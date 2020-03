Food tracker Calory obtient de nouveaux aliments personnalisés et des informations sur les recettes

Que souhaitez-vous savoir

Calory est une application populaire pour suivre la consommation de nourriture et d’eau.

Il a reçu une nouvelle mise à jour qui ajoute des fonctionnalités et améliore les autres.

Vous pouvez désormais créer des aliments personnalisés et modifier les options de prise d’eau.

Tout cela fait partie d’une mise à jour gratuite.

L’application de suivi des aliments populaire Calory a reçu une mise à jour importante, ajoutant la prise en charge des entrées d’aliments personnalisées et la possibilité de personnaliser les options d’eau.

Le plus grand changement est la façon dont les utilisateurs peuvent désormais ajouter leurs propres aliments personnalisés, puis les faire apparaître lorsqu’ils sont recherchés, ce qui facilite plus que jamais la saisie d’entrées. Ils peuvent également rechercher des repas entiers, puis ajouter leurs données directement dans leurs entrées quotidiennes sans avoir à tout faire manuellement.

Si vous cherchez de l’inspiration ou souhaitez vérifier comment préparer une soupe à l’oignon française, il est maintenant possible de le faire! Dans la page des aliments, un nouvel onglet “Recettes” est disponible pour cela. Vous pouvez également enregistrer la recette directement ou la partager avec vos amis.

Quiconque aime suivre sa consommation d’eau sera également heureux d’apprendre qu’il peut désormais modifier la taille des portions prédéfinies, ce qui facilite le suivi de cette énorme bouteille d’eau ou de cette minuscule tasse.

Comme toutes les bonnes mises à jour, celle-ci ajoute également de nouvelles icônes. La mise à jour est gratuite, tout comme l’application, et peut être téléchargée depuis l’App Store maintenant.