 15 février: Les serveurs de Fitbit étaient en panne pendant plusieurs heures dans les dernières heures du 14 février, HE, mais le service n’a pas été rétabli.

L’histoire originale est ci-dessous.

Vous ne pouvez pas synchroniser vos étapes avec votre application Fitbit? Ce n’est pas seulement vous ou vos appareils. Fitbit semble être hors ligne dans une grande partie de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Australie, selon Down Dector.

Au cours de la dernière heure, Fitbit a rencontré des problèmes techniques et les utilisateurs ont signalé qu’ils ne pouvaient pas synchroniser leurs appareils ni même se connecter au site Web. Selon le compte Twitter officiel de Fitbit Support, l’équipe travaille frénétiquement pour corriger le problème sous-jacent et remettre le site en marche le plus rapidement possible.

Si vous êtes l’un des utilisateurs concernés, ne vous laissez pas arrêter par vos traces. Les ingénieurs de Fitbit devraient bientôt avoir le service opérationnel, et vous pouvez vous remettre à conquérir les défis de votre ami en un rien de temps.

Nous sommes conscients d’un problème affectant votre capacité à accéder à https://t.co/GI62Jf4JWn. Notre équipe y travaille et nous espérons avoir une résolution bientôt.

– Support Fitbit (@FitbitSupport) 14 février 2020