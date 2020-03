Flipboard se développe en vidéo avec le nouveau Flipboard TV, une exclusivité chronométrée Galaxy S20 (Mise à jour: Lancement)

Tout le monde passe à la vidéo, et cela inclut l’agrégateur de nouvelles Flipboard. Aujourd’hui, la société a annoncé la sortie d’un nouveau service appelé Flipboard TV pour compléter ses efforts vidéo existants. Il coûtera 3 $ par mois (après un essai gratuit) et comprendra du contenu vidéo organisé sur une variété de sujets provenant de plus de 100 éditeurs. Cependant, seule une poignée de personnes peuvent en profiter au lancement, car Flipboard TV sera également une exclusivité chronométrée pour le tout nouveau Galaxy S20 de Samsung lors de son arrivée le 6 mars.

Au cas où vous ne seriez pas familier, Flipboard est un agrégateur de nouvelles avec une application Android affichant le contenu d’une grande variété de points de vente (y compris nous). Il offre la personnalisation ainsi que la conservation en ce qui concerne les intérêts et les sources, et presque tous les grands noms y participent. Il est également intégré à une poignée de lanceurs / écrans d’accueil, donc certains d’entre vous le connaissent probablement même si vous ne savez pas exactement ce que c’est.

Plus de 100 éditeurs participeront à Flipboard TV lors du lancement. Les sources vidéo des grands partenaires comprendront Variety, Bloomberg, le Wall Street Journal, US Weekly et Rolling Stone, ainsi que certains médias régionaux, notamment KCRA (Sacramento) et WESH (Orlando), entre autres.

Le service devrait être lancé le 6 mars pour 3 $ par mois, bien que vos trois premiers mois soient gratuits. Ce sera également une exclusivité Galaxy S20 au départ, qui arrivera plus tard sur d’autres appareils.

Comme prévu, Flipboard TV sera mis en ligne aujourd’hui. Eh bien, pour ceux d’entre vous qui achètent un nouveau Galaxy S20, au moins.

Le service propose des vidéos organisées regroupées en 16 catégories, allant de l’actualité à la nourriture en passant par la technologie.