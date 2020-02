Fonctionnalité de téléchargement gratuit de YouTube Music Readies et du service de migration de Google Play Music

YouTube Music semble être en train de préparer une fonctionnalité qui s’est avérée très intéressante pour les fans de Google Play Musique – la possibilité de télécharger votre propre collection de musique dans le cloud. Google a publié un nouveau document d’assistance expliquant comment les téléchargements de musique fonctionneront dans YouTube Music.

Si vous êtes sur un ordinateur, vous pourrez ajouter votre bibliothèque musicale personnelle soit en faisant glisser des fichiers vers n’importe quelle surface sur music.youtube.com, soit en cliquant sur votre photo de profil et en sélectionnant “Télécharger de la musique”. La fonction prend en charge les fichiers FLAC, M4A, MP3, OGG et WMA. Le document d’assistance indique que les téléchargements de musique ne peuvent pas être effectués dans l’application mobile YouTube Music, les téléchargements n’influenceront pas les recommandations musicales de l’utilisateur dans YouTube Music et les téléchargements restent privés.

Pour afficher ou gérer la musique téléchargée, vous pouvez appuyer sur (dans l’application) ou cliquer sur “Téléchargements” dans la section Albums de la bibliothèque. Le gros avantage ici est que les chansons téléchargées peuvent être lues en arrière-plan, sans publicité et hors ligne – même si vous n’êtes pas abonné à YouTube Music Premium. Il s’agit essentiellement de la même fonctionnalité offerte par Google Play Musique, c’est donc une bonne nouvelle pour quiconque souhaite passer au nouveau service de streaming musical de Google.

Google demande aux utilisateurs qui souhaitent transférer l’intégralité de leur bibliothèque Google Play Musique de “rester à l’écoute” pour une manière transparente de le faire. “Rien ne change actuellement avec Google Play Musique”, explique le document. “Lorsque nous remplacerons Google Play Musique par YouTube Musique, nous vous informerons à l’avance.”

.