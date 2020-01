Fonds d’écran Samsung Galaxy S20 qui ont fui et téléchargeables

Vous ne pouvez pas attendre le S20? Vous pouvez faire ressembler votre téléphone à celui-ci dès maintenant.

Que souhaitez-vous savoir

Les fonds d’écran Samsung Galaxy S20 ont fuité en ligne.

Vous pouvez les télécharger en pleine résolution et les appliquer à vos appareils actuels.

Ils peuvent faire allusion aux choix de couleurs du S20.

Le Samsung Galaxy S20 sera disponible dans quelques semaines, mais vous pouvez donner à votre ancien phare un avant-goût du prochain avec les dernières fuites de papier peint. Les développeurs XDA ont réussi à extraire et à exporter les fonds d’écran intégrés du Galaxy S20 au public.

Comme ce ne sont que des images et non des fonds d’écran animés ou similaires comme avec la version Pixel 4 de l’année dernière, vous pouvez simplement les télécharger et les appliquer à votre téléphone comme vous le feriez pour n’importe quel autre.

Selon XDA, voici quatre des huit fonds d’écran divulgués montrant tous les choix de couleurs:

En plus de vous fournir de nouveaux fonds d’écran fantaisie, les images font allusion aux choix de couleurs de Samsung pour le S20. Il y a quatre couleurs, nous indiquant peut-être les quatre couleurs de lancement du S20. Le noir et le blanc sont une norme attendue, Samsung abandonnant probablement le prisme vert de l’année dernière pour un éclat plus rose ou violet.

Vous pouvez récupérer les fonds d’écran en pleine résolution à partir de ce lien et faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

